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ЛЕ. Рома - Шахтер 3:0. Неожиданный результат, ожидаемое течение игры

Лига Европы
(1 голосов)

Четверть матча против трех четвертей

ЛЕ. Рома - Шахтер 3:0. Неожиданный результат, ожидаемое течение игры

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Шахтер" 3:0

Голы: Лоренцо Пеллегрини 23, Эль-Шаарави 73, Манчини 77

"Рома": Пау Лопес, Манчини, Кристанте, Кумбулла, Карсдорп, Диавара (Ибаньес 79), Вильяр, Спинаццола (Б. Перес 79), Лоренцо Пеллегрини (К. Перес 78), Педро (Эль-Шаарави 62), Мхитарян (Майораль 35)

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Алан Патрик (Соломон 79), Марлос (Маркос Антонио 88), Тете (Коноплянка 87), Тайсон (Судаков 79), Мораес (Дентиньо 76)

Предупреждения: Кумбулла 55, Манчини 83 - Алан Патрик 58, Майкон 74, Тайсон 75

Битва тренеров, под которыми качается кресло. Паулу Фонсека против "Шахтера" и Луиш Каштру, желающий доказать, что продвинул команду дальше, чем предшественник. Генрих Мхитарян против "Шахтера". Странные команды, на словах желающие владеть мячом, доминировать, но на самом деле крайне слабые в позиционной атаке и сильные лишь в контратаках. Да и в тех буксующие в последнее время. Хорошая оборона - четыре пропущенных "Ромой" в последних семи матчах и два - "Шахтером". Матч между этими командами был весьма любопытным. Но его течение все же оказалось слишком предсказуемым.

Прежде всего, ожидаемым был состав Каштру. Вчера ему напомнили о схеме 3-5-2 в матче против "Интера" в декабре, но без Тараса Степаненко такое было малореально. Опыт Исмаили на левом фланге был предпочтен форме Матвиенко. На правом фланге эксперименты с Соломоном не удались, потому вышел почти всегда проявляющий себя там Тете. А вот Фонсека удивил. И упрятав в запас отлично вернувшегося после травмы Криса Смоллинга, и впервые с сентября поставив Мхитаряна на позицию "фальшивой девятки". Армянин там выдержал недолго. А вот оборона без Смальдини работала.

Отмечу два прогноза. В анонсе матча я говорил о такой слабости команд в позиционной атаке, что решающими после получения мяча будут лишь первые секунды. Если за них не удастся начать что-то интересное и быстрое - дальше можно не смотреть. Пока мяч не перейдет к другой команде. Также запомнились слова травмированного Степаненко о том, что его команда защищалась весьма глубоко против "Интера" и обещания, что на этот раз такого не будет. Первый прогноз оправдался. Прогноз Степаненко - нет. Гости поначалу играли так, будто приехали за ничьей. Или минимальным поражением.

По всеобщим меркам первый тайм был слаб. "Шахтер" играл предельно компактно. С высокой линией обороны и низкой линией атаки без прессинга. Все его игроки сгрудились на своей половине поля на расстоянии в 20-25 метров и очень успешно владели мячом, блокировали соперника и ловили его в офсайды. Правда, такой стиль и не позволял выходить в атаку. Да ещё и оставлял простор на флангах, где хозяева зарабатывали угловые. Также прессингом дважды заставили ошибиться Трубина. Не помог и переход банального владения мячом гостями на чужую половину поля в последние десять минут тайма.

"Рома" могла забить уже в дебюте. Подача углового летела от бедра Вильяра в ворота, и Трубин чудом оставил полмяча на линии. В середине тайма вратарь выбил в аут, мяч быстро вбросили, Мхитарян и Педро разыграли контратаку, Пеллегрини получил пас вразрез и забил внешней стороной стопы. За второй плохой пас Трубина Мхитарян чуть не наказал. Не попал в пустые ворота из центра поля. Был и угловой с чуть неточным ударом головой Кристанте. А "Шахтер" создал момент лишь вскоре после гола. Заброс на Додо на правый фланг, тот нашёл Мораеса, и Жуниора пришлось блокировать Лопесу.

