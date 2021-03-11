Поднять перископ: Секреты тактического арсенала Вильярреала

Киевскому "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы предстоит померяться силами с "Вильярреалом". Разумеется, испанский клуб в этом противостоянии на бумаге выглядит может и не явным, но все-же твердым фаворитом. Несмотря на заполненный лазарет, достойный представитель топ-пятерки национальных чемпионатов Старого света не испытывает проблем с кадровым потенциалом, а его тактический арсенал достаточно богат и разнообразен.

В преддверии первого матча между "Динамо" и "Вильярреалом" постараемся разобраться в нюансах системы игры соперника киевлян, проанализировав действия и взаимодействия игроков "желтой субмарины" в разных фазах игры в двух последних для них матчах Ла Лиги с "Валенсией" и мадридским "Атлетико".

Как мы уже отмечали, в лазарете "Вильярреала" находится несколько важных игроков основного состава, но, во-первых – Альберто Морено не играет с лета, а Иборра и Коклен тоже уже давно вне строя, а отсутствие Пино и Пеньи не выглядит серьезной проблемой.

Унаи Эмери обладает хорошим составом и возможностями для эффективной ротации. В основном эта ротация проводится на флангах. Центральная зона укомплектована стабильными игроками стартового состава. Базовыми тактическими схемами "Вильярреала" являются 4-4-2 и 4-3-3 (4-1-4-1). Выбор Унаи Эмери зависит от особенностей соперника и плана на игру.

Наверняка в матчах с "Динамо" в воротах сыграет не Асенхо, а перешедший летом из "Реала" Сосьедад" Рульи. Именно он выходит в старте на матчи Лиги Европы и Кубка Испании. Эта распространенная на Пиренеях традиция, когда основной вратарь выходит в Ла Лиге, а второй номер отвечает за еврокубки и национальный кубок. В любом случае, оба голкипера достаточно опытные и квалифицированные, оба правши (маленький нюанс при билд-апе).

Основная пара центрбеков – Пау Торрес и опытнейший Рауль Альбиоль, котрый имеет опыт игры за "Валенсию", "Реал" и "Ливерпуль". В отсутствии восстанавливающегося и набирающего форму Гаспара, именно Альбиоль выводил команду в статусе капитана.

На позиции левого защитника конкурируют Эступиньян и Педраса. Основным правым фулбеком можно считать Гаспара, но в его отсутствие на фланге играли Пенья и арендованный у "Тоттенхэма" универсал - Фойт. Центр поля цементируют Капу и экс-капитан "Валенсии" - Парехо. Статус давно травмированных Коклена и Иборры нас не интересует, так как они к предстоящему противостоянию с "Динамо" отношения не имеют.

На флангах, в основном выходят Чуквезе (справа) и Мойес Гомес (слева). Оба фланговых хавбека являются и основными вингерами при схеме 4-3-3.

Данный вариант состава – локальный пример из второго тайма в матче с "Валенсией". Именно в таком сочетании команда Эмери и доигрывала дерби. Схема со структурой 4-4-2 – это стартовый вариант того матча. Пусть вас не смущает присутствие опытного колумбийского нападающего Карлоса Бакки на позиции вингера. Это номинальная структура и в реальности она достаточно ассиметрична.

Отметим, что Унаи Эмери не просто варьирует эти две формации, часто он меняет их по ходу матча. Игра с "Валенсией" была хорошим примером. Первый тайм команда отыграла по формации 4-4-2, после перерыва сразу перешла на вариант 4-3-3, при котором в фазе игры без мяча поддерживала структуру 4-1-4-1.

Этот аспект является важнейшим в игре "Вильярреала". Соперник "Динамо" имеет один из лучших средних показателей по владению мячом в испанской Ла Лиге – 54,4%. "Желтая субмарина" на данном этапе делит четвертое место в лиге с "Бетисом". Выше только "Барса", "Реал" и "Севилья". В условном рейтинге по точности передач аналогичные показатели. "Вильярреал" уступает той же тройке команд и имеет в своем активе 84,8% точных пасов за матч.

