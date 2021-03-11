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Цыганков, Сирота и Родригес - в старте Динамо на Вильярреал
Стартовые составы команд
fcdynamo.kiev.ua
Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала
"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Родригеш, Буяльский, Цыганков, Беседин
Запасные: Бойко, Сидклей, Тымчик, Караваев, Шепелев, Андриевский, Леднев, Гармаш, де Пена, Дуэлунд, Ванат, Супряга
"Вильярреал": Рульи, Педраса, Торрес, Альбиоль, Фойт, Тригерос, Капу, Парехо, Морено, Алькасер, Чуквуэзе
Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Эступиньян, Коста, Гаспар, Мори, Гомес, Пино, Баэна, Раба, Бакка
Напомним, что матч "Динамо" – "Вильярреал" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет
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