ЛЕ. Рома - Шахтер 3:0. Неожиданный результат, ожидаемое течение игры

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Шахтер" 3:0

Голы: Лоренцо Пеллегрини 23, Эль-Шаарави 73, Манчини 77

"Рома": Пау Лопес, Манчини, Кристанте, Кумбулла, Карсдорп, Диавара (Ибаньес 79), Вильяр, Спинаццола (Б. Перес 79), Лоренцо Пеллегрини (К. Перес 78), Педро (Эль-Шаарави 62), Мхитарян (Майораль 35)

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Алан Патрик (Соломон 79), Марлос (Маркос Антонио 88), Тете (Коноплянка 87), Тайсон (Судаков 79), Мораес (Дентиньо 76)

Предупреждения: Кумбулла 55, Манчини 83 - Алан Патрик 58, Майкон 74, Тайсон 75

Битва тренеров, под которыми качается кресло. Паулу Фонсека против "Шахтера" и Луиш Каштру, желающий доказать, что продвинул команду дальше, чем предшественник. Генрих Мхитарян против "Шахтера". Странные команды, на словах желающие владеть мячом, доминировать, но на самом деле крайне слабые в позиционной атаке и сильные лишь в контратаках. Да и в тех буксующие в последнее время. Хорошая оборона - четыре пропущенных "Ромой" в последних семи матчах и два - "Шахтером". Матч между этими командами был весьма любопытным. Но его течение все же оказалось слишком предсказуемым.

Прежде всего, ожидаемым был состав Каштру. Вчера ему напомнили о схеме 3-5-2 в матче против "Интера" в декабре, но без Тараса Степаненко такое было малореально. Опыт Исмаили на левом фланге был предпочтен форме Матвиенко. На правом фланге эксперименты с Соломоном не удались, потому вышел почти всегда проявляющий себя там Тете. А вот Фонсека удивил. И упрятав в запас отлично вернувшегося после травмы Криса Смоллинга, и впервые с сентября поставив Мхитаряна на позицию "фальшивой девятки". Армянин там выдержал недолго. А вот оборона без Смальдини работала.

Отмечу два прогноза. В анонсе матча я говорил о такой слабости команд в позиционной атаке, что решающими после получения мяча будут лишь первые секунды. Если за них не удастся начать что-то интересное и быстрое - дальше можно не смотреть. Пока мяч не перейдет к другой команде. Также запомнились слова травмированного Степаненко о том, что его команда защищалась весьма глубоко против "Интера" и обещания, что на этот раз такого не будет. Первый прогноз оправдался. Прогноз Степаненко - нет. Гости поначалу играли так, будто приехали за ничьей. Или минимальным поражением.

По всеобщим меркам первый тайм был слаб. "Шахтер" играл предельно компактно. С высокой линией обороны и низкой линией атаки без прессинга. Все его игроки сгрудились на своей половине поля на расстоянии в 20-25 метров и очень успешно владели мячом, блокировали соперника и ловили его в офсайды. Правда, такой стиль и не позволял выходить в атаку. Да ещё и оставлял простор на флангах, где хозяева зарабатывали угловые. Также прессингом дважды заставили ошибиться Трубина. Не помог и переход банального владения мячом гостями на чужую половину поля в последние десять минут тайма.

"Рома" могла забить уже в дебюте. Подача углового летела от бедра Вильяра в ворота, и Трубин чудом оставил полмяча на линии. В середине тайма вратарь выбил в аут, мяч быстро вбросили, Мхитарян и Педро разыграли контратаку, Пеллегрини получил пас вразрез и забил внешней стороной стопы. За второй плохой пас Трубина Мхитарян чуть не наказал. Не попал в пустые ворота из центра поля. Был и угловой с чуть неточным ударом головой Кристанте. А "Шахтер" создал момент лишь вскоре после гола. Заброс на Додо на правый фланг, тот нашёл Мораеса, и Жуниора пришлось блокировать Лопесу.

Второй тайм дончане уже начали иначе. Сохранили мяч. Начали прессинговать и ускоряться. Ожидаемо - на правом фланге. С Додо и Тете против опасного, но авантюрного Спинаццолы. Тете дважды прорывался, один его удар с трудом вытащил Лопес, второй отчаянно заблокировал защитник. Однако вместе с этим игра раскрылась. Для того же Спинаццолы. Фонсека ещё и вовремя выполнил замены. Леонардо дважды прорвался. Вышедшие на замену Эль-Шаарави и Борха безбожно запороли убойные моменты. Но маятник уже качнулся. Эльша, вернувшийся в январе из Китая, как в лучшие годы прошёл всех и забил.

Вообще-то, ещё до этого всё могло повернуться иначе. Если бы по итогам бардака в штрафной хозяев Мораес (не забивавший с игры нигде с ноября) пробил сильнее в упор и не прямо во вратаря. Но он не в той форме. А Манчини, забивший головой с подачи углового в воскресенье в лиге "Дженоа" - в той. И сейчас он забил, с навеса Пеллегрини и подправления Кристанте. А еще до этого мог вновь забить Эль-Шаарави с заброса Пеллегрини. Трубин вытащил. Кроме него, никто уже не боролся. Таким образом, и последняя четверть матча, как и две первых, осталась за римлянами.

"Шахтер" заслужил забить в этом матче и не заслужил такой счет. Тем не менее, не забил итальянскому сопернику уже в пятом матче подряд. Из 63-ех процентов владения мячом он извлек лишь семь ударов по воротам. Подтвердив еще один прогноз - что победит в этой дуэли тот, кто отдаст мяч сопернику. Фирменные контратаки "Ромы", по которым она одна из лучших в Европе (хотя Фонсека говорил такое о дончанах), сыграли свою роль. Как и более длинная скамейка запасных и более гибкий в кадровых решениях тренер. Да и внутриклубные ссоры в "Роме" пережили ранее и уже немного отошли.

Скорее всего, в "Шахтере" кризис только начинается.