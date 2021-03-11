Вильярреал прибыл в Киев на матч против Динамо

Вечером, 10 марта, игроки "Вильяррела" во главе с тренером Унаи Эмери прилетели в столицу Украины. Об этом "желтая субмарина" сообщает в Twitter.

В аэропорту команду встречала группа болельщиков.

#UEL | Привіт, Україно ????????????!



El Submarino ya está en tierras ucranianas para enfrentarse este jueves al @dynamokyiven ⚽????



Endavant! pic.twitter.com/MLLWsJWJHi — Villarreal CF (@VillarrealCF) March 10, 2021

Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55.

Отметим, что после пожара в центре OVH в Страсбурге (Франция) вышли из строя миллионы серверов, в том числе и официальный сайт "Вильярреала".

