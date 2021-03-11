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Срна: Фонсека - большой тренер, поэтому сейчас он в Роме

Лига Европы
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Последние новости из стана горняков перед матчем с Ромой

Срна: Фонсека - большой тренер, поэтому сейчас он в Роме

Новина українською

Директор по футболу Шахтера Дарио Срна в эфире программы Шлях до Гданська поделился последними новостями из лагеря чемпиона Украины перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против Ромы.

"Очень приятно, что Шахтер хорошо работает с тренерами и футболистами. Мы с Фонсекой всегда будем друзьями, но о дружбе придется забыть на 180 минут.

Мы изучали Рому пару дней подряд. У нас не было большого выбора. Нет Степаненко, Майкон и Алан Патрик хорошо играют, поэтому попробуем использовать минусы Ромы.

Не ожидали увидеть Мхитаряна «девяткой», но мы, думаю, справимся. Он будет искать линии между нашими защитниками, будет очень много передач за спину от Генриха.

Паулу - большой тренер, выиграл семь трофеев за три года с Шахтером. Поэтому сейчас он в Роме. Но у нас тоже очень сильный тренер. Будет интересная игра, - сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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Источник:
ТК Футбол

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