Луческу: Мы молодые и амбициозные, удерживаем лидерство в чемпионате и это нас мотивирует

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу поделился мнением о "Вильярреале" перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы.

"Я очень хорошо знаю Эмери. Это очень хороший тренер, тактически сильный, который тщательно готовиться к каждому матчу. Его команда играет в очень сильном испанском чемпионате и прекрасно выступает в еврокубках.

"Вильярреал" всегда доходит до решающих стадий - так в прошлом году они уступили "Валенсии" в четвертьфинале, но и у нас есть сильные стороны.

Мы молодые и амбициозные, удерживаем лидерство в чемпионате и это нас мотивирует. Жду на очень интересное, захватывающее и достойное противостояние", - заявил Луческу.