ЛЕ. Аякс - Янг Бойз 3:0. Полное доминирование

“Янг Бойз” и не думал играть в открытый футбол. Это нормально, это инстинкт самосохранения. С “Аяксом” нужно играть дисциплинированно, компактно. Выездная схема 4-4-2 идеально подходит под такой стиль игры. А что с атакой? Была надежда на контратаки или моменты после стандартов.

Но план “Янг Бойза” не сработал. Швейцарский чемпион за весь матч нанес всего один удар (мимо). “Аякс” владел преимуществом, контролировал игру, но особо не взвинчивал темп, предпочитая медленное разрушение редутов гостей.

В первом тайме очень хороший момент упустил бразильский форвард “Аякса” Антони, неплохо пробивал и Гравенберх. Но 34-летний вратарь “Янг Бойза” Фэвр, который заменял травмированного фон Бальмооса, ошибок не допускал.

Расшатать “Янг Бойз” нидерландцам удалось уже во втором тайме. Помогли рикошеты. В первом мяче Альварес, Тадич разыграли комбинацию, и мяч, рикошетом от двух защитников, отскочил к Классену. Точный удар капитана – 1:0.

Этот счет более-менее устраивал обе команды, и темп игры совсем упал. Настолько, что “Янг Бойз” потерял мяч у своих ворот, Тальфико сыграл на опережение, удар, рикошет, подбор Тадича и 2:0.

Вышедший на замену Бробби мог сразу забивать третий гол “Аякса”, но попал в штангу. После 2:0 в игре “Аякса” прослеживалось желание решить уже в первом матче исход противостояния, и в итоге хозяева забили третий гол – Бробби замкнул пас вразрез Гравенберха.

Если “Аякс” сыграет настолько же цельно и уверенно в Швейцарии, проблем у него быть не должно.

Лига Европы, 1/8 финала, первый матч. Амстердам, “Йохан Кройф Арена”

“Аякс” Амстердам, Нидерланды – “Янг Бойз” Берн, Швейцария 3:0

Голы: Классен 62, Тадич 82, Бробби 90+2

“Аякс”: Стекеленбург – Тальяфико, Мартинес, Тимбер, Ренсх (Схюрс 67) – Гравенберх, Альварес, Классен – Нерес (Бробби 83), Тадич, Антони (Идрисси 68)

“Янг Бойз”: Фэвр – Лефор, Лустенбергер, Камара (Цезигер 34), Хефти – Сулеймани (Нгамале 46), Лаупер (Сьерро 71), Эбишер, Фасснахт (Сьебатшо 85) – Нсаме, Элиа (Мамбимби 71)

Предупреждения: Тальяфико 53 – Лаупер 49, Эбишер 64, Сьерро 78