Второй тайм дончане уже начали иначе. Сохранили мяч. Начали прессинговать и ускоряться. Ожидаемо - на правом фланге. С Додо и Тете против опасного, но авантюрного Спинаццолы. Тете дважды прорывался, один его удар с трудом вытащил Лопес, второй отчаянно заблокировал защитник. Однако вместе с этим игра раскрылась. Для того же Спинаццолы. Фонсека ещё и вовремя выполнил замены. Леонардо дважды прорвался. Вышедшие на замену Эль-Шаарави и Борха безбожно запороли убойные моменты. Но маятник уже качнулся. Эльша, вернувшийся в январе из Китая, как в лучшие годы прошёл всех и забил.

Вообще-то, ещё до этого всё могло повернуться иначе. Если бы по итогам бардака в штрафной хозяев Мораес (не забивавший с игры нигде с ноября) пробил сильнее в упор и не прямо во вратаря. Но он не в той форме. А Манчини, забивший головой с подачи углового в воскресенье в лиге "Дженоа" - в той. И сейчас он забил, с навеса Пеллегрини и подправления Кристанте. А еще до этого мог вновь забить Эль-Шаарави с заброса Пеллегрини. Трубин вытащил. Кроме него, никто уже не боролся. Таким образом, и последняя четверть матча, как и две первых, осталась за римлянами.

"Шахтер" заслужил забить в этом матче и не заслужил такой счет. Тем не менее, не забил итальянскому сопернику уже в пятом матче подряд. Из 63-ех процентов владения мячом он извлек лишь семь ударов по воротам. Подтвердив еще один прогноз - что победит в этой дуэли тот, кто отдаст мяч сопернику. Фирменные контратаки "Ромы", по которым она одна из лучших в Европе (хотя Фонсека говорил такое о дончанах), сыграли свою роль. Как и более длинная скамейка запасных и более гибкий в кадровых решениях тренер. Да и внутриклубные ссоры в "Роме" пережили ранее и уже немного отошли.

Скорее всего, в "Шахтере" кризис только начинается.

