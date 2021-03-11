Динамо не нанесло ни одного удара в створ ворот Вильярреала

"Динамо" со счетом 0:2 уступило "Вильярреалу" в первом, домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы.

По статистике официального сайта УЕФА, киевляне не нанесли ни одного удара в створ ворот испанской команды.

На счету динамовцев 7 ударов мимо и 2 заблокированных.

"Вильярреал", в свою очередь, всего нанес 14 ударов - 6 в створ, 4 мимо и 4 заблокированных.