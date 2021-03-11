Заховайло: Вильярреал будет доминировать в двух матчах, Динамо - искать шансы в контратаках

Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло поделился ожиданиями от первого матча в 1/8 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и "Вильярреалом".

"Желтая субмарина" в полном порядке. Много можно говорить об Унаи Эмери, у которого свое понимание футбола и стиль. Тренер трижды подряд выиграл Лигу Европы с "Севильей". "Вильярреал" играет в современный позиционный футбол. В то же время Динамо (при всем уважении к клубу) играет в "окопный" футбол и только "отстреливается". Это может звучать неприятно, но иногда нужно говорить правду. Киевляне сейчас не могут доминировать, а играют в тот футбол, который приносит результат. Луческу исходит из того, что имеет. Для улучшения игры нужны трансферы, а для этого нужны средства. Клуб уже долгое время не делал усиления состава. Болельщики должны быть с мозгами и понимать, что есть нюансы, прежде чем что-то требовать от команды.

Читайте также Капитан Динамо назвал сильные стороны Вильярреала