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Паулу Фонсека Луиш Каштру
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Комментарии (88)
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Joyce (Donetsk)
12.03.2021 в 01:05
Увы, ожидаемо. И хотя старый конь борозды и не портит, но и глубоко не пашет. Этот сезон - лебединая песня ведущих бразил ШД. И создавать новую команду будет, судя по всему, уже новый тренер
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Aleksandr.t (Донецк)
12.03.2021 в 01:02
Меня хватило на 30 мин. 1 тайма, потом выключил, притошнило. ДЕВЯТЬ бразильцев в составе и просто никакая игра, все пасы поперёк и назад, доходим до штрафной и снова назад, это анти-футбол а не зрелище как при том же Луческу было.
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.03.2021 в 00:58
Сегодня украинские обкакашки. Очень жаль(((
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Геродот (Винница)
12.03.2021 в 00:55
Позорный результат при не менее позорной игре Шахтера. Динамо тоже проиграло, но при этом никто не бросит камень в их огород, потому как команда боролась как могла. А в Риме мы увидели всю ту же блеклую игру, которую Шахтер демонстрирует в чемпионате - стоячий футбол, возня с мячом поперек поля, прием мяча исключительно спиной к воротам, немощная атака. Ну и во всей "красе" предстала как всегда бестолковая защита Шахтера, особенно в центре. Не пойму зачем в команде Витао. Еще в игре с Олимпиком было заметно, что у него совершенно нет скорости, и сегодня это он еще раз продемонстрировал. Первые два гола в значительной мере на его совести. Первый раз он вообще оставил свою зону, непонятно где он пребывал, что дало возможность Роме забить первый гол. А при втором голе, он, не имея скорости, просто сопровождал соперника, никак ему не помешав пробить по воротам. В целом, игра еще раз подтвердила, что команда находится в глубоком кризисе. Как по мне, руководство проморгало момент, когда нудно было резко омолаживать команду. Сейчас в команде избыток пенсионеров, уже давно ничего не дающих команде (Марлос, Тайсон, Дентиньо, Патрик, Мораес, плюс показывающий откровенно провальную игру Коноплянка). С ними нужно прощаться, давать играть молодежи, при этом нужно и реальное усиление новыми игроками. Нужно что-то делать и с защитой. В команде нет ни одного стоящего центрального защитника, кого не возьми - Кривцов, Хочолава, Витао, все они явно не тянут на уровень Шахтера. Нестабилен очень Бондарь, из-за чего прочно сел на лавку. Ну и главная проблема - тренер. Первый год выехал на багаже Фонсеки при слабой игре Динамо, а теперь провалился полностью.Он оказался неспособным предложить команде какие-то тактические новации, кроме тотального контроля мяча, мелких передач, забросов в штрафную. К этой тактике давно приспособились все команды вышки и теперь Шахтер испытывает проблемы даже с командами низших дивизионов. В общем, пока просвета нет. Шансы мы, как и Динамо, двигаться далее в Лиге Европы потеряли. Думаю, потерял шансы остаться в команде и Каштру, ему пора паковать чемоданы.Пришла пора кардинальных мер, если мы хотим иметь боеспособную команду, а не ее нынешнее подобие, не так ли РЛА?
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George_D (Харьков)
12.03.2021 в 01:07
Что значит они не тянут на уровень Шахтера? На какой уровень? На нынешний уровень еще как тянут! А уровень 10-летней давности остался в прошлом. Нет его. А для РЛА сейчас главная задача - как бы не последовать за ИВК...
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тутти-10 (Сумська область)
12.03.2021 в 00:53
Де ж той дятел колібрі?
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usovvictor (Kharkov)
12.03.2021 в 00:52
...ладно для нас болельщиков допускалось (не с таким счетом всухую еще), ...неожиданностью наверно стало для Фонсеки. Ожидал упорную тяжелую борьбу, ...ООО!, ...а тут один "не заметил" 2-х, причем в родной штрафной... Шахтер вышел совсем не подготовленный, -...ну а потом "шарик" сдулся... Не хочу иронизировать, но игра (не счет) по сравнению с Динамо просто убила. Рома то особенного ничего не показала, только уверенность в себе, а ребята Шахтера как впервые мяч увидели, ...лупят, пасы куда зря...., и это бывший чемпион? Ах, да..., Степаненко на вас нет - потерялись... Видно, что нужен хороший подзатыльник в виде нового тренера, на сю-сю далеко не уедешь... "спасибо - обрадовали"...
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Одиссей(Афула) (Афула)
12.03.2021 в 00:47
Пливе у сірій безвісті нудьга,пливе безнадія і стиха хлипає сум.Це не Fata morgana Коцюбинського-це гра Шахтаря.
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таврия19752009 (симферополь)
12.03.2021 в 00:44
Моменты были но с одним нападающим который не форме и с дырявой защитой это нереально .а ведь Каштру говорил что усиление ему не надо
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George_D (Харьков)
12.03.2021 в 01:02
А что он должен был говорить, если ему Ахметов сказал:"На усиление денег не дам. Но вы держитесь". ...
