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Буяльский: Постараемся не дать Вильярреалу сыграть в свой футбол
Он считает испанскую команду сильным соперником
Скриншот: ТК Футбол
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поделился мнением о "Вильярреале" перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы.
"Мы посмотрели игру "Вильярреала". Очень хорошая команда. С ними можно играть. Может даже и получится проявить себя. Все футболисты хорошего уровня. Самое опасное - середина поля и атака. Постараемся не дать им сыграть в свой футбол.
На 90 процентов мы понимаем, как должны сыграть в этом матче, - сказал Буяльский.
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Источник:ТК Футбол
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