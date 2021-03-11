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Буяльский: Постараемся не дать Вильярреалу сыграть в свой футбол

Лига Европы
(2 голосов)

Он считает испанскую команду сильным соперником

Буяльский: Постараемся не дать Вильярреалу сыграть в свой футбол

Скриншот: ТК Футбол

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Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поделился мнением о "Вильярреале" перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы посмотрели игру "Вильярреала". Очень хорошая команда. С ними можно играть. Может даже и получится проявить себя. Все футболисты хорошего уровня. Самое опасное - середина поля и атака. Постараемся не дать им сыграть в свой футбол.

На 90 процентов мы понимаем, как должны сыграть в этом матче, - сказал Буяльский.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Вильярреал
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Источник:
ТК Футбол

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