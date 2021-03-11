Буяльский: Деньги в футбол не играют. В сборной мы обыгрывали Испанию, которая стоит в разы дороже

Защитник " Динамо " Виталий Миколенко в интервью ТК "Футбол" высказал свое мнение о "Вильярреале", с которым киевляне сегодня сыграют первый матч 1/8 финала Лиги европы.

"Деньги в футбол не играют. Мы играли за сборную против Испании, которая стоит в разы дороже. Но мы выиграли в Киеве.

В "Вильярреале" вся команда хорошо сплоченная. Я бы выделил игрока под номером 7 - Жерара Морено. Смотрели теорию, он часто смещается на правый фланг. Уже изучили его, постараемся перекрыть этого игрока", - сказал Миколенко.