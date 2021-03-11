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Динамо не нанесло ни одного удара в створ ворот Вильярреала
Неутешительная статистика
Александр Приходько
По статистике официального сайта УЕФА, киевляне не нанесли ни одного удара в створ ворот испанской команды.
На счету динамовцев 7 ударов мимо и 2 заблокированных.
"Вильярреал", в свою очередь, всего нанес 14 ударов - 6 в створ, 4 мимо и 4 заблокированных.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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Комментарии (12)
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storm_ua (Николаев)
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