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тутти-10 (Сумська область)
12.03.2021 в 00:42
Чого бразильцям було так весело після гри? Другий пропущений гол так розвеселив?
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0
-1
Golfik25 (Киев)
12.03.2021 в 00:34
Без паники, шансы есть!!! Итак, в ответке в Киеве играем на Лобановского, чтоб Рома ноги передумала себе на том огороде, судью берем Монзуль, Бойко и Иванова. обязательно берем в эксперты Морозова, чтоб тот рл громкой связи говорил, что он чемпион СРРР, чтоб игроки от страха теряли мяч. Ну и на последок, Денисова с плакатом на трибуну: Шахтер чемпион и мы выиграем ЛЕ.
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+3
-3
Golfik25 (Киев)
12.03.2021 в 00:35
"переломала "
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0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
12.03.2021 в 00:45
всех комментаторов Ф1\2\3 на стадион - соперник сойдет с ума от такого поноса слов.
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+1
0
Dardolis (Первомайск)
12.03.2021 в 00:28
Не профессионально. Даже не доигрывали матч, просто забили х...Есть шансы, нет шансов, но перестать бежать и хотеть...Нельзя такое количество бразильцев выпускать в одной команде, они начинают думать, что играют за кубок штата Сан-Паулу...Все игроки потеряли в цене, поэтому чем они думали...Скорее всего ж....
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IM-RM-DK (Miami)
12.03.2021 в 00:27
Жаль что катюха мозоль не судила или Иванов))) совсем другое дело было бы
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Spokoyno (Киев)
12.03.2021 в 00:26
На превеликий жаль найгірші прогнози збулися Та і у матчах відповідях нам мало що світить... Ну може Шахтар щось здобуде, бо Рома голодну молодь скоріш за все випустить...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2021 в 00:28
дали бы срне возможность провести ответку с молодняком - ото был бы номер, если бы 4:0 сделали рому!)))
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Одиссей(Афула) (Афула)
12.03.2021 в 00:33
А кто это Срна,в смысле как тренер,с чего это он Рому сделал бы если молодняк у Агробизнеса отхватил.
0
0
rivnenskyi (Рівне)
12.03.2021 в 00:26
І тут обісрались.
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+2
0
Unselfish (Белая Церковь )
12.03.2021 в 00:22
Итак, Шахта нулячая!!! Беседин нервный, Бущан мандражировал? Вы этих пижонов видели? Тайсон псих обдолбанный, Марлос такой же!!! Далее, где оборона??? Матвиенко??? В сборную??? Этих дятлов как стоячих оббежал Эль Шаарави, которому за 30!!! 2 этаж??? Не, кроты об этом не слышали, в кротоферме только понты могут кидать в матче с Олимпиком... Атака, чуть лучше обороны, но это не заслуга линии атаки, а косяки обороны Ромы!!! И ща кого тут десятки миллионов давать??? Красная цена по 5 лямов в базарный день. Самая раздутая команда постсоветского пространства. Короче в топку такую Шахту, не видать им чемпионства как ушей... Мой прогноз, 3е после Динамо и Зари...
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2021 в 00:25
отставка каштру и принудительная "лавка" для 4-х "кудесников" от нового тренера - отличный рецепт, поверь! зато другие задумаются, что футбол - игра командная и быстрая
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0
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Unselfish (Белая Церковь )
12.03.2021 в 00:33
Поскорее бы, но с яйцами, что бы порядок был, для Динамо это только плюс будет, конкуренцию никто не отменял. Печально будет если эти пижоны сольют остаток чемпе, тогда Динамо только с Зарёй чемпионство разыграют...
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Одиссей(Афула) (Афула)
12.03.2021 в 00:27
Беседин не нервный,а тупой.Это ты нервный.
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Unselfish (Белая Церковь )
12.03.2021 в 00:34
Я, после матча Шахты, спокоен как удав. У этой команды с этим тренером и этими пижонами нет будущего уже в этом сезоне...
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
12.03.2021 в 00:29
у меня 2 (два) уточняющих вопроса: 1. по 5 лямов - это оптом или в розницу? 2. лямы в какой валюте?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2021 в 00:33
3. "Мой прогноз, 3е после Динамо и Зари..." (с) а разве он играет?
+1
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Unselfish (Белая Церковь )
12.03.2021 в 00:35
Походу оптом... В тенге...
0
0
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IM-RM-DK (Miami)
12.03.2021 в 00:30
Так павелка с пелерацией и судьями вытянут это дно в ЛЧ
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0
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IM-RM-DK (Miami)
12.03.2021 в 00:20
Получили ответ ,почему сборной не нужно ни одно дерево из чмохтаря!?
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+4
-4
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MES QUE UN CLUB
12.03.2021 в 00:20
Не понятен заголовок. Почему результат неожиданный? Агробизнес поимел Шахтёр, а Рома что, хуже?
