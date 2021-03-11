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Бущан: В футболе нет ничего невозможного. Хочется верить в лучшее и в чудо

Лига Европы
(2 голосов)

Перед ответным матчем с Вильярреалом шансы у киевлян не лучшие

Бущан: В футболе нет ничего невозможного. Хочется верить в лучшее и в чудо

sport

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан в эфире ТК Футбол дал комментарий после поражения от "Вильярреала" (0:2) в матче 1/8 Лиги Европы.

– После матча осталась недосказанность. Команда отдавалась полностью, старались. Не получилось реализовать свои моменты. Это футбол. Надо двигаться дальше, в воскресенье у нас очень важный матч [с "Зарей"].

Полгода назад никто не мог ожидать, что мы будем на этой стадии. Результат, конечно, не очень. Хотелось порадовать зрителей, и игра давалась, но чего-то не хватило. Ничего страшного, мы не вешаем нос. Готовимся к следующему матчу.

– Результат 0:2 не такой уж и критичный. Можно его исправить в Испании?

– В футболе нет ничего невозможного. Хочется верить в лучшее и в чудо.

– Испанцы на первых же минутах создали несколько моментов.

– Мы же смотрели их. Знаем, как играют испанцы. Это нормально, мы были к этому готовы.

– Два гола пропущены после стандартов. Это хроническая проблема "Динамо".

– У всех команд есть такие проблемы, не надо на этом акцентировать внимание. Посмотрим, проанализируем и будем двигаться дальше.

– Можно ли 1/8 финала ЛЕ считать успехом для такой молодой команды?

– Да. Есть еще ответная встреча, дай бог, чтобы удача была на нашей стороне. В футболе бывает всякое, будем надеяться на лучшее.

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В статье: Георгий Бущан Рома (Рим) Вильярреал
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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Artemanat (Кривой Рог)
11.03.2021 в 23:29
Полудурок,вы в футбол должны играть,а не надеяться на чудо
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Полiccя (Житомир)
11.03.2021 в 23:12
"Чудо" зараз основний воротар ДК
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osadob07 (жмеринка)
11.03.2021 в 22:55
колы я був пионэром тоже верил в светлое будущее.Но точно знал,что прошлое было мрачным
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Пришта Литин (Київ)
11.03.2021 в 22:50
Головне не дати Зорі перемогти себе.
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