  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Майкон: Мы приехали в Рим побеждать
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майкон: Мы приехали в Рим побеждать

Лига Европы
(1 голосов)

Бразилец желает удачи Фонсеке, но не в этом матче

Майкон: Мы приехали в Рим побеждать

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Майкон в эфире ТК "Футбол" высказался перед матчем с "Ромой" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Все мы, которые работали с Фонсекой, желаем ему удачи, но не в этом поединке. Сейчас важно, чтобы "Шахтер" победил и прошел в следующий этап Лиги Европы.

"Рома" - очень сильная команда, которая хорошо играет в Серии А. Также они достойно себя показывают в Лиге Европы. Мы знаем силу итальянских команд и понимаем с какими сложностями мы столкнемся, но мы готовы к этому.

Мы приехали сюда побеждать. Знаем, что будет сложно, понимаем, что игра состоит з двух матчей, но "Шахтер" работает всегда, чтобы побеждать", - заявил Майкон.

Напомним, что матч "Рома" – "Шахтер" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Майкон де Андраде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Vitson (Коростень)
11.03.2021 в 19:29
Нехай Бог дасть наснаги...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...