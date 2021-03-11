Буяльский: Постараемся не дать Вильярреалу сыграть в свой футбол

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поделился мнением о "Вильярреале" перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы посмотрели игру "Вильярреала". Очень хорошая команда. С ними можно играть. Может даже и получится проявить себя. Все футболисты хорошего уровня. Самое опасное - середина поля и атака. Постараемся не дать им сыграть в свой футбол.

На 90 процентов мы понимаем, как должны сыграть в этом матче, - сказал Буяльский.