Сбалансированные показатели "Вильярреала" в Ла Лиге

При этом команда Эмери имеет средние показатели по забитым голам и ударам по воротам. Любопытно, что из всех 34 голов, забитых "желтыми" на данный момент в чемпионате Испании, лишь один был оформлен после удара головой. Это абсолютно худший - двадцатый показатель в Ла Лиге. В принципе, когда речь заходит о борьбе в воздухе, игрокам и тренерам остается скромно молчать, опустив глаза в пол. Это одно из немногочисленных слабых мест команды, которым должно постараться воспользоваться "Динамо".

На скриншоте – один из вариантов билд-апа "Вильярреала". Команда Эмери чередует розыгрыши с прямыми ударами от ворот, все зависит от ситуации. Но, в принципе, "субмарина" способна разбить практически любой интенсивный прессинг.

Здесь нужно обратить внимание на расположение центральных полузащитников. Эта структура может быть актуальна как для 4-4-2 так и для 4-3-3. Один из них (Парехо) часто находится выше партнера. Он смещается по направлению мяча, создавая вектор для передачи и от центрбека и от фулбека. Обычно соперники закрывают статичного в данных ситуациях Капу, а Парехо, за счет движения, как правило, имеет гораздо больше свободы.

Вот хороший пример подобного билд-апа из первого матча с "Зальцбургом" в 1/16 финала.

А это более попсовый вариант структуры розыгрыша при схеме 4-3-3. Условные "восьмерки" Тригерос и Парехо находились выше, чем Капу и при необходимости, любой из них мог опуститься по-своему полуфлангу.

Как уже можно было понять по статистическим данным, "Вильярреал" любит владеть мячом и порой не брезгует достаточно стерильным контролем. В матче с "Валенсией" не раз можно было наблюдать, как Парехо опускался на позицию правого центрального защитника в тройке, когда фулбек поднимался выше. Вообще, роль Парехо в начальной стадии позиционных атак велика. Даже когда опытный хавбек находится без мяча, он постоянно контролирует ситуацию, подсказывает партнерам.

Вообще, с коммуникациями в команде Эмери проблем нет. Футболисты регулярно помогают друг-другу подсказками, причем не только в игре с мячом, но и при оборонительных действиях.

Одна из главных особенностей позиционной игры испанской команды в атаке является ее узкий фронт. Часто, если атака развивается одним флангом, "Вильярреал" не создает ширину на противоположном фланге. Если делить поле на условные пять вертикальных зон – фланг, полупространство, центр, полупространство и фланг, то "субмарина" нередко сужает свою структуру до трех коридоров.

На этом скриншоте отчетливей видно, как это происходит за счет узких позиций фланговых игроков (Парехо даже здесь продолжает руководить). Данный метод работает в системе 4-4-2 и рассчитан на перегруз центральной зоны, хотя, разумеется, это не обязывает команду отказываться от классического варианта с широкими позициями фланговых игроков.

На скриншоте из матча "Вильярреал" – "Атлетико" (0:2) изображена структура позиционной атаки команды Эмери при игре по схеме 4-3-3 (4-1-4-1). Вот здесь мы возвращаемся к словам о ее асимметричности. Один из фулбеков, по большому счету выполняет функции латераля (Педраса). На противоположном фланге ширину атаке создает вингер Чуквезе. Кстати, оба обладают хорошей техникой и хорошей стартовой скоростью. Оба левши.

Нигериец является инвертированным вингером и в большинстве случаев смещается к центру под удар внешней стороной стопы или подачу с полуфланга с закруткой к воротам. Это направление нужно обязательно перекрывать, но при этом Миколенко должен знать, что Чуквезе периодически ловит оппонентов на привычке к его систематическим действиям и способен неожиданно уйти и к линии ворот. Хотя, даже в таких случаях, он старается прострелить внешней стороной стопы своей игровой, левой ноги.

Еще один важный в действиях нигерийца момент – Чуквезе часто простреливает средней диагональю назад, на второй темп.

При такой структуре игры номинальный правый вингер (Гомес) смещается к центрфорварду, освобождая фланг для Педрасы. По сути, Гомес с Парехо заполняют левое полупространство, а Фойт и Тригерос – правое. Капу – условная "шестерка".

Несмотря на большое количество очень опытных игроков, пожалуй, главной звездой команды можно назвать одного из лучших бомбардиров Ла Лиги - Херарда Морено.

