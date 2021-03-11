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Динамо не нанесло ни одного удара в створ ворот Вильярреала

Лига Европы
(1 голосов)

Неутешительная статистика

Динамо не нанесло ни одного удара в створ ворот Вильярреала

Александр Приходько

Новина українською

"Динамо" со счетом 0:2 уступило "Вильярреалу" в первом, домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы.

По статистике официального сайта УЕФА, киевляне не нанесли ни одного удара в створ ворот испанской команды.

На счету динамовцев 7 ударов мимо и 2 заблокированных.

"Вильярреал", в свою очередь, всего нанес 14 ударов - 6 в створ, 4 мимо и 4 заблокированных.

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В статье: Динамо (Киев) Вильярреал
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Комментарии (12)
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storm_ua (Николаев)
11.03.2021 в 23:18
А как можно наносить удары по воротам, если игроки пасуют назад вксь матч. Вообщем система цыгана во всей красе. Поздравляю Вильяреаль, им попался самый слабый, и беззубый противник.
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+1
0
download1 (huyersk)
11.03.2021 в 23:08
недофутболісти
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0
0
Пришта Литин (Київ)
11.03.2021 в 22:48
Із Зорею теж не зможете впоратись. Хоча б унічию зіграли у неділю.
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+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.03.2021 в 22:41
Потому что Супрягу надо ставить вместе с Бесединым!!!!
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.03.2021 в 22:43
укладывать
Ответить
0
-2
sergkir
11.03.2021 в 22:45
Куда ставить? Они и так стоят
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.03.2021 в 22:50
брёвна хранят в горизональном положении
+2
0
sergkir
11.03.2021 в 22:52
TIRAN Неотёсанные не обязательно лёжа
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.03.2021 в 22:55
у плохого хозяина - да
+1
0
rivnenskyi (Рівне)
11.03.2021 в 22:34
Така статистика - діагноз плеймейкерам і нападникам.
Ответить
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2021 в 22:31
А кто должен наносить? Три напа --- три дауна.
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+7
0
magnum power (БОМЖ)
11.03.2021 в 22:25
"Не так плохо на поле..."))
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+4
-1


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