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+4
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
12.03.2021 в 00:24
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+2
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
12.03.2021 в 00:20
И вот наступил тоскливый,медленный конец как и сама игра.Печально до чего Каштру довел команду.
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0
Одіссей (Донецьк)
12.03.2021 в 00:19
Счетом удовлетворен. В старте 9 бразильцев из 11 игроков . Это дно вряд ли кто то пробьет. С них еще два очка дома и все. Жаль что не крупнее Рома выиграла ...тогда точно могли бы два очка выудить...
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+2
-1
Comment06 (Украина)
12.03.2021 в 00:19
Только далекий от футбола человек не видит, что игроки Шахтера банально сливают Каштру. Такую Рому "восточная Барса" даже в нынешнем состоянии обязана выносить. Все голы забиты с помощью защиты- в первом Исмаили вежливо сопровожал выход один на один Пеллегрини, во втором два защитника расступились перед Шаарави, в третьем- вместе с Трубиным наблюдали перепасовку головами во вратарской, а игра в нападении- иммитация бурной деятельности без ворот! Очень показательны лобызания бразильцев с Фонсекой в перерыве и после матча! Удивлюсь, если Каштру не уволят через неделю, а Рома не вылетит в 1/4 от любого соперника. Стыд и срам и тренерам, и игрокам Шахтера!
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-3
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Одиссей(Афула) (Афула)
12.03.2021 в 00:24
С какого перепугу должны выносить,если игры нет и чудом не влетели слабому Маккаби.?Только далекий от футбола человек не видит,как ты,что нечем выносить команду уровня Ромы.
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-1
download1 (huyersk)
12.03.2021 в 00:19
Ну що, синку, помогли тобі твої ляхи(бразили) ? PS Нас ніхто не обманув, коли казали, що шахтар дійде до фіналу цього року. Вони дійшли - він сьогодні
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+2
-1
Artemanat (Кривой Рог)
12.03.2021 в 00:17
Ждём от Динамо ничейки,а от шахты победы,чтобы хоть чуток в таблицу принести и надеяться на вылет Рейнджерса! А вообще нужно было сводить Динамо-Шахтер в 1/8!!!
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0
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Одиссей(Афула) (Афула)
12.03.2021 в 00:29
Там Бущан клуб открыл,записывайся.
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0
Alex Sunchez
12.03.2021 в 00:15
Тренера нужно менять срочно, я представляю если бы у кварцяного такой 2 гол пропустили, как бы он бежал на поле и бил морду защитникам. А так этот только руками разводит.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2021 в 00:30
а прикольно было бы увидеть тренерский тандем кварцяный-гамула: первый - для "игры", второй - для общения с прессой )))))))
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Siren05 (Мариуполь)
12.03.2021 в 00:15
Воистину чёрный четверг для нашего спорта. Биатлон - украинцы провалили мужской спринт. ДК и ШД - провалили матчи в ЛЕ!
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+2
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Пришта Литин (Київ)
12.03.2021 в 00:13
Римляне!
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MES QUE UN CLUB
12.03.2021 в 00:12
Ну вот, ждём Kolibri. Обещал что-то написать.
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+6
-1
alex.belogubko (одесса)
12.03.2021 в 00:11
КАШТРУ и ПАЛКИН после таких 3 проиграшей подают в отставку
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2021 в 00:13
у них альтернативная реальность, где уже через неделю играют в финале ле против глазго рейнджерс
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0
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ДВ (Одесса)
12.03.2021 в 00:11
А чего они такие довольные все после матча , в Рому собрались уже ?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2021 в 00:12
так два ж придурка к фонсу подбегали "руку поцеловать")))
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ДВ (Одесса)
12.03.2021 в 00:15
Так я же и пишу чего это они с Фонсекой ручкаются и смотрят как на пирожное Плавили Каштру ??
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2021 в 00:18
я о говорил том, что перед вторым таймом было)))
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alex.belogubko (одесса)
12.03.2021 в 00:09
смотрите УПЛ забудьте ЛЕ --это позор смотреть такой балет и бразильский карнавал
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+6
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Artemanat (Кривой Рог)
12.03.2021 в 00:08
Обидно что Рейнджерс пройдет дальше,а мы продолжим падение в таблице
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Динамо-машина (Киев)
12.03.2021 в 00:29
Падать мы не будем, а вот выше 12го места не подымемся. А это как раз первое место, которое не получает ни одной прямой путёвки в ЛