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Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала

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Тактический разбор "Вильярреала"

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала

Сергей Костенюк Автор UA-Футбол

Киевскому "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы предстоит померяться силами с "Вильярреалом". Разумеется, испанский клуб в этом противостоянии на бумаге выглядит может и не явным, но все-же твердым фаворитом. Несмотря на заполненный лазарет, достойный представитель топ-пятерки национальных чемпионатов Старого света не испытывает проблем с кадровым потенциалом, а его тактический арсенал достаточно богат и разнообразен.

В преддверии первого матча между "Динамо" и "Вильярреалом" постараемся разобраться в нюансах системы игры соперника киевлян, проанализировав действия и взаимодействия игроков "желтой субмарины" в разных фазах игры в двух последних для них матчах Ла Лиги с "Валенсией" и мадридским "Атлетико".

Как мы уже отмечали, в лазарете "Вильярреала" находится несколько важных игроков основного состава, но, во-первых – Альберто Морено не играет с лета, а Иборра и Коклен тоже уже давно вне строя, а отсутствие Пино и Пеньи не выглядит серьезной проблемой.

Унаи Эмери обладает хорошим составом и возможностями для эффективной ротации. В основном эта ротация проводится на флангах. Центральная зона укомплектована стабильными игроками стартового состава. Базовыми тактическими схемами "Вильярреала" являются 4-4-2 и 4-3-3 (4-1-4-1). Выбор Унаи Эмери зависит от особенностей соперника и плана на игру.

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала - изображение 1

Наверняка в матчах с "Динамо" в воротах сыграет не Асенхо, а перешедший летом из "Реала" Сосьедад" Рульи. Именно он выходит в старте на матчи Лиги Европы и Кубка Испании. Эта распространенная на Пиренеях традиция, когда основной вратарь выходит в Ла Лиге, а второй номер отвечает за еврокубки и национальный кубок. В любом случае, оба голкипера достаточно опытные и квалифицированные, оба правши (маленький нюанс при билд-апе).

Основная пара центрбеков – Пау Торрес и опытнейший Рауль Альбиоль, котрый имеет опыт игры за "Валенсию", "Реал" и "Ливерпуль". В отсутствии восстанавливающегося и набирающего форму Гаспара, именно Альбиоль выводил команду в статусе капитана.

На позиции левого защитника конкурируют Эступиньян и Педраса. Основным правым фулбеком можно считать Гаспара, но в его отсутствие на фланге играли Пенья и арендованный у "Тоттенхэма" универсал - Фойт. Центр поля цементируют Капу и экс-капитан "Валенсии" - Парехо. Статус давно травмированных Коклена и Иборры нас не интересует, так как они к предстоящему противостоянию с "Динамо" отношения не имеют.

На флангах, в основном выходят Чуквезе (справа) и Мойес Гомес (слева). Оба фланговых хавбека являются и основными вингерами при схеме 4-3-3.

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала - изображение 2

Данный вариант состава – локальный пример из второго тайма в матче с "Валенсией". Именно в таком сочетании команда Эмери и доигрывала дерби. Схема со структурой 4-4-2 – это стартовый вариант того матча. Пусть вас не смущает присутствие опытного колумбийского нападающего Карлоса Бакки на позиции вингера. Это номинальная структура и в реальности она достаточно ассиметрична.

Отметим, что Унаи Эмери не просто варьирует эти две формации, часто он меняет их по ходу матча. Игра с "Валенсией" была хорошим примером. Первый тайм команда отыграла по формации 4-4-2, после перерыва сразу перешла на вариант 4-3-3, при котором в фазе игры без мяча поддерживала структуру 4-1-4-1.

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала - изображение 3

Этот аспект является важнейшим в игре "Вильярреала". Соперник "Динамо" имеет один из лучших средних показателей по владению мячом в испанской Ла Лиге – 54,4%. "Желтая субмарина" на данном этапе делит четвертое место в лиге с "Бетисом". Выше только "Барса", "Реал" и "Севилья". В условном рейтинге по точности передач аналогичные показатели. "Вильярреал" уступает той же тройке команд и имеет в своем активе 84,8% точных пасов за матч.

