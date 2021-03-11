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Вильярреал прибыл в Киев на матч против Динамо
В аэропорту команду встречала группа болельщиков
Фото: VillarrealCF
Вечером, 10 марта, игроки "Вильяррела" во главе с тренером Унаи Эмери прилетели в столицу Украины. Об этом "желтая субмарина" сообщает в Twitter.
В аэропорту команду встречала группа болельщиков.
#UEL | Привіт, Україно ????????????!— Villarreal CF (@VillarrealCF) March 10, 2021
El Submarino ya está en tierras ucranianas para enfrentarse este jueves al @dynamokyiven ⚽????
Endavant! pic.twitter.com/MLLWsJWJHi
Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55.
Отметим, что после пожара в центре OVH в Страсбурге (Франция) вышли из строя миллионы серверов, в том числе и официальный сайт "Вильярреала".
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