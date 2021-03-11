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Бущан: В футболе нет ничего невозможного. Хочется верить в лучшее и в чудо
Перед ответным матчем с Вильярреалом шансы у киевлян не лучшие
sport
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан в эфире ТК Футбол дал комментарий после
– После матча осталась недосказанность. Команда отдавалась полностью, старались. Не получилось реализовать свои моменты. Это футбол. Надо двигаться дальше, в воскресенье у нас очень важный матч [с "Зарей"].
Полгода назад никто не мог ожидать, что мы будем на этой стадии. Результат, конечно, не очень. Хотелось порадовать зрителей, и игра давалась, но чего-то не хватило. Ничего страшного, мы не вешаем нос. Готовимся к следующему матчу.
– Результат 0:2 не такой уж и критичный. Можно его исправить в Испании?
– В футболе нет ничего невозможного. Хочется верить в лучшее и в чудо.
– Испанцы на первых же минутах создали несколько моментов.
– Мы же смотрели их. Знаем, как играют испанцы. Это нормально, мы были к этому готовы.
– Два гола пропущены после стандартов. Это хроническая проблема "Динамо".
– У всех команд есть такие проблемы, не надо на этом акцентировать внимание. Посмотрим, проанализируем и будем двигаться дальше.
– Можно ли 1/8 финала ЛЕ считать успехом для такой молодой команды?
– Да. Есть еще ответная встреча, дай бог, чтобы удача была на нашей стороне. В футболе бывает всякое, будем надеяться на лучшее.
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