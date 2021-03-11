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Забарный: У Вильярреала исполнители высокого уровня, ведь их чемпионат намного сильнее нашего
Защитник Динамо - о противостоянии с Вильярреалом
Фото - А.Попов/dynamo.kiev.ua
Защитник "
- Что касается моей первой реакции на жеребьевку, то она была спокойной. Не могу сказать, что хотел бы получить в соперники какую-то другую команду. На этом этапе все возможные для нас варианты были достаточно сложными. О "Вильярреале" могу сказать, что это очень хорошая команда, я рад, что мы сыграем против них, ведь это хороший шанс проверить себя на фоне соперника достаточно высокого уровня.
- Вы уже долгое время проводите матчи дважды в неделю, такой график комфортный?
- Чувствую, что физически я готов. У нас есть период восстановления после каждого поединка, мы успеваем отдохнуть, поэтому особой усталости не чувствуем. Словом, подготовка к матчам проходит должным образом, никаких проблем с этим нет.
- Хорошо, что первый матч с "Вильярреалом" пройдет в Киеве?
- По большому счету, для нас не имеет значения, где играть сначала, ведь в любом случае матчи пройдут и дома, и на выезде, поэтому, какая разница, где начинать - нужно выходить на поле, показывать хорошую качественную игру и добиваться результата. Но если говорить обо мне лично, то, по моему мнению, лучше было бы сыграть первый матч на выезде.
- Следили за матчами "Вильярреала"?
- У них есть в составе несколько футболистов, против которых я играл в составе сборной Украины. Могу сказать, что у соперника исполнители высокого уровня, ведь их чемпионат намного сильнее нашего.
- "Вильярреал" идет на 7-м месте в турнирной таблице и не побеждал уже восемь матчей подряд. Сейчас не лучший период у нашего соперника?
- Думаю, основной акцент они делают на еврокубки, поэтому их выступления в чемпионате Испании - это не показатель. Возможно, им просто где-то не повезло. Уверен, в матчах Лиги Европы они будут демонстрировать совсем другую игру, пытаться выжимать максимум, и нам следует быть к этому готовыми.
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