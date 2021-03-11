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ЛЕ. Динамо - Вильярреал 0:2. Не так плохо на поле, как на табло

Лига Европы
(3 голосов)

Испанцы выше классом

ЛЕ. Динамо - Вильярреал 0:2. Не так плохо на поле, как на табло

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

После поражения от "Валенсии" в Примере, сенаторы раздевалки "Вильярреала" организовали встречу и пообещали себе и тренеру отчаянно бороться в каждом следующем матче. Чтобы преодолеть кризис. Поэтому бесполезно было надеяться на то, что "субмарина" в Киеве будет играть от соперника. Стартовые минуты отчетного поединка это подтвердили безапелляционно – "Вильярреал" приехал за победой.

ЛЕ. Динамо - Вильярреал 0:2. Не так плохо на поле, как на табло - изображение 1

В таких условиях на защитников "Динамо" создавалось огромное давление, но одновременно открывались возможности перед футболистами атаки. Это то, чего не было в противостоянии с "Брюгге". И это то, что сделало игру невероятно интересной, динамичной. Футбол, который отвечал вывеске поздней стадии еврокубка.

Гости из Испании за дело взялись сразу. Первая атака завершилась попаданием одного из футболистов "Вильярреала" в офсайд, а дальше посыпались удары. Тригерос простил, пробив неточно из зоны на дальней штанге после розыгрыша углового, Педраса позже поторопился с решением и вколотил в сетку с внешней стороны. Важно, что "Динамо" не пропустило на стартовых минутах и ​​в дальнейшем расправило плечи. Виктор Цыганков мог забивать ударом головой с нескольких метров после подачи Жерсона, но отправил мяч чуть выше перекладины.

ЛЕ. Динамо - Вильярреал 0:2. Не так плохо на поле, как на табло - изображение 2

В целом "Вильярреал" немножечко больше владел инициативой, но киевляне адаптировались к специфике атак соперника. Угроза могла прийти со штрафного, но Парехо, - большой мастер штрафных, - пробил в стенку. Очень опасно простреливал Тригерос (Бущан перекусил), но не менее острым был ответ от "Динамо": Жерсона вывели на ударную позицию, но голкипер "Вильярреала" грамотно сократил угол обстрела и ценой собственного здоровья отвел угрозу.

Ближе к середине тайма "Динамо" уже практически ни в чем испанцам не уступало, но беда пришла именно тогда. Подачу с углового виртуозным ударом замыкал Алькасер, но мяч выбили из ленточки. Выбили недалеко, поэтому Чуквезе передачей на Морено организовал наступление второй волной. Морено, как часто он это делает в чемпионате Испании, сыграл на грани офсайда (но избежал его) и отдал параллельно линии ворот на центрального защитника Пау Торреса, оставшегося в чужой штрафной. Тот результативно замкнул. "Вильярреал" наиграл на свой мяч, но и "Динамо" не заслуживало полного ноля.

ЛЕ. Динамо - Вильярреал 0:2. Не так плохо на поле, как на табло - изображение 3

Но не реализовывало шансы. Жерсон плохо отдал на Шапаренко в очень перспективной атаке, Беседин вообще не цеплялся за мячи, хотя полезное действие сделал, когда перехватил передачу Альбиоля у ворот Рульи. В той ситуации Родригес был выведен на ударную позицию, но с попаданиями в створ у киевлян не клеилось. За первый тайм – ни одного.

Предпосылок к тому, что "Динамо" расклеится во втором тайме, видно не было. Но "Вильярреал" продолжал гнуть свою линию и проявлять крайне высокую эффективность в организации атак. Почти каждый выпад "субмарины" таил в себе опасность. Херард Морено проиграл дуэль Бущану, но уже вскоре "Динамо" во второй раз за матч оказалось на лопатках. Опять после стандарта: с центра поля последовал пас налево на Педраса, тот навесил, Морено пробил головой. Бущан среагировал, но не среагировали полевые игроки "Динамо", позволив опытному Альбиолю сыграть на добивании. Два удара центральных защитников "Вильярреала" – два гола.

ЛЕ. Динамо - Вильярреал 0:2. Не так плохо на поле, как на табло - изображение 4

Опять же, не было "Динамо" безнадежным. Классно простреливал с левого фланга Цыганков, но откликнуться Беседин не сумел. Впоследствии Виктор сильно и хитро бил со штрафного, однако мяч пролетел мимо стойки. Позже футбол вообще шел на встречных курсах. Хозяева большими силами шли вперед (а что еще оставалось при 0:2), тогда как "Вильярреал" применял контратаки. И ими держал Бущана в напряжении (удары Бакка, Морено).

