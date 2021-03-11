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Судаков: Шахтер Фонсеки и Каштру - это две разные команды

Лига Европы
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Хавбек донецкого клуба - о предстоящем матче с "Ромой"

Судаков: Шахтер Фонсеки и Каштру - это две разные команды

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился ожиданиями от первого матча в 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой".

- Знаю, "Рома" идет в серии А на 4-м месте. Это чемпионат топ-уровня. "Рома" - команда с топ-игроками. Думаю, это самый сильный соперник, который мог попасться в ЛЕ. Мы смотрели их матчи. Очень атакующая команда, очень много забивает.

Выделю Педро, Мхитаряна, Майораль - самые сильные.

- Есть что-то общее у "Ромы" с "Интером"?

- Из общего - схема. Почти все в Италии играют с тремя защитниками, как и "Рома". Обе команды атакующие, хорошие футболисты в нападении. У них похожие стили игры.

- Насколько плюс для "Ромы", что Фонсека - бывший тренер "Шахтера"?

- Не думаю, что это плюс и играет ли это какую-то роль. Думаю, он знает конкретно каких-то футболистов, но думаю, что "Шахтер" Фонсеки и "Шахтер" Каштру - две разные команды. Не думаю, что Фонсека может что-то предугадать.

Летим с настроем только побеждать. Мистер сказал, что нужно только побеждать и приезжать в Украину с хорошим настроением. Разобрали соперника хорошо. Если все у нас получится в атаке, сыграем удачно в обороне, то у нас будут свои моменты", - сказал Судаков.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Италия) Георгий Судаков
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