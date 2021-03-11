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Сидорчук: Обидно, на один забитый гол мы наиграли
Мнение капитана киевлян
Александр Приходько - UA-Футбол
Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук в эфире телеканала "Футбол" прокомментировал
"Обидно проиграли, потому что, если честно говорить, то на один забитый гол мы наиграли. Обидно пропускать такие голы после стандартов. Было бы не так обидно, если бы они забили в тех атаках, которые у них были.
План на игру был сдерживать середину поля. Мы знали, что Морено здорово играет спиной к воротам, но были моменты, когда они здорово чувствуют, когда кто-то выдвигается из защитников. Старались контролировать мяч, где-то получалось, но в то же время, тяжело было разворачиваться вперед, на ноге постоянно. Хорошо обученная команда, играет в сильном чемпионате, уверенная в себе.
Это большой опыт для нас. Если возвращаться к игре, то я должен был действовать лучше. На 8 минуте получил желтую карточку, потом уже в подсознании держишь ВАР, который может подловить тебя. Было тяжело психологически. В воскресенье у нас важная игра, поэтому уже с завтрашнего дня начинаем готовиться", - сказал Сидорчук.
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