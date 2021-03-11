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Вильярреал прибыл в Киев на матч против Динамо

Лига Европы
(1 голосов)

В аэропорту команду встречала группа болельщиков

Вильярреал прибыл в Киев на матч против Динамо

Фото: VillarrealCF

Новина українською

Вечером, 10 марта, игроки "Вильяррела" во главе с тренером Унаи Эмери прилетели в столицу Украины. Об этом "желтая субмарина" сообщает в Twitter.

В аэропорту команду встречала группа болельщиков.

Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55.

Отметим, что после пожара в центре OVH в Страсбурге (Франция) вышли из строя миллионы серверов, в том числе и официальный сайт "Вильярреала".
Вильярреал прибыл в Киев на матч против Динамо - изображение 1

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В статье: Вильярреал
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Источник:
VillarrealCF

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