Цыганков ударом издали продолжал искать счастья, но было понятно, что сегодня не день "Динамо". "Вильярреал" уже тоже успокоился, хотя Унаи Эмери в технической зоне продолжал выплескивать экспрессию. Это его стиль, а игра его команды сегодня открыла перед испанцами двери на пути в четвертьфинал.

Осталось переступить через порог. И вряд ли "Динамо" сможет стать для "субмарины" преградой.

ЛЕ. Динамо - Вильярреал 0:2. Не так плохо на поле, как на табло - изображение 5

Лига Европы. 1/ 8-я финала. Первый матч
Украина. Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле – Майкл Оливер (Англия)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Вильярреал" (Испания) 0:2
Голы: Пау Торрес 30, Рауль Альбиоль 52

"Динамо": Георгий Бущан - Томаш Кендзёра (Александр Караваев 84), Илья Забарный, Александр Сирота, Виталий Миколенко - Сергей Сидорчук (Александр Андриевский 68), Николай Шапаренко (Владимир Шепелев 68) - Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Жерсон Родригеш - Артем Беседин

"Вильярреал": Херонимо Рульи - Альфонсо Педраса, Рауль Альбиоль, Пау Торрес (Рамиро Мори 46), Хуан Фойт - Самуэль Чуквезе (Хауме Коста 85), Дани Парехо, Этьен Капу, Ману Тригерос (Мой Гомес 85) - Пако Алькасер (Карлос Бакка 63), Херард Морено (Алекс Баена 90)

