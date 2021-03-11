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Миколенко: Деньги в футбол не играют. В сборной мы обыгрывали Испанию, которая стоит в разы дороже

Лига Европы
(1 голосов)

В составе желтой субмарины защитник выделил Жерара Морено

Миколенко: Деньги в футбол не играют. В сборной мы обыгрывали Испанию, которая стоит в разы дороже

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко в интервью ТК "Футбол" высказал свое мнение о "Вильярреале", с которым киевляне сегодня сыграют первый матч 1/8 финала Лиги европы.

"Деньги в футбол не играют. Мы играли за сборную против Испании, которая стоит в разы дороже. Но мы выиграли в Киеве.

В "Вильярреале" вся команда хорошо сплоченная. Я бы выделил игрока под номером 7 - Жерара Морено. Смотрели теорию, он часто смещается на правый фланг. Уже изучили его, постараемся перекрыть этого игрока", - сказал Миколенко.

Напомним, что матч "Динамо" – "Вильярреал" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Вильярреал
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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AntinBandera (Leopolis)
11.03.2021 в 18:48
У заголовку Буяльський, у тексті Миколенко. Зізнавайтес, насправді коментар Забарного чи Циганкова?
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shat (киев)
11.03.2021 в 18:48
какой Буяльский ?
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