ЛЕ. Тоттенхэм – Динамо Загреб 2:0. Дубль Кейна принёс шпорам комфортную победу

Лиге Европы, 1/8 финала. Первый матч

11 марта. Лондон, Тоттенхэм Стэдиум

"Тоттенхэм" – "Динамо" Загреб 2:0

Голы: Кейн (25, 70)

"Тоттенхэм": Льорис – Дэвис, Санчес, Дайер, Орье – Ндомбеле (Хейбьерг, 72), Сиссоко – Сон (Моура, 64), Алли (Бергвейн, 64), Ламела (Бэйл, 64) – Кейн (Винисиус, 84)

"Динамо" Загреб: Ливакович – Леовац, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Ристовски – Адеми (Франьич, 90) – Оршич (Атимвен, 64), Иванушец, Якич, Маер (Кастрати, 64) – Петкович (Гавранович, 78)

Предупреждения: Дайер (45+1), Санчес (79), Хейбьерг (85) – Адеми (68), Иванушец (77), Ристовски (87)

"Тоттенхэм" практически решил вопрос о выходе в 1/4 финала ЛЕ, уверенно переиграв загребское "Динамо" на своём поле. Победу "шпорам" принёс дубль Харри Кейна, который забил по голу в каждом из таймов. "Динамо" весьма неплохо сдерживал лондонцев большую часть матча, но реальных проблем перед командой Жозе Моуриньо поставить не сумел.

Моуриньо отнесся к хорватским оппонентам с уважением, выставив вполне боеспособный состав. Несмотря на предстоящее дерби с "Арсеналом" в воскресенье, португалец с первых минут выпустил Кейна, Сона, Алли и Ндомбеле. "Шпоры" не форсировали события на поле и пытались постепенно переиграть соперника на классе, что им в итоге и удалось.

Счёт в матче был открыт на 25-й минуте встречи после едва ли не первого быстрого выпада "Тоттенхэма". Ламела получил свободный коридор в опорной зоне соперника, прорвался к линии штрафной и ударил в штангу. На добивание тут же подоспел Кейн, поразивший пустые ворота Ливаковича.

Вторая половина началась со спорного эпизода, когда арбитр встречи Сердар Гезюбююк не поставил очевидного пенальти на Танги Ндомбеле, которого снёс Ловро Маер. "Шпоры" не отчаялись и тут же продолжили свой натиск. Ндомбеле всю игру в одиночку доминировал в центре поля и начал вторую голевую атаку. На 70-й минуте Танги здорово подключил ворвавшегося по правому краю Орье, тот прострелил в штрафную и после ошибки Теофиля-Катрина мяч отскочил к Кейну. Харри без проблем раскачал соперника парой обманных маневров и спокойно закатил мяч в угол.

В оставшееся время "шпоры" могли довести дело до разгрома. Вышедшие на замену Бэйл и Бергвейн поочередно создали друг другу по голевой возможности фланговыми навесами, но неуверенно действовали в завершении. В ответ на это "Динамо" создал лишь один неплохой момент для Петковича, но удар Бруно после прострела с фланга оказался неточным. Уверенная и абсолютная заслуженная победа хозяев.