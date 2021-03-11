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Капитан Динамо назвал сильные стороны Вильярреала

Лига Европы
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Сергей Сидорук - о сопернике в 1/8 финала ЛЕ

Капитан Динамо назвал сильные стороны Вильярреала

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук поделился мнением о сопернике в 1/8 финала Лиги Европы "Вильярреале".

"Вильяреал" - прагматичная и хорошо организованная команда, а ее тренер Унай Эмери считается большим специалистом по Лиге Европы. Для него нет секретов в матчах на стадии плей-офф, он опытный стратег и тактик.

У соперника серьезный состав, в котором выделяются забивной форвард Жерар Морено, отличный голкипер Серхио Асенхо, а также опытнейшие Рауль Альбиоль и Дани Парехо", - сказал Сидорчук.

Напомним, что первый матч "Динамо" - "Вильярреал" состоится сегодня, 11 марта на НСК "Олимпийском". Начало встречи в 19:55.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Вильярреал
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Источник:
UEFA

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