Манчестер Юнайтед - Милан 1:1. Ничья как победа

На удивление мощно начали игру гости, с первых минут буквально оглушили соперника. На шестой минуте Леану мог забивать, затем Кесси нанес великолепный удар с угла штрафной площади и попал в дальний угол ворот. Могло быть красиво, если бы арбитры не увидели, что Франк подыграл себе рукой, когда обрабатывал мяч. ВАР помог хозяевам, хотя и так было понятно, что "МЮ" срочно необходимо что-то делать.

И команда Сульшера сделала. Удалось манкунианцам перехватить игру, полностью взять под контроль центральный плацдарм, а также создать несколько хороших моментов. Дважды очень опасно пробивал Марсьяль, еще один голевой шанс был у Магуайра, Теллес здорово исполнил штрафной, немного ему не хватило точности. При этом и россонери проводили свои не менее опасные контрвыпады. Стоит отметить удары Салемакерса и Крунича.

В первом тайме небольшим территориальным преимуществом владели хозяева, больше контролировали мяч и чаще переходили центр поля. Вот только по голевым моментам была ничья, да и счет на табло справедливо отражал распределение сил. Лишь после перерыва "Ман Юнайтед" смог добавить, возможно, свою роль сыграли замены.

В самом начале второго тайма у Фернандеша получился заброс в штрафную (пас метров на 40), где Диалло головой переправил мяч в сетку. 18-летний игрок сыграл как настоящий мастер, защитники и голкипер "Милана" даже сначала и не поняли, что произошло.

В дальнейшем манкунианцы действовали более осторожно, в первую очередь думали про оборону. Подопечные Пиоли много комбинировали, разыгрывали мяч, выманивали соперника, хотя опять же - второй тайм можно назвать равным. Все понимали, что судьба противостояния решится в ответной дуэли.

"Ман Юнайтед" был очень близок к тому, чтобы в пятом подряд матче сохранить свои ворота "сухими". Явных провалов при защите ворот не возникало, но без ошибок не обошлось. "Милану" хватило всего нескольких огрехов. В компенсированное время россонери разыграли корнер, защитники в штрафной не уследили за Кьером, датчанин головой переправил мяч в сетку.

Наверное, заслуженная ничья. При этом, 1:1 такой счет, который ни о чем не говорит. Нет веры, что дома "Милан" будет играть на удержание. Поэтому шансы команд на проход в четвертьфинал все равно остаются примерно равные.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Славко Винчич (Словения)

Ман Юнайтед - Милан 1:1

Голы: Диалло 50 - Кьер 90+2

Манчестер Юнайтед: 26. Хендерсон, 3. Байи, 5. Магуайр, 27. Теллес, 18. Фернандеш (Фред 74), 21. Джеймс (Шоу 74), 26. Гринвуд, 29. Ван-Биссака (Уильямс 75), 31. Матич, 39. МакТоминай, 9. Марсьяль (Диалло 46).

Милан: 99. Доннарумма, 2. Калабрия (Калюлю 75), 5. Далот, 23. Томори, 24. Кьяр, 18. Мейте, 21. Диас (Кастильехо 69), 79. Кесси, 56. Салемакерс (Тонали 70), 33. Крунич, 17. Леан.

Предупреждения: МакТоминай 55