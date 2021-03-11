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Сабо: Я всю жизнь думал, что Лобановский везучий, но такого везунчика, как Луческу, я не видел
Йожеф Йожефович - о матче Динамо против Вильярреала
Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от матча киевлян против "Виляьрреала" в 1/8
"Я всю жизнь думал, что мой друг Валерий Васильевич Лобановский везучий. Но такого везучего тренера, как Луческу, я не видел. Великий Фергюсон, когда выигрывал Лигу Чемпионов в 1999 году сказал, что недостаточно быть великим тренером, должно быть и везение. У Луческу очень много везения.
"Вильярреал" - это великая команда, там хорошие футболисты. Они сейчас на седьмом месте в чемпионате - это неплохой результат. Киевлянам будет тяжело.
Я сейчас не вижу, чтобы Цыганков был ведущим игроком в "Динамо". Ведущий футболист - это тот, который тянет команду за собой, все время в атаке, все время создает моменты. Сейчас ключевой игрок - это Виталий Буяльский. Он всегда на острие, играет опасно. Если Цыганков не сможет выйти из-за травмы то, скорее всего, выйдет Родригес. Он много двигается, активный, но не все у него получается. Тем не менее он может повести партнеров за собой", - сказал Сабо.
Напомним, что матч "Динамо" – "Вильярреал" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет
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