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Вукоевич: Сегодня очень много надежд на Цыганкова
Тренер Динамо - о матче с Вильярреалом
fcdynamo.kiev.ua
Ассистент главного тренера Динамо Огнен Вуковевич в эфире программы Шлях до Гданська поделился ожиданиями перед домашним поединком 1/16 финала Лиги Европы против Вильярреала.
"Перед игрой очень внимательно смотрели среднюю линию Вильярреала. Они тактически обладают самой сильной полузащитой в Европе по дисциплине. Мы прекрасно знаем, что Эмери положит очень много на тактику, читает игру и так готовит команду.
Цыганков - очень важная фигура на нас. Сегодня очень много надежд на него. Знаем, что его будут специально крыть, но отдых может пойти ему на пользу. Цыганков важен для нас в обыгрыше один в один, может отдать передачу. Большая надежда сегодня на это.
Мистер акцентировал внимание на стандарты, смотрел очень много игр Вильярреала. Сегодня нельзя проигрывать на втором этаже, как было с Брюгге", - сказал Вукоевич.
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