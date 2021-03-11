Майкон: Мы приехали в Рим побеждать

Хавбек "Шахтера" Майкон в эфире ТК "Футбол" высказался перед матчем с "Ромой" в рамках 1/8 финала Лиги Европы .

"Все мы, которые работали с Фонсекой, желаем ему удачи, но не в этом поединке. Сейчас важно, чтобы "Шахтер" победил и прошел в следующий этап Лиги Европы.

"Рома" - очень сильная команда, которая хорошо играет в Серии А. Также они достойно себя показывают в Лиге Европы. Мы знаем силу итальянских команд и понимаем с какими сложностями мы столкнемся, но мы готовы к этому.

Мы приехали сюда побеждать. Знаем, что будет сложно, понимаем, что игра состоит з двух матчей, но "Шахтер" работает всегда, чтобы побеждать", - заявил Майкон.