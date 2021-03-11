Эмери: Перед ответным матчем у нас нет полной уверенности в общем успехе противостояния с Динамо

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмерив на послематчевой пресс-конференции прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги Европы с "Динамо" (2:0).

— Каким был ваш план на игру, и какие слабые стороны "Динамо" вы хотели использовать?

— Прежде всего, скажу я очень уважаю киевское "Динамо", в составе которого выступает немало качественных футболистов. Поэтому мы стремились защитить себя от этих исполнителей. При этом хотели реализовать свои сильные качества, создавать как можно больше голевых моментов и стараться их реализовывать. Мы знали, что эти 90 минут не будут для нас легкими.

— Можно ли говорить, что ваша команда сегодня добыла победу на классе?

— Повторюсь: с большим уважением отношусь к нашему сопернику. Равно как и к другим украинским клубам. В своей тренерской карьере я сталкивался и с "Днепром", и с "Шахтером". А "Динамо" сейчас тренирует успешный тренер. Но мы сумели сегодня показать хороший уровень игры, что и позволило нам добиться положительного результата.

— Сегодня "Динамо" было настолько слабым, или "Вильярреал" настолько сильным?

— "Динамо" показало серьезный уровень, было видно, что в составе команды качественные, динамичные футболисты. И могу сказать, что перед ответным матчем у нас нет полной уверенности в общем успехе противостояния с "Динамо".