Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хорошо ли вы помните противостояние Шахтера с итальянскими клубами - тест
Справитесь за три минуты с десятью вопросами?
11 марта, "Шахтер" в рамках 1/8 Лиги Европы сыграет на выезде против "Ромы". Это уже будет 15 раз (дважды в прошлом веке и 13 раз в этом), когда "горняки" в еврокубках пересекаются с итальянскими командами. В контексте сегодняшнего противостояния предлагаем вам освежить в памяти матчи горняков против клубов с Апеннин, пройдя наш тест.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Рома - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Европы
- Той же монетой: после гола Севилье Холанд накричал на вратаря – испанцы устроили погоню за Эрлингом
- Все еще ТОП. Ветераны современного футбола, которые играют за лучшие клубы мира. ВИДЕО
- Вильярреал не будет тренироваться в Киеве перед игрой с Динамо
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
Новости по теме
- 13:46 Украинские Насколько внимательно вы следили за первой частью УПЛ 20/21 - тест от UA-Футбол
- 11:56 Зарубежные Насколько внимательно вы следили за Шахтером и Динамо в Лиге чемпионов - тест от UA-Футбол
- 09:15 Зарубежные Хорошо ли вы помните путь Шахтера в этом еврокубковом сезоне - тест от UA-Футбол
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...