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Рома – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги Европы
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images, Photo by Chris Brunskill
Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок между римской "Ромой" и донецким "Шахтером" в рамках 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира.
Непростого соперника подкинула жеребьевка "горнякам", да еще и руководит итальянским грандом тренер, который долгое время возглавлял именно украинский коллектив. Справится ли "Шахтер" без Степаненко? Как отразятся потери лидеров на "Роме"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 11 марта – в 21:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Егор Старков и Георгий Грошев
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