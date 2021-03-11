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Цыганков, Сирота и Родригес - в старте Динамо на Вильярреал

Лига Европы
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Цыганков, Сирота и Родригес - в старте Динамо на Вильярреал

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" - "Вильярреал".

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Родригеш, Буяльский, Цыганков, Беседин

Запасные: Бойко, Сидклей, Тымчик, Караваев, Шепелев, Андриевский, Леднев, Гармаш, де Пена, Дуэлунд, Ванат, Супряга

"Вильярреал": Рульи, Педраса, Торрес, Альбиоль, Фойт, Тригерос, Капу, Парехо, Морено, Алькасер, Чуквуэзе

Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Эступиньян, Коста, Гаспар, Мори, Гомес, Пино, Баэна, Раба, Бакка

Напомним, что матч "Динамо" – "Вильярреал" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Динамо (Киев) Вильярреал
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Комментарии (6)
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Salming (Полтава)
11.03.2021 в 19:47
Вратаря поменяли
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0
0
ВиктАн
11.03.2021 в 19:28
Основа. Значит не будут сливать, ради УПЛ и постараются дать бой.
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2021 в 19:21
Цыганков --- это радует, пока. А там посмотрим...
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0
0
Совоеб
11.03.2021 в 19:11
Чем поможет этот пенальтист Цыганкова, если в Европе не дают пенальти за игру головой???
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+1
-2
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Kolibri (Киевоград)
11.03.2021 в 19:07
Серёга пошёл смотреть это мочево на стадион))))
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
11.03.2021 в 18:56
Циганков и Родригес - это лучшее что есть у Динамо!!!
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0
-1


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