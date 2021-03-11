Вукоевич: Сегодня очень много надежд на Цыганкова

Ассистент главного тренера Динамо Огнен Вуковевич в эфире программы Шлях до Гданська поделился ожиданиями перед домашним поединком 1/16 финала Лиги Европы против Вильярреала.

"Перед игрой очень внимательно смотрели среднюю линию Вильярреала. Они тактически обладают самой сильной полузащитой в Европе по дисциплине. Мы прекрасно знаем, что Эмери положит очень много на тактику, читает игру и так готовит команду.

Цыганков - очень важная фигура на нас. Сегодня очень много надежд на него. Знаем, что его будут специально крыть, но отдых может пойти ему на пользу. Цыганков важен для нас в обыгрыше один в один, может отдать передачу. Большая надежда сегодня на это.

Мистер акцентировал внимание на стандарты, смотрел очень много игр Вильярреала. Сегодня нельзя проигрывать на втором этаже, как было с Брюгге", - сказал Вукоевич.