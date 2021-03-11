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В Шахтере оценили качество газона Стадио Олимпико перед матчем с Ромой в ЛЕ
Донецкий клуб провел тренировку
Фото: fcshakhtar
Вечером 10 марта "Шахтер" провел предыгровую тренировку на поле центральной футбольной арены Рима "Стадио Олимпико", где в четверг состоится первый раунд дуэли 1/8 финала Лиги Европы.
Представители СМИ смогли понаблюдать за сессией в течение 15 минут. После недолгой разминки и отработки реакции в квадратах футболисты перешли к выполнению игровых упражнений, а в завершение уделили внимание отработке ударов по воротам. Все занятие длилось 50 минут.
Первый матч "Рома"- "Шахтер" состоится в Риме, сегодня, в четверг, 11 марта. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.
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