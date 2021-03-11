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Мхитарян, Витао, Исмаили и Тете выйдут в старте на матч Рома - Шахтер
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Рома" - "Шахтер".
"Рома": Лопес, Кристанте, Кумбула, Манчини, Карсдорп, Диавара, Вильяр, Спинаццола, Педро, Пеллегрини, Мхитарян
Запасные: Миранте, Фузато, Ибаньес, Смоллинг, Сантон, Майораль, Карлес Перес, Бруно Перес, Калафьори, Эль-Шаарави, Джеко
"Шахтер": Трубин, Исмаили, Матвиенко, Витао, Додо, Патрик, Майкон, Тайсон, Тете, Марлос, Мораес
Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Корниенко, Бондарь, Маркос, Дентиньо, Соломон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Вьюнник.
Напомним, что матч "Рома" – "Шахтер" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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