В позиционных атаках "Вильярреала" активно используется игра на третьего. Эта комбинация часто позволяет быстро и неожиданно для соперников переводить мяч в другую вертикальную зону, что гарантирует создание фазового пространства.

Вот еще один пример качественной игры с быстрым переводом мяча в другие вертикальные зоны и параллельном продвижении его вперед.

На мой взгляд, киевляне должны быть очень внимательными при попытках осуществления коллективного давления. Лучше лишний раз не выдергиваться на мяч, сохраняя компактность структуры.

В позиционной обороне соперники киевлян по Лиге Европы действуют стандартно, относительно своих базовых схем.

При 4-4-2, соответственно и структура при обороне не меняется, а при 4-3-3 осуществляется незначительное перестроение на 4-1-4-1.

Отдельные футболисты команды постоянно следят за вертикальной компактностью структуры и постоянно подсказывают партнерам, где нужно подняться, где оттянуться. Понятное дело, что общение на поле – это норма, но в "Вильярреале" коммуникации действительно на уровне. В позиционной обороне при формации 4-4-2 команда плотно перекрывает центральную зону и полупространства, но отдает сопернику фланги, при 4-1-4-1 в переходе от одной фазы игры к другой, частенько из-за несвоевременного смещения в линию к центральным полузащитникам вингеров, в полуфлангах между крайними защитниками и полузащитниками образуются свободные зоны.

Рассмотрим структуру высокого прессинга "Вильярреала". В игре с двумя нападающими, пара форвардов и центральные полузащитники контролируют центральную зону, предлагая сопернику начать свою позиционную атаку через один из флангов.

После того, как мяч оказывается у фулбека, команда Эмери включается в средней интенсивности персонально-ориентированный прессинг.

Разумеется, структура может отличаться от схемы соперника и плана на игру.

На схеме выше – эпизод из матча "Вильярреал" – "Атлетико". Если один игрок покидает зону и осуществляет давление на владеющего мячом, партнер по вертикальной зоне, как правило подстраховывает его.

Но при этом свободная зона не куда не пропадает, просто футболисты "Вильярреала" стараются убрать ее подальше от зоны мяча. Этими моментами можно пользоваться при детальном изучении соперника и высокой игровой дисциплине. В данном случае, образовывается перевес атакующих в центре поля.

Однозначно, представитель европейской топ-пятерки в тактическом плане имеет преимущество над лидером чемпионата Украины. Это не упрек "Динамо", а неизбежный факт. "Вильярреал" варится в котле Ла Лиги. Команда Эмери регулярно противостоит сильным соперникам с разными тактическими характеристиками в условиях максимальной интенсивности игры. Лидеры нашего футбола развиваются в более комфортной среде обитания. Это объективная реальность. Тем не менее, команда Мирчи Луческу имеет шансы на успех. "Динамо" уже не раз демонстрировало умение пользоваться имеющимися инструментами для демонтажа более изысканных и качественных игровых систем (АЗ и "Брюгге").

Исходя из технико-тактических характеристик команд, не трудно сделать вывод, что "Вильярреал" в противостоянии с Киевом будет больше владеть мячом. Соответственно, для киевлян на первый план выходит степень качества взаимодействий в фазе игры без мяча. Думаю, "Динамо" противопоставит оппоненту зонную оборону и будет встречать его классической структурой 4-4-2 в среднем, при необходимости - нижнем блоках. Вряд ли киевляне способны удивить соперника своим прессингом. "Вильярреал" дважды выиграл у "Зальцбурга" за счет показательных аргументов топовому прессингу команды Джесси Марша. Если испанцы регулярно разбивали прессинг "Зальцбурга", что уж говорить за простых смертных в этом аспекте игры?

оборона и организация быстрых атак могут стать простым и более надежным способом борьбы с "субмариной". Важнейшим стратегическим моментом для киевлян будет игра на ноль в первом матче. В общем, с большой долей вероятности можно ожидать, что план "Динамо" на первый матч не будет сильно отличаться от плана на домашнюю игру с "Брюгге".

Группа автора в Facebook "Тактика футбола с Сергеем Костенюком"