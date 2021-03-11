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Луческу: Мы молодые и амбициозные, удерживаем лидерство в чемпионате и это нас мотивирует
Мнение главного тренера Динамо перед матчем с Вильярреалом
fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "
"Я очень хорошо знаю Эмери. Это очень хороший тренер, тактически сильный, который тщательно готовиться к каждому матчу. Его команда играет в очень сильном испанском чемпионате и прекрасно выступает в еврокубках.
"Вильярреал" всегда доходит до решающих стадий - так в прошлом году они уступили "Валенсии" в четвертьфинале, но и у нас есть сильные стороны.
Мы молодые и амбициозные, удерживаем лидерство в чемпионате и это нас мотивирует. Жду на очень интересное, захватывающее и достойное противостояние", - заявил Луческу.
Напомним, что матч "Динамо" – "Вильярреал" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет
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