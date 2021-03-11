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Сидорчук: Обидно, на один забитый гол мы наиграли

Лига Европы
(1 голосов)

Мнение капитана киевлян

Сидорчук: Обидно, на один забитый гол мы наиграли

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук в эфире телеканала "Футбол" прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом" (0:2).

"Обидно проиграли, потому что, если честно говорить, то на один забитый гол мы наиграли. Обидно пропускать такие голы после стандартов. Было бы не так обидно, если бы они забили в тех атаках, которые у них были.

План на игру был сдерживать середину поля. Мы знали, что Морено здорово играет спиной к воротам, но были моменты, когда они здорово чувствуют, когда кто-то выдвигается из защитников. Старались контролировать мяч, где-то получалось, но в то же время, тяжело было разворачиваться вперед, на ноге постоянно. Хорошо обученная команда, играет в сильном чемпионате, уверенная в себе.

Это большой опыт для нас. Если возвращаться к игре, то я должен был действовать лучше. На 8 минуте получил желтую карточку, потом уже в подсознании держишь ВАР, который может подловить тебя. Было тяжело психологически. В воскресенье у нас важная игра, поэтому уже с завтрашнего дня начинаем готовиться", - сказал Сидорчук.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Вильярреал
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
11.03.2021 в 23:25
Ты клоун уже должен в Турции вместе с Морозюком доигрывать,а тебе перепуганому ещё и повязку дали!!!!
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Пришта Литин (Київ)
11.03.2021 в 23:25
Песдобол. Счет на табло.
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