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Судаков: Шахтер Фонсеки и Каштру - это две разные команды
Хавбек донецкого клуба - о предстоящем матче с "Ромой"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился ожиданиями от первого матча в 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой".
- Знаю, "Рома" идет в серии А на 4-м месте. Это чемпионат топ-уровня. "Рома" - команда с топ-игроками. Думаю, это самый сильный соперник, который мог попасться в ЛЕ. Мы смотрели их матчи. Очень атакующая команда, очень много забивает.
Выделю Педро, Мхитаряна, Майораль - самые сильные.
- Есть что-то общее у "Ромы" с "Интером"?
- Из общего - схема. Почти все в Италии играют с тремя защитниками, как и "Рома". Обе команды атакующие, хорошие футболисты в нападении. У них похожие стили игры.
- Насколько плюс для "Ромы", что Фонсека - бывший тренер "Шахтера"?
- Не думаю, что это плюс и играет ли это какую-то роль. Думаю, он знает конкретно каких-то футболистов, но думаю, что "Шахтер" Фонсеки и "Шахтер" Каштру - две разные команды. Не думаю, что Фонсека может что-то предугадать.
Летим с настроем только побеждать. Мистер сказал, что нужно только побеждать и приезжать в Украину с хорошим настроением. Разобрали соперника хорошо. Если все у нас получится в атаке, сыграем удачно в обороне, то у нас будут свои моменты", - сказал Судаков.
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