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Капитан Динамо назвал сильные стороны Вильярреала
Сергей Сидорук - о сопернике в 1/8 финала ЛЕ
Фото: ФК Динамо Киев
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук поделился мнением о сопернике в 1/8 финала Лиги Европы "Вильярреале".
"Вильяреал" - прагматичная и хорошо организованная команда, а ее тренер Унай Эмери считается большим специалистом по Лиге Европы. Для него нет секретов в матчах на стадии плей-офф, он опытный стратег и тактик.
У соперника серьезный состав, в котором выделяются забивной форвард Жерар Морено, отличный голкипер Серхио Асенхо, а также опытнейшие Рауль Альбиоль и Дани Парехо", - сказал Сидорчук.
Напомним, что первый матч "Динамо" - "Вильярреал" состоится сегодня, 11 марта на НСК "Олимпийском". Начало встречи в 19:55.
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