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Рома – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы
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Рома – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги Европы

Getty Images, Photo by Chris Brunskill

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок между римской "Ромой" и донецким "Шахтером" в рамках 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира.

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Непростого соперника подкинула жеребьевка "горнякам", да еще и руководит итальянским грандом тренер, который долгое время возглавлял именно украинский коллектив. Справится ли "Шахтер" без Степаненко? Как отразятся потери лидеров на "Роме"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 11 марта – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Егор Старков и Георгий Грошев

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Паулу Фонсека Луиш Каштру Трансляция Аудио онлайн стрим
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