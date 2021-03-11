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Луческу: Вильярреал победил заслуженно. Нам не хватило гола

Лига Европы
(1 голосов)

Итоги матча от главного тренера Динамо

Луческу: Вильярреал победил заслуженно. Нам не хватило гола

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в эфире телеканала "Футбол" прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом" (0:2).

— Мы играли с сильной командой, в этом главная причина результата. Командой более опытной, играющей в более сильном чемпионате и регулярно в еврокубках. В этом разница. Не надо искать ничего другого. "Вильярреал" просто сильнее. Он очень удачно использует свои шансы. А мы ошибались в обороне, наши молодые защитники допустили ряд оплошностей, которыми воспользовались быстрые и техничные игроки "Вильярреала".

Но если бы мы забили на первых минутах, если бы Витя Цыганков реализовал свой момент, все бы сложилось по-другому. Гол — это маленькая, но важная деталь.

— То есть проиграло "Динамо" закономерно?

— "Вильярреал" победил заслуженно. Наверное, мы могли сыграть 1:2.

— Почему "Динамо" снова пропустило со стандартов?

— Невнимательность и отсутствие опыта. У нас молодые защитники, им не хватает опыта. Поэтому их застают врасплох опытные соперники. В первом голе мы потеряли игроков при выходе из штрафной. Во втором, наверное, должен был выйти Жора. Он среагировал затем на удар, но защитники должны быть активнее. Мы знали, что испанцы хорошо играют головой, и должны были перекрывать подачи с флангов. Но все это, опять же, отсутствие опыта.

— Что ждать от "Динамо" в Испании?

— Я сказал ребятам: играйте с улыбкой на лице, с радостью! Потому что то, что вы уже сделали, никто не ожидал по результатам прошлого года. Никто не ожидал, что мы выйдем в Лигу чемпионов и столь высоко поднимемся в еврокубках. Теперь каждая игра для вас это бонус.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Вильярреал
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (3)
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Исследователь
11.03.2021 в 23:02
В принципе он прав, но всегда хочется большего. Надежда умирает последней.
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0
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Unselfish (Белая Церковь )
11.03.2021 в 23:01
Нормально все сказал. Для Динамо, в этом сезоне, это максимум. Или кто-то серьёзно думал, что Динамо по силам тягаться с клубами топ 4ки? Теперь кубок и чемпионат, а в ЛЕ будет ещё один матч для набора опыта. В футболе все бывает, но шанс все таки мизерный...
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+1
0
osadob07 (жмеринка)
11.03.2021 в 22:56
опять вилами по воде
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0
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