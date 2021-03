Лига Европы. Славия - Рейнджерс 1:1. Шотландцы вновь набирают очки в таблицу коэффициентов

Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

"Синобу Стэдиум" (Прага)

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Опять "Рейнджерс" добавил в копилку Шотландии в таблице коэффициентов очередное очко, что бьет по амбициям украинских клубов в итоговом рейтинге. Правда, в этом матче подопечные Джеррарда выглядели хуже своих соперников.

Поединок ударно в прямом смысле начали именно хозяева. Николае Станчу получил мяч вблизи линии штрафной соперников и сразу же пробил в дальний угол ворот Макгрегора, который только взглядом провожал круглый снаряд. Через пол часа румын мог повторить красивый мяч, однако с похожей позиции пробил мимо стойки. Но через две минуты единственным своим по-настоящему голевым шансом за тайм воспользовались подопечные Стивена Джеррарда. Результативной передачей отметился тоже румын, но уже из состава гостей, Хаджи, выкатив круглого на пустые ворота Хеландеру после розыгрыша стандарта.

Во второй половине встречи хозяева освежили атаку и пытались все-таки достичь желаемой победы. Подопечные Трпшовски лучше контролировали мяч и подходили к воротам соперника, однако шотландская оборонительная стена мало что давала сделать. Пример тому, что единственный опасный удар с пределов штрафной пражцы сумели нанести лишь под занавес встречи, но и здесь удар головой от Масопуста потянул Макгрегор. "Рейнджерс" в середине второго тайма тоже имел очень хороший момент. Райан Кент едва-едва пробил из пределов штрафной, но Коларж перевел тот парашют в перекладину.