Предупреждения: Сергей Сидорчук 9 - Ману Тригерос 24, Этьен Капу 65

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В статье: Динамо (Киев) Вильярреал
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Комментарии (129)
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rivnenskyi (Рівне)
11.03.2021 в 23:26
Лол. Так Вільяреал за останні 5 матчів в ЛаЛізі набрала аж 2 очка! Три поразки і дві нічиї. По воротам цієї команди Динамо не влучило ні разу! При цьому упоранти говорять що гра Динамо була хороша! Фу.
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+1
-1
Footballfanua (Херсон)
11.03.2021 в 23:14
Динамо повний нуль,проти однієї з найгірших команд ла ліги 2021
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+4
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
11.03.2021 в 23:15
Севилья у Эмери в чемпионате тоже далеко не блистала, но 3 раза выигрывали ЛЕ. Так что твой высер - просто высер.
Ответить
+5
-4
Footballfanua (Херсон)
11.03.2021 в 23:23
Пішов на х@й пі@ор!!!!!!!
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
11.03.2021 в 23:24
Footballfanua - перестань с отражением своим разговаривать, спермоглот дешевый
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
11.03.2021 в 23:24
пі@ор - твой папа
0
-1
На тему дня (Харьков)
11.03.2021 в 23:00
...кстати ребятам здесь, я в аккаунт не смог войти - сейчас так, ... пока не войду, уж извините...
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
11.03.2021 в 22:57
А что можно было рассчитывать с молодыми в центре защиты, деревом в нападении и с психованым капитаном? Нет класса у Динамо. Цыганков тоже не впечатлил, если хочет уйти в топ - нужно забывать. Для игры в поздних стадиях нужны сильные легионеры, по игроку в линию минимум.
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+1
-1
Unselfish (Белая Церковь )
11.03.2021 в 22:56
Смотрю повторы на Воле в перерыве, кроты ещё и пеналь должны были схлопотать, походу пожалели их... А так, Шахта НИКАКАЯ, как и в чемпе...
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+3
-4
Ol-g (Одесса)
11.03.2021 в 22:56
Спинка спітніла?
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+1
0
На тему дня (Харьков)
11.03.2021 в 22:58
..ОООО! Ирония подтянулась, - хорошее времяпровождение....
Ответить
0
-1
На тему дня (Харьков)
11.03.2021 в 22:55
...вот пишут, ...а на что вы надеялись? Реальность потеряли - все ждали этого, Динамо с Барселоной, Ман-Сити спутали?!. Ребята играли, играли в силу своих возможностей, не расслаблялись - главное была борьба и моменты были - была игра! А кто тут не играл - Луческу разберется, скорее по мастерству, которое еще Динамо не набрало в таких матчах и кубках. Они прошли считай за сезон и играли!!! Вот главное - ...это время освоения. Знатоки!!! Вы хоть понимаете, что значит поднять команду за это время и еще войти и в кубки... Вспомните то существо почти пол года назад - забыли, хотите все сразу! Простите, но это фантазии! Критковать нужно, но и понимать нужно возможности. Барон Мюнхаузен только в сказке, который себя за волосы вытаскивает... По игрокам есть вопросы, но только по проффи... Разберутся...
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+1
-1
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Одиссей(Афула) (Афула)
11.03.2021 в 23:15
Луческу полгода играет одной тактикой даже замены по позиции одни и те же и не занимается нападением в смысле не ищет.У Лобановского было по 2 тактики на игру и без легионеров ,а это что?Луческу,что то там говорил,что мэтра высоко поставили.Говорить:" Купите мне легионеров я сделаю команду "-любой толковый тренер справится,а самому создать слабо.
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0
0
На тему дня (Харьков)
11.03.2021 в 23:19
...значит возможности замен не устраивает, - на тоненьком и все свои, поэтому и возможность ограничена..., тем более поиск возможностей существующих пока не удовлетворяют гибкости игры...
0
0
magnum power (БОМЖ)
11.03.2021 в 22:55
я так хорошо махал молотком два часа, но не забил ни одного гвоздя.
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+1
-1
osadob07 (жмеринка)
11.03.2021 в 22:51
ну вот,Бущан мочит,: В футболе нет ничего невозможного. Хочется верить в лучшее и в чудо.когда я был пионэром тоже верил в светлое будущее
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+1
-1
Ol-g (Одесса)
11.03.2021 в 22:51
Клуб Соя, Планктон, Пуделі. Срукіс, йди до презергандона.
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+2
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
11.03.2021 в 22:48
Олексин и Колибри - это два гея!)
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+6
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
11.03.2021 в 22:50
Геи в сравнении с ними - люди, а эти шмары сопливые, рожденные по ошибке.
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+5
-4
osadob07 (жмеринка)
11.03.2021 в 22:45
