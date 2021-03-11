В Шахтере оценили качество газона Стадио Олимпико перед матчем с Ромой в ЛЕ

Вечером 10 марта "Шахтер" провел предыгровую тренировку на поле центральной футбольной арены Рима "Стадио Олимпико", где в четверг состоится первый раунд дуэли 1/8 финала Лиги Европы.

Представители СМИ смогли понаблюдать за сессией в течение 15 минут. После недолгой разминки и отработки реакции в квадратах футболисты перешли к выполнению игровых упражнений, а в завершение уделили внимание отработке ударов по воротам. Все занятие длилось 50 минут.

Первый матч "Рома"- "Шахтер" состоится в Риме, сегодня, в четверг, 11 марта. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.