Капитан Динамо назвал сильные стороны Вильярреала

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук поделился мнением о сопернике в 1/8 финала Лиги Европы "Вильярреале".

"Вильяреал" - прагматичная и хорошо организованная команда, а ее тренер Унай Эмери считается большим специалистом по Лиге Европы. Для него нет секретов в матчах на стадии плей-офф, он опытный стратег и тактик.

У соперника серьезный состав, в котором выделяются забивной форвард Жерар Морено, отличный голкипер Серхио Асенхо, а также опытнейшие Рауль Альбиоль и Дани Парехо", - сказал Сидорчук.