ща посыплятся коменты ироков ДК ,это мол огромный опыт,будем работать над ошибками и т.д. и т.п..Футбола уже давно нет
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+2
-5
FC Energy (Новая Каховка)
11.03.2021 в 23:02
Большинству уже поздно учиться. У нас в 25 ещё молодой и перспективный. Тем временем Холанд, Мбапе, Фати разрывают Европу.
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+2
-5
vlotko (Броди)
11.03.2021 в 22:32
Як можна на щось надіятися без нападаючого, при ніякому захисті? Тут швидше питання до президента Суркіса, така ситуація повторюється вже з року в рік.
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+7
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.03.2021 в 22:30
Все получили ответ, почему Буяльский не нужен сборной?! Я надеюсь что и Соболь будет основным, а не Миколенко!!!!
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+4
-13
avatar
DynamoKiyv (Київ)
11.03.2021 в 22:31
Все и так знают что ты петух сцыкливый
Ответить
+7
-6
avatar
anonimus (Київ)
11.03.2021 в 22:33
Як цікаво ти пєтушок, з нори свєї смердючої не вилазив, але вже встигла піти
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+6
-3
avatar
anonimus (Київ)
11.03.2021 в 22:35
Kolibri, ти сцикливе брехливе потворне лайно, яке не здатне ні на що, крім смоктати, ковтати та свої нікчемні висери публікувати.
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+6
-3
avatar
ricco-sc (Київ)
11.03.2021 в 22:39
Оно с дивана в туалет на встает, ссыться прямо под себя
+5
-3
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
11.03.2021 в 22:40
Твоего Соболя,как раз Буяльский и сделал,не заметил?
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+5
-1
Ruslan75
11.03.2021 в 22:29
Невже на головній арені країни не можна замінити або хоч почистити та натянути зелене покриття по периметру газону виглядає жалюгідно, совок кругом, що це за загорожа сіра із цифрами ,на жодній арені такого не має,дивитись противно ,гра ніяк а а ще дудки добивають цю унилу картину . За що обслуговуючий персонал отримує гроші
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+2
-3
download1 (huyersk)
11.03.2021 в 22:34
абсолютно аналогічні думки, молодець!
Ответить
0
-4
Golfik25 (Киев)
11.03.2021 в 22:28
Кроты уже показывают, как надо играть. 0 моментов 1 пропущенный
Ответить
+5
-6
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.03.2021 в 22:31
Два момента!!!!
Ответить
+4
-9
rivnenskyi (Рівне)
11.03.2021 в 22:31
До чого тут кроти? Якщо й вони відіграють як Динамо сьогодні, то таких самих коментів і вони заслужать.
Ответить
+10
0
FC Energy (Новая Каховка)
11.03.2021 в 22:54
А что ещё им остаётся? Только к соседу заглядывать
+1
-7
Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2021 в 22:27
Дерьмо, и на поле и на табло.
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+5
-10
download1 (huyersk)
11.03.2021 в 23:16
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0
-5
мы за динамо (киев)
11.03.2021 в 22:26
можна тішити себе шо вкдк боролись на рівних з іспанцями. але на мене це не так. чому так? навіть не знаю. чому сидорчук, буяльський не грають проти іспанців на рівних? дуже давно не молоді футболери. центр поля не був наш. шапаренко ще салабон проти іспанців в центрі поля. циганков зі своїми гримасами на фланзі, а родрігеш зі своєю зачіскою на іншому. бєсєдіна можна було б і не згадувати. диригента в команді нема. як будулай збирався забивати?
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+3
-2
rivnenskyi (Рівне)
11.03.2021 в 22:29
Судячи з усього, Будулай виконав план на сезон коли вивів команду в групу ЛЧ. Якщо будуть підсилення (серйозні) то можливо через рік-два будуть в чвертьфінал-півфінал виходити. Але з цим складом ні. Центр поля і напад просто дно.
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+3
-3
Igor1010 (Вінниця)
11.03.2021 в 22:26
А тим часом в Римі Шлюхтер виходить в перед, але задом....
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+5
-4
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palmotron (Бровари)
11.03.2021 в 22:24
Все 3,14здець кричали гості!..
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+2
0
vlotko (Броди)
11.03.2021 в 22:20
" Не по Сеньке шапка " , нема чого тут обговорювати. Підводники просто сильніші, вони могли грати без воротаря, адже Динамо не завдало ні одного удару в площину воріт.
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+3
-4
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Kolibri (Киевоград)
11.03.2021 в 22:26
Все так, скука ужасная!
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+4
-12
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DynamoKiyv (Київ)
11.03.2021 в 22:31
С такой несчастной и никчемной жизнью как у тебя и повеситься пора бы уже было.
+6
-3
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
11.03.2021 в 22:17
