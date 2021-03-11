Рома – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги Европы

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок между римской "Ромой" и донецким "Шахтером" в рамках 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира.

Непростого соперника подкинула жеребьевка "горнякам", да еще и руководит итальянским грандом тренер, который долгое время возглавлял именно украинский коллектив. Справится ли "Шахтер" без Степаненко? Как отразятся потери лидеров на "Роме"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 11 марта – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Егор Старков и Георгий Грошев