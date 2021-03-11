Сидорчук: Обидно, на один забитый гол мы наиграли

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук в эфире телеканала "Футбол" прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом" (0:2).

"Обидно проиграли, потому что, если честно говорить, то на один забитый гол мы наиграли. Обидно пропускать такие голы после стандартов. Было бы не так обидно, если бы они забили в тех атаках, которые у них были.

План на игру был сдерживать середину поля. Мы знали, что Морено здорово играет спиной к воротам, но были моменты, когда они здорово чувствуют, когда кто-то выдвигается из защитников. Старались контролировать мяч, где-то получалось, но в то же время, тяжело было разворачиваться вперед, на ноге постоянно. Хорошо обученная команда, играет в сильном чемпионате, уверенная в себе.

Это большой опыт для нас. Если возвращаться к игре, то я должен был действовать лучше. На 8 минуте получил желтую карточку, потом уже в подсознании держишь ВАР, который может подловить тебя. Было тяжело психологически. В воскресенье у нас важная игра, поэтому уже с завтрашнего дня начинаем готовиться", - сказал Сидорчук.