На контратаках можно было 3 мяча забивать спокойно,но это если есть нападение,а Мирча продолжвет гиблое дело под названием Беседин.Как этот борец по скидыванию мяча бил в пустые ворота-это что то.Можна не попасть,но даже не ударить,вот это форвард.Если нет атаки,пустое перекатывание мяча ничего не даст,да два раза не повезло Цыганкову,но это все одно и то же.Наигрывай Ваната,кого то еще,сколько можна играть в одно и то же.Как начали осенью и все одна и та же тактика.Интересно ,Суркису не надоело на беседевщину смотреть,а на эту хе...ню с добеганием до ворот и пасами назад,уж лучше подать или прострелить.Я насчитал сегодня 7 перспективных запоротых атак.
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+8
-2
Дон Купер (Хмельницький)
11.03.2021 в 22:59
Бєсєдін мене реально бісить! Можливо це емоції, але в Мхітаряна був момент один в один, як в Артема. Порівняйте виконання.
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0
0
avatar
BigGar (Княгинин (Луганськ))
11.03.2021 в 22:17
Динамо очень слабо играет. Не вижу за что может понравиться такая игра. Весь матч не отпускало ощущение безысходности и безграмотности. А это всего лишь Вилья, седьмая команда Испании, которая не выигрывала в чемпионате уже 8 туров. Но даже такой соперник не по зубам нынешнему Динамо. А ожидания все еще высокие. Ну значит пора перестать считать Динамо сильной командой, признать что это серая посредственность и тогда можно радоваться "неплохой" игре со средненьким соперником при счете 0:2. Ну ладно, если бы игра шла, но ошибки случились, невезение, круто соперник сыграл, но ведь нет, просто не нашлось ни одного футболиста которые сыграл бы на уровне даже такого разбалансированного соперника.
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+4
-8
Comment06 (Украина)
11.03.2021 в 22:17
Упрекнуть киевлян не в чем, играли достойно, на пределе своих возможностей.Просто потолок Динамо несопоставимо ниже уровня Вильярреала. На гол динамовцы точно наиграли, но и пропустить могли больше. Уступили не позорно. Конечно, можно было попытаться поставить автобус, но не факт, что было бы лучше. В ответной игре надо попробовать сыграть как с Брюгге- а вдруг проскочит.
Ответить
+7
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.03.2021 в 22:16
У меня ставка зашла!!!!!!!! Юху!!!!!!
Ответить
+4
-12
Unselfish (Белая Церковь )
11.03.2021 в 22:52
Ну ты и долбо..
Ответить
+6
0
На тему дня (Харьков)
11.03.2021 в 22:16
...я благодарен ребятам, ...это видно на что способно Динамо на данный момент. Да, есть выезд, но "Вилли" вряд ли отдаст победу. Наша игра понравилась - все до конца в борьбе, ...Динамо и так переросло наши ожидания.... Главное, чтобы успокоились и достойно продолжили чемпионат - удачи и не вешать нос... Вы молодцы!...
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+5
-3
Vs1111 (Киев)
11.03.2021 в 22:12
"Большие мастера футбола". За всю игру ни одного удара в створ, супер.
Ответить
+7
-10
download1 (huyersk)
11.03.2021 в 22:11
ось футболісти ДК кажуть, мовляв, чемп слабий і тяжко грати з командами з топ-5. А чемпіонат Чехії слабий чемпіонат? Славія пройшла сам Лестер! А у нас із року в рік одні і ті самі відмовки. Не хочуть пройти, в першу чергу, НЕ ХОЧУТЬ, їм воно не треба. Бажання я сьогодн, як не дивно, побачив лише в Беседіна . PS Ті, хто в 21 столітті йде на стадіон з дудкою - вам буде окреме місце в пеклі
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+7
-6
avatar
Динамо-машина (Киев)
11.03.2021 в 22:35
Про дудки согласен на 100%!
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+1
-1
ukatan (Харьковская обл.)
11.03.2021 в 22:09
С этим составом "Динамо" и так добралось очень высоко. Где же клятвенно обещанное усиление в зимнее трансферное окно? Нападения практически нет, Беседин - это уровень "Руха" или "Миная" (не в обиду этим клубам). Да и опытный центральный защитник тоже крайне необходим. Не удивлюсь если и в летнее трансферное окно опять будут только декларации о приобретении игроков. С таким отношением хозяев клуба - плюнет Мирча и уйдет. И правильно сделает.
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+12
-1
Геродот (Винница)
11.03.2021 в 22:09
Плохой результат при хорошей игре киевлян, к сожалению. Шансов пройти далее мало. Причины понятны - испанцы выше классом, умеют отлично держать мяч, опасно атаковать. К тому же сегодня не было игры флангами у Динамо, все время старались пройти через центр, да не получалось. У испанцев довольно фактурные защитники. Замены Динамо ничего не дали, Шапаренко был более креативным, чем вышедший ему на замену Шепелев. Как и Андриевский по сравнению с Сидорчуком. Что же, остается лишь поблагодарить Динамо за боевитость, и надеяться на чудо в ответной игре. Ну а теперь будем болеть за Шахтер, может им повезет больше.
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+6
-2
oda1979 (Запорожье)
11.03.2021 в 22:08
