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Мхитарян, Витао, Исмаили и Тете выйдут в старте на матч Рома - Шахтер

Лига Европы
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Мхитарян, Витао, Исмаили и Тете выйдут в старте на матч Рома - Шахтер

shakhtar.com

Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Рома" - "Шахтер".

"Рома": Лопес, Кристанте, Кумбула, Манчини, Карсдорп, Диавара, Вильяр, Спинаццола, Педро, Пеллегрини, Мхитарян

Запасные: Миранте, Фузато, Ибаньес, Смоллинг, Сантон, Майораль, Карлес Перес, Бруно Перес, Калафьори, Эль-Шаарави, Джеко

"Шахтер": Трубин, Исмаили, Матвиенко, Витао, Додо, Патрик, Майкон, Тайсон, Тете, Марлос, Мораес

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Корниенко, Бондарь, Маркос, Дентиньо, Соломон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Вьюнник.

Напомним, что матч "Рома" – "Шахтер" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
11.03.2021 в 21:39
два українця у складі, от і зрівнялися цим показником з гентом. І дев'ять бразіл .. Каштру взагалі вже того , збірну бразильского чемпіонату ліпить відверто
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