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала - изображение 4

Сбалансированные показатели "Вильярреала" в Ла Лиге

При этом команда Эмери имеет средние показатели по забитым голам и ударам по воротам. Любопытно, что из всех 34 голов, забитых "желтыми" на данный момент в чемпионате Испании, лишь один был оформлен после удара головой. Это абсолютно худший - двадцатый показатель в Ла Лиге. В принципе, когда речь заходит о борьбе в воздухе, игрокам и тренерам остается скромно молчать, опустив глаза в пол. Это одно из немногочисленных слабых мест команды, которым должно постараться воспользоваться "Динамо".

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала - изображение 5

На скриншоте – один из вариантов билд-апа "Вильярреала". Команда Эмери чередует розыгрыши с прямыми ударами от ворот, все зависит от ситуации. Но, в принципе, "субмарина" способна разбить практически любой интенсивный прессинг.

Здесь нужно обратить внимание на расположение центральных полузащитников. Эта структура может быть актуальна как для 4-4-2 так и для 4-3-3. Один из них (Парехо) часто находится выше партнера. Он смещается по направлению мяча, создавая вектор для передачи и от центрбека и от фулбека. Обычно соперники закрывают статичного в данных ситуациях Капу, а Парехо, за счет движения, как правило, имеет гораздо больше свободы.

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала - изображение 6

Вот хороший пример подобного билд-апа из первого матча с "Зальцбургом" в 1/16 финала.

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала - изображение 7

А это более попсовый вариант структуры розыгрыша при схеме 4-3-3. Условные "восьмерки" Тригерос и Парехо находились выше, чем Капу и при необходимости, любой из них мог опуститься по-своему полуфлангу.

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала - изображение 8

Как уже можно было понять по статистическим данным, "Вильярреал" любит владеть мячом и порой не брезгует достаточно стерильным контролем. В матче с "Валенсией" не раз можно было наблюдать, как Парехо опускался на позицию правого центрального защитника в тройке, когда фулбек поднимался выше. Вообще, роль Парехо в начальной стадии позиционных атак велика. Даже когда опытный хавбек находится без мяча, он постоянно контролирует ситуацию, подсказывает партнерам.

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала - изображение 9

Вообще, с коммуникациями в команде Эмери проблем нет. Футболисты регулярно помогают друг-другу подсказками, причем не только в игре с мячом, но и при оборонительных действиях.

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала - изображение 10

Одна из главных особенностей позиционной игры испанской команды в атаке является ее узкий фронт. Часто, если атака развивается одним флангом, "Вильярреал" не создает ширину на противоположном фланге. Если делить поле на условные пять вертикальных зон – фланг, полупространство, центр, полупространство и фланг, то "субмарина" нередко сужает свою структуру до трех коридоров.

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала - изображение 11

На этом скриншоте отчетливей видно, как это происходит за счет узких позиций фланговых игроков (Парехо даже здесь продолжает руководить). Данный метод работает в системе 4-4-2 и рассчитан на перегруз центральной зоны, хотя, разумеется, это не обязывает команду отказываться от классического варианта с широкими позициями фланговых игроков.

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала - изображение 12

На скриншоте из матча "Вильярреал" – "Атлетико" (0:2) изображена структура позиционной атаки команды Эмери при игре по схеме 4-3-3 (4-1-4-1). Вот здесь мы возвращаемся к словам о ее асимметричности. Один из фулбеков, по большому счету выполняет функции латераля (Педраса). На противоположном фланге ширину атаке создает вингер Чуквезе. Кстати, оба обладают хорошей техникой и хорошей стартовой скоростью. Оба левши.

Нигериец является инвертированным вингером и в большинстве случаев смещается к центру под удар внешней стороной стопы или подачу с полуфланга с закруткой к воротам. Это направление нужно обязательно перекрывать, но при этом Миколенко должен знать, что Чуквезе периодически ловит оппонентов на привычке к его систематическим действиям и способен неожиданно уйти и к линии ворот. Хотя, даже в таких случаях, он старается прострелить внешней стороной стопы своей игровой, левой ноги.

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала - изображение 13

Еще один важный в действиях нигерийца момент – Чуквезе часто простреливает средней диагональю назад, на второй темп.

При такой структуре игры номинальный правый вингер (Гомес) смещается к центрфорварду, освобождая фланг для Педрасы. По сути, Гомес с Парехо заполняют левое полупространство, а Фойт и Тригерос – правое. Капу – условная "шестерка".

Несмотря на большое количество очень опытных игроков, пожалуй, главной звездой команды можно назвать одного из лучших бомбардиров Ла Лиги - Херарда Морено.

