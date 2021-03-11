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Миколенко: Деньги в футбол не играют. В сборной мы обыгрывали Испанию, которая стоит в разы дороже
В составе желтой субмарины защитник выделил Жерара Морено
fcdynamo.kiev.ua
Защитник "
"Деньги в футбол не играют. Мы играли за сборную против Испании, которая стоит в разы дороже. Но мы выиграли в Киеве.
В "Вильярреале" вся команда хорошо сплоченная. Я бы выделил игрока под номером 7 - Жерара Морено. Смотрели теорию, он часто смещается на правый фланг. Уже изучили его, постараемся перекрыть этого игрока", - сказал Миколенко.
Напомним, что матч "Динамо" – "Вильярреал" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет
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