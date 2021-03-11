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Луческу: Мы молодые и амбициозные, удерживаем лидерство в чемпионате и это нас мотивирует

Лига Европы
(1 голосов)

Мнение главного тренера Динамо перед матчем с Вильярреалом

Луческу: Мы молодые и амбициозные, удерживаем лидерство в чемпионате и это нас мотивирует

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением о "Вильярреале" перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы.

"Я очень хорошо знаю Эмери. Это очень хороший тренер, тактически сильный, который тщательно готовиться к каждому матчу. Его команда играет в очень сильном испанском чемпионате и прекрасно выступает в еврокубках.

"Вильярреал" всегда доходит до решающих стадий - так в прошлом году они уступили "Валенсии" в четвертьфинале, но и у нас есть сильные стороны.

Мы молодые и амбициозные, удерживаем лидерство в чемпионате и это нас мотивирует. Жду на очень интересное, захватывающее и достойное противостояние", - заявил Луческу.

Напомним, что матч "Динамо" – "Вильярреал" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Вильярреал
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2021 в 17:41
Вы, с Марлосами и Мораесами, такие молодые, как удерживаете лидерство в чемпионате.
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0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
11.03.2021 в 17:51
Ты наверное не в курсе, что Луческу уже давно не тренер Шахтёра?
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