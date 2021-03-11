Хорошо ли вы помните противостояние Шахтера с итальянскими клубами - тест

11 марта, "Шахтер" в рамках 1/8 Лиги Европы сыграет на выезде против "Ромы". Это уже будет 15 раз (дважды в прошлом веке и 13 раз в этом), когда "горняки" в еврокубках пересекаются с итальянскими командами. В контексте сегодняшнего противостояния предлагаем вам освежить в памяти матчи горняков против клубов с Апеннин, пройдя наш тест.