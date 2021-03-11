ЛЕ. Динамо - Вильярреал 0:2. Не так плохо на поле, как на табло

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

После поражения от "Валенсии" в Примере, сенаторы раздевалки "Вильярреала" организовали встречу и пообещали себе и тренеру отчаянно бороться в каждом следующем матче. Чтобы преодолеть кризис. Поэтому бесполезно было надеяться на то, что "субмарина" в Киеве будет играть от соперника. Стартовые минуты отчетного поединка это подтвердили безапелляционно – "Вильярреал" приехал за победой.

В таких условиях на защитников "Динамо" создавалось огромное давление, но одновременно открывались возможности перед футболистами атаки. Это то, чего не было в противостоянии с "Брюгге". И это то, что сделало игру невероятно интересной, динамичной. Футбол, который отвечал вывеске поздней стадии еврокубка.

Гости из Испании за дело взялись сразу. Первая атака завершилась попаданием одного из футболистов "Вильярреала" в офсайд, а дальше посыпались удары. Тригерос простил, пробив неточно из зоны на дальней штанге после розыгрыша углового, Педраса позже поторопился с решением и вколотил в сетку с внешней стороны. Важно, что "Динамо" не пропустило на стартовых минутах и ​​в дальнейшем расправило плечи. Виктор Цыганков мог забивать ударом головой с нескольких метров после подачи Жерсона, но отправил мяч чуть выше перекладины.

В целом "Вильярреал" немножечко больше владел инициативой, но киевляне адаптировались к специфике атак соперника. Угроза могла прийти со штрафного, но Парехо, - большой мастер штрафных, - пробил в стенку. Очень опасно простреливал Тригерос (Бущан перекусил), но не менее острым был ответ от "Динамо": Жерсона вывели на ударную позицию, но голкипер "Вильярреала" грамотно сократил угол обстрела и ценой собственного здоровья отвел угрозу.

Ближе к середине тайма "Динамо" уже практически ни в чем испанцам не уступало, но беда пришла именно тогда. Подачу с углового виртуозным ударом замыкал Алькасер, но мяч выбили из ленточки. Выбили недалеко, поэтому Чуквезе передачей на Морено организовал наступление второй волной. Морено, как часто он это делает в чемпионате Испании, сыграл на грани офсайда (но избежал его) и отдал параллельно линии ворот на центрального защитника Пау Торреса, оставшегося в чужой штрафной. Тот результативно замкнул. "Вильярреал" наиграл на свой мяч, но и "Динамо" не заслуживало полного ноля.

Но не реализовывало шансы. Жерсон плохо отдал на Шапаренко в очень перспективной атаке, Беседин вообще не цеплялся за мячи, хотя полезное действие сделал, когда перехватил передачу Альбиоля у ворот Рульи. В той ситуации Родригес был выведен на ударную позицию, но с попаданиями в створ у киевлян не клеилось. За первый тайм – ни одного.

Предпосылок к тому, что "Динамо" расклеится во втором тайме, видно не было. Но "Вильярреал" продолжал гнуть свою линию и проявлять крайне высокую эффективность в организации атак. Почти каждый выпад "субмарины" таил в себе опасность. Херард Морено проиграл дуэль Бущану, но уже вскоре "Динамо" во второй раз за матч оказалось на лопатках. Опять после стандарта: с центра поля последовал пас налево на Педраса, тот навесил, Морено пробил головой. Бущан среагировал, но не среагировали полевые игроки "Динамо", позволив опытному Альбиолю сыграть на добивании. Два удара центральных защитников "Вильярреала" – два гола.

Опять же, не было "Динамо" безнадежным. Классно простреливал с левого фланга Цыганков, но откликнуться Беседин не сумел. Впоследствии Виктор сильно и хитро бил со штрафного, однако мяч пролетел мимо стойки. Позже футбол вообще шел на встречных курсах. Хозяева большими силами шли вперед (а что еще оставалось при 0:2), тогда как "Вильярреал" применял контратаки. И ими держал Бущана в напряжении (удары Бакка, Морено).

Цыганков ударом издали продолжал искать счастья, но было понятно, что сегодня не день "Динамо". "Вильярреал" уже тоже успокоился, хотя Унаи Эмери в технической зоне продолжал выплескивать экспрессию. Это его стиль, а игра его команды сегодня открыла перед испанцами двери на пути в четвертьфинал.

Осталось переступить через порог. И вряд ли "Динамо" сможет стать для "субмарины" преградой.

Лига Европы. 1/ 8-я финала. Первый матч

Украина. Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле – Майкл Оливер (Англия)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Вильярреал" (Испания) 0:2

Голы: Пау Торрес 30, Рауль Альбиоль 52

"Динамо": Георгий Бущан - Томаш Кендзёра (Александр Караваев 84), Илья Забарный, Александр Сирота, Виталий Миколенко - Сергей Сидорчук (Александр Андриевский 68), Николай Шапаренко (Владимир Шепелев 68) - Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Жерсон Родригеш - Артем Беседин

"Вильярреал": Херонимо Рульи - Альфонсо Педраса, Рауль Альбиоль, Пау Торрес (Рамиро Мори 46), Хуан Фойт - Самуэль Чуквезе (Хауме Коста 85), Дани Парехо, Этьен Капу, Ману Тригерос (Мой Гомес 85) - Пако Алькасер (Карлос Бакка 63), Херард Морено (Алекс Баена 90)

Предупреждения: Сергей Сидорчук 9 - Ману Тригерос 24, Этьен Капу 65