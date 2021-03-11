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Сабо: Я всю жизнь думал, что Лобановский везучий, но такого везунчика, как Луческу, я не видел

Лига Европы
(5 голосов)

Йожеф Йожефович - о матче Динамо против Вильярреала

Сабо: Я всю жизнь думал, что Лобановский везучий, но такого везунчика, как Луческу, я не видел

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от матча киевлян против "Виляьрреала" в 1/8 Лиги Европы.

"Я всю жизнь думал, что мой друг Валерий Васильевич Лобановский везучий. Но такого везучего тренера, как Луческу, я не видел. Великий Фергюсон, когда выигрывал Лигу Чемпионов в 1999 году сказал, что недостаточно быть великим тренером, должно быть и везение. У Луческу очень много везения.

"Вильярреал" - это великая команда, там хорошие футболисты. Они сейчас на седьмом месте в чемпионате - это неплохой результат. Киевлянам будет тяжело.

Я сейчас не вижу, чтобы Цыганков был ведущим игроком в "Динамо". Ведущий футболист - это тот, который тянет команду за собой, все время в атаке, все время создает моменты. Сейчас ключевой игрок - это Виталий Буяльский. Он всегда на острие, играет опасно. Если Цыганков не сможет выйти из-за травмы то, скорее всего, выйдет Родригес. Он много двигается, активный, но не все у него получается. Тем не менее он может повести партнеров за собой", - сказал Сабо.

Напомним, что матч "Динамо" – "Вильярреал" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Мирча Луческу Йожеф Сабо Динамо (Киев) Вильярреал
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (9)
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kapkan (Луганск)
11.03.2021 в 18:02
Йожиф Йожифович вообще не зависливый))))
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0
0
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Кююмалайнен (Київ)
11.03.2021 в 17:52
Сабо -
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+1
0
vgolovan (полтава)
11.03.2021 в 17:48
когда это вильяреал стал великим
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0
0
vgolovan (полтава)
11.03.2021 в 17:47
это уже было неделю назад
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2021 в 17:45
Складывается впечатление, что этого неудачника Сабо жаба давит, что не достиг результатов ни Луческу, ни Лобановского. Люди работали, поэтому были результаты. А ты куда не влез --- везде обосрался, зависник хренов.
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+1
0
avatar
ymscik (Херсон)
11.03.2021 в 17:32
С каких это пор Валерий Васильевич тебе другом стал?
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+1
0
Димитър из Софии (София)
11.03.2021 в 17:18
Это не везение!
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+1
-2
Shilov 2020 (Кировоград )
11.03.2021 в 17:11
Да уж Додик Сабо ты как был старым дураком так тебя дураком и понесут в последний путь!
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+3
-2
balamyt (Boston)
11.03.2021 в 18:13
Да Сабо был и хорошим игроком и хорошим тренером..Но не дорстиг он результатов Лобановского и Луческу...так что его теперь с дерь..мом мешать...Маркевич тоже был везунчиком с МХ и Днепром..с которым был в Финале ЛЕ..Наверно Сабо прав....на счет везения...
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