Полкоманды по окончанию сезона в чемодан и за забор клубной базы: Родригеш (тупой бык), Сидор (тормоз), Беседин (тупой тормоз), Кендзера (всадник без головы), Андриевский (можно подарить Колосу). Поставить на вид Миколенко (очень сдал).
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+5
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
11.03.2021 в 22:08
Х»»»»вая неделя, одни неудачи. Думаю в итоговом результате никто не сомневается. Все участники группы ( Судьявентус, Барса, Динамо) в @пе после первого же раунда плей-офф. Печаль...
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+2
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.03.2021 в 22:11
Отлично все, Ливерпуль, ПСЖ, а сейчас Шахтер!!!
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+1
-18
avatar
MES QUE UN CLUB
11.03.2021 в 22:15
Удачи Шахтёру, но ты если что не пропадай после матча, если вдруг что-то не так пойдёт у твоих любимцев.
+4
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.03.2021 в 22:19
Договорились
+1
-8
vlotko (Броди)
11.03.2021 в 22:24
Не Шахтар, а міні збірна Бразилії.( 9 бразилійців )
+4
-3
Golfik25 (Киев)
11.03.2021 в 22:07
За результат обидно, за игру нет.
Ответить
+8
-7
Oлeкcин (Н.)
11.03.2021 в 22:08
del
Ответить
+2
-12
rivnenskyi (Рівне)
11.03.2021 в 22:13
За яку гру вам не "обидно"? В нападі - 0 ударів в ствір. В захисті - 2 пропущені. За катання м'яча в центрі поля вам не "обидно"?
Ответить
+7
-3
avatar
Динамо-машина (Киев)
11.03.2021 в 22:45
А шо ты хотел? Что бы они порвали 3:0 команду уровня Севильи? Живи реалиями.
+1
-1
avatar
НЕУГОМОННЫЙ (Киев)
11.03.2021 в 22:07
Будем надеяться на чудо в Испании !
Ответить
+5
-6
Oлeкcин (Н.)
11.03.2021 в 22:10
Хотите чуда - тогда просто не едьте, всего 3-0 будет, вот тебе и чудо :)
Ответить
+5
-14
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Kolibri (Киевоград)
11.03.2021 в 22:05
Привееееееет!!!)))))))
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+2
-15
Oлeкcин (Н.)
11.03.2021 в 22:07
Правильней было бы сказать "Пооооокаааааа" :)
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+4
-14
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Ди (Киев)
11.03.2021 в 22:05
Лично для меня, это тот случай, когда своя команда проиграла, а настроение не испортилось...
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+6
-7
Дон Купер (Хмельницький)
11.03.2021 в 22:04
Всі бачили матч. Більшості гравців ДК не вистачає класу і винахідливості. Ну і зараз стало вже всім очевидно, що Мірча вже своє відтренував.
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+5
-4
Andre 1972 (Харьков)
11.03.2021 в 22:03
Я после жеребьевки сразу сказал что попался самый неудобный соперник! Субмарина главные претенденты на победу в ЛЕ !!! Ничего не дали создать Динамо засушили игру как крепкий итальнский клуб, а експерты говорили нам что испанцы сами играют и другим дают и где они дают играть перекрыли все зоны играли плотно и компактно!!! Все наша песня в еврокубках спета у шахты наверное тоже шансов будет немного !!!
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+6
-2
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Kolibri (Киевоград)
11.03.2021 в 22:07
Будем надеяться, что попадут Шахтеру после Ромы!!!
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+3
-13
ukatan (Харьковская обл.)
11.03.2021 в 22:12
Что, с "Тоттенхемом" или "Манчестер Юнайтед" было бы полегче?
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+2
0
Pianist (Киев)
11.03.2021 в 22:02
Тупая дворовая беготня с уймой идиотских ошибок, обрезок.. Игра раздражала и удручала. Разница в классе команд очевидна.
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+9
-4
rivnenskyi (Рівне)
11.03.2021 в 22:11
Я другий тайм навіть не дивився. Відчувалась повна "безнадьога". Добре хоч два тільки пропустили.
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+4
-5
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С.Карпович. (Ланівці)
11.03.2021 в 22:00
Що тут скажеш,маємо те що маємо.
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0
-4
IhorSt (Львів)
11.03.2021 в 21:57
14(6) і 8(0).... Без ударів не виграють, навіть не забивають... Але чого було чекати після токої бурхливої трансферної кампанії братів:( З тим, що є - це й так результат, грати на цьому етапі.Ну і по грі. Не настільки погано, як показує статистика, імхо. При всій повазі до трудяги - нападаючий потрібен, вибач Бєсєдін.
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+7
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
11.03.2021 в 21:57
Наши заслужили хотя бы один гол. Мне матч понравился, хочу сказать большое спасибо футболистам, да, где то нехватало класса, где то скорости принятия решения, но в чеч чем, а в желании и самоотдаче упрекнуть не повернется язык. Спасибо за то что не играли в бей беги, а старались играть в острый атакующий футбол. Спасибо Динамо за этот евросезон, после прошлого это просто бальзам на душу, думаю на данный момент это максимум этого состава, зато в мы получили несколько молодых талантов. Думаю Суркис все таки выделит деньги на опорника и Напа, эти птенцы заматереют и в следующем сезоне мы уже будем бороться за более высокие позиции в Европе. В чудеса не верю, но может быть каким то образом мы пройдем дальше, Надежда с такой игрой ещё мизерная но есть. Спасибо болельщикам которые пришли на стадион.
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+13
-5
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DynamoKiyv (Київ)
11.03.2021 в 22:05
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+6
-6
rivnenskyi (Рівне)
11.03.2021 в 22:09
Ага. Зараз Суркіс скаже - ну а нафіга купувати когось, коли своїх обстріляли? А стосовно того що на гол заслужили - то по воротам потрібно навчитись попадати. Не з ПСЖ чи Барселоною грали, хоча б 2-3 удари мали б нанести.
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+3
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
11.03.2021 в 22:16
Мы же не знаем что в голове у Сурка и что он скажет, подождем узнаем. По поводу бить по воротам, несколько раз было очень близко, ну очень...
0
-1
Пришта Литин (Київ)
11.03.2021 в 22:17
Дякую єлізавєтградець.
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+1
-1
NikosFutboloidos (Chop)
11.03.2021 в 21:55
Прогнозовано!! Захист підвів, Миколенко взагалі розчарував. А в 2015 рвали Порто??, ось вам і вектори розвитку. Жаднюга із за скла, складує грошенята під матрас.
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+6
-4
kapkan (Луганск)
11.03.2021 в 21:55
Два мяча после розыгрышей стандартов, при чем оба вторым темпом,когда уже казалось,что отбились!!! А так в стиле Луческу,пытались сыграть на результат. За Беседина промолчу, уже всех тошнит от этого "борца"!!!
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+8
-4
sergkir
11.03.2021 в 22:06
Беседин-пешеход на первой скорости!
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+4
-8
Фанат Українського Футболу (Київ)
11.03.2021 в 21:55
Всі голи - вина ВКРАЙ слабкого, знервованого та переляканого Бущана. Воротар який не йде на виходи це не воротар. Дивні метаморфози, від найкращого гравця матчу проти зб. Іспанії до переляканого, граючого "за ударами" неврастеніка. Так так, саме неврастеніка! Бо від Бущана йшов такий потужний мандраж, що я його навіть шкірою відчував. Динамо потрібен воротар, а не перелякана вівця
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+2
-6
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Siren05 (Мариуполь)
11.03.2021 в 21:54
Начали боязливо, затем освоились, но класс соперников выше. Показательна реализация моментов, что говорит о классе команд. У нас лучший Цыганков, худший Родригеш. Но и замены не усилили игру...
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+3
-4
ВиктАн
11.03.2021 в 21:57
Ты игру смотрел???? Родригес чуть ли не единственный игрок в составе ДК, что играл лучше соперника
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+3
-11
download1 (huyersk)
11.03.2021 в 22:02
А ти дивився, але дупой. Дуже цікаво подивитися статистику, скільки раз Родрігес втратив м'яча за матч
+4
-1
Pianist (Киев)
11.03.2021 в 22:04
Родригес - дворовой футболист. Отвратительный матч сыграл. Миллион ошибок и обрезок. Тошнит от него
+8
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
11.03.2021 в 22:05
Родригес запорол много.... Ни лучшим, ни единственным ну никак.
+9
-1
vlotko (Броди)
11.03.2021 в 22:37
Якби на місці Родрігерса був би хтось толковіший то і рахунок був би сприятливіший.
+1
0
ВиктАн
11.03.2021 в 22:03
Я в акте. Родригес играет сразу, остальные стоят на ватних ногах несколько секунд, потом трусливо пытаются играть)
Ответить
0
-9
ВиктАн
11.03.2021 в 21:53
Есть рисунок игры - это плюс. Заторможенные защитники-- это минус. За игру не стыдно.
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+6
-5
avatar
Prideman (Lviv)
11.03.2021 в 21:53
Прохід Брюгге був чудом. Все закономірно. Рахунок на табло.
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+8
-5
Alex.696 (Немирів)
11.03.2021 в 21:53
Чому не грав де Пена, хто скаже?
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+3
-1
octavi4 (Warszawa)
11.03.2021 в 21:55
На Зарю видимо берегут
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+3
0
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Viktor Ivanjvich
11.03.2021 в 22:05
день рождения -поляну накрываеет -некогда
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+2
-5
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DynamoKiyv (Київ)
11.03.2021 в 21:53
Все равно СПАСИБО команде за сезон. Остался чемпионат и КУ.
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+9
-12
Oлeкcин (Н.)
11.03.2021 в 21:55
Чмокни цыгана в шоколадный глаз :)
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+7
-14
Unselfish (Белая Церковь )
11.03.2021 в 22:54
Сосни йухца, олень
+2
-1
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DynamoKiyv (Київ)
11.03.2021 в 21:57
Oлeкcин, это работа твоя и твоей матери, выр0д0к сцыкливый
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+7
-6
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DynamoKiyv (Київ)
11.03.2021 в 21:57
"цыгана" - твоего папку чпокают передовые бомжи ольгино
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+8
-6
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
11.03.2021 в 22:09
Ещё ответка, а ты своих уже хоронишь?
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+3
-8
avatar
DynamoKiyv (Київ)
11.03.2021 в 22:25
Никого я не хоронил. Не важно как закончится "ответка", я все равно благодарен команде за сезон. Так понятно?
+2
0
aleks68
11.03.2021 в 21:53
"не так плохо на поле"
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+5
-10
Пришта Литин (Київ)
11.03.2021 в 22:21
висячку свою когда полечишь?))
Ответить
+1
-1
Oлeкcин (Н.)
11.03.2021 в 21:53
Молодцы!
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+5
-12
Kela (Одесса)
11.03.2021 в 21:52
это не наш уровень
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+5
-3
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Viktor Ivanjvich
11.03.2021 в 21:51
чуда не произошло- играли вроде неплохо- втом то и вопрос что вроде-на самом деле как только Вильярреал включал скорость и ВСЁ-гол . а потом просто играли по игре.
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+5
-3
На тему дня (Харьков)
11.03.2021 в 22:23
...опасался - скорость и видение поля... Главное не сели в оборону и дрались, игра их понравилась...
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+1
-1
ukatan (Харьковская обл.)
11.03.2021 в 21:51
Ни одного удара в створ ворот... И это в домашней игре против середняка испанского чемпионата! Грустно, красавица...
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+13
-4
Oлeкcин (Н.)
11.03.2021 в 21:53
Это Монзуль виновата наверное :)
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+6
-15
Igor1010 (Вінниця)
11.03.2021 в 21:58
Не перебільшуй, Катя Мозоль на такому рівні судити не буде....
+8
-3
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DynamoKiyv (Київ)
11.03.2021 в 21:53
Эмери все таки "король" ЛЕ
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+7
-4
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anonimus (Київ)
11.03.2021 в 21:50
В принципі грали не погано, але на сьогодні це все. Але це все набагато краще, ніж за останні 4 роки. Тому і дякую також. Забарний, Сирота і т.д. вперше зіграли на такі стадії. Тому далі будемо сильніші.
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+9
-6
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Kolibri (Киевоград)
11.03.2021 в 22:05
Понятно с тобой, Я ухожу! Ты - засцыка!
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+2
-9
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anonimus (Київ)
11.03.2021 в 22:07
І де твоя "черно-оранжевая куртка"? Я на вході. Ти бл-ть з нори своєї смердящої клюв не висунеш, пєтушок.
+6
-4
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DynamoKiyv (Київ)
11.03.2021 в 22:10
anonimus, ты реально веришь что этот горловой опущенный возле стадиона? Та и вообще в Киеве?
+5
-5
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anonimus (Київ)
11.03.2021 в 22:13
"Ты - засцыка!" - це тобі каже твоє відображення в калюжі, з якої ти сьорбаєш.
+6
-4
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Next-R (Киев)
11.03.2021 в 22:18
Я ухожу! Прям как Алла Пугачева
+5
-1
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DynamoKiyv (Київ)
11.03.2021 в 22:28
Next-R А оно (Kolibri, тьфу ты, курица тупая) туда приходило?
+3
-2
Unselfish (Белая Церковь )
11.03.2021 в 21:50
Без забивного форварда и одного опытного центрального защитника на этой стадии ЛЕ, к сожалению, делать нечего. Не позорно, но обидно и болезненно проиграли.
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+6
-3
octavi4 (Warszawa)
11.03.2021 в 21:50
0 ударов за всю игру дома, дальше будет интереснее
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+7
-6
download1 (huyersk)
11.03.2021 в 21:50
яка ж солодка булочка дісталася Вільяреалу.. зразу гарантований чвертьфінал
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+8
-6
magnum power (БОМЖ)
11.03.2021 в 21:49
я один вимкнув звук, після того, як телевізор сказав в п'ятий раз, як чудово грають наші футболісти?
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+9
-7
аалекс ( Крым)
11.03.2021 в 21:49
Упрекнуть Динамо не в чем. Старались как могли, молодцы. Посмотрим, что покажет в гостях действующий чемпион Украины.
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+6
-5
rivnenskyi (Рівне)
11.03.2021 в 21:48
0 ударів в площину воріт - ось і вся гра.
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+11
-5


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