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала - изображение 14

В позиционных атаках "Вильярреала" активно используется игра на третьего. Эта комбинация часто позволяет быстро и неожиданно для соперников переводить мяч в другую вертикальную зону, что гарантирует создание фазового пространства.

Вот еще один пример качественной игры с быстрым переводом мяча в другие вертикальные зоны и параллельном продвижении его вперед.

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала - изображение 15

На мой взгляд, киевляне должны быть очень внимательными при попытках осуществления коллективного давления. Лучше лишний раз не выдергиваться на мяч, сохраняя компактность структуры.

В позиционной обороне соперники киевлян по Лиге Европы действуют стандартно, относительно своих базовых схем.

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала - изображение 16

При 4-4-2, соответственно и структура при обороне не меняется, а при 4-3-3 осуществляется незначительное перестроение на 4-1-4-1.

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала - изображение 17

Отдельные футболисты команды постоянно следят за вертикальной компактностью структуры и постоянно подсказывают партнерам, где нужно подняться, где оттянуться. Понятное дело, что общение на поле – это норма, но в "Вильярреале" коммуникации действительно на уровне. В позиционной обороне при формации 4-4-2 команда плотно перекрывает центральную зону и полупространства, но отдает сопернику фланги, при 4-1-4-1 в переходе от одной фазы игры к другой, частенько из-за несвоевременного смещения в линию к центральным полузащитникам вингеров, в полуфлангах между крайними защитниками и полузащитниками образуются свободные зоны.

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала - изображение 18

Рассмотрим структуру высокого прессинга "Вильярреала". В игре с двумя нападающими, пара форвардов и центральные полузащитники контролируют центральную зону, предлагая сопернику начать свою позиционную атаку через один из флангов.

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала - изображение 19

После того, как мяч оказывается у фулбека, команда Эмери включается в средней интенсивности персонально-ориентированный прессинг.

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала - изображение 20

Разумеется, структура может отличаться от схемы соперника и плана на игру.

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала - изображение 21

На схеме выше – эпизод из матча "Вильярреал" – "Атлетико". Если один игрок покидает зону и осуществляет давление на владеющего мячом, партнер по вертикальной зоне, как правило подстраховывает его.

Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала - изображение 22

Но при этом свободная зона не куда не пропадает, просто футболисты "Вильярреала" стараются убрать ее подальше от зоны мяча. Этими моментами можно пользоваться при детальном изучении соперника и высокой игровой дисциплине. В данном случае, образовывается перевес атакующих в центре поля.

Однозначно, представитель европейской топ-пятерки в тактическом плане имеет преимущество над лидером чемпионата Украины. Это не упрек "Динамо", а неизбежный факт. "Вильярреал" варится в котле Ла Лиги. Команда Эмери регулярно противостоит сильным соперникам с разными тактическими характеристиками в условиях максимальной интенсивности игры. Лидеры нашего футбола развиваются в более комфортной среде обитания. Это объективная реальность. Тем не менее, команда Мирчи Луческу имеет шансы на успех. "Динамо" уже не раз демонстрировало умение пользоваться имеющимися инструментами для демонтажа более изысканных и качественных игровых систем (АЗ и "Брюгге").

Исходя из технико-тактических характеристик команд, не трудно сделать вывод, что "Вильярреал" в противостоянии с Киевом будет больше владеть мячом. Соответственно, для киевлян на первый план выходит степень качества взаимодействий в фазе игры без мяча. Думаю, "Динамо" противопоставит оппоненту зонную оборону и будет встречать его классической структурой 4-4-2 в среднем, при необходимости - нижнем блоках. Вряд ли киевляне способны удивить соперника своим прессингом. "Вильярреал" дважды выиграл у "Зальцбурга" за счет показательных аргументов топовому прессингу команды Джесси Марша. Если испанцы регулярно разбивали прессинг "Зальцбурга", что уж говорить за простых смертных в этом аспекте игры?

оборона и организация быстрых атак могут стать простым и более надежным способом борьбы с "субмариной". Важнейшим стратегическим моментом для киевлян будет игра на ноль в первом матче. В общем, с большой долей вероятности можно ожидать, что план "Динамо" на первый матч не будет сильно отличаться от плана на домашнюю игру с "Брюгге".

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В статье: Динамо (Киев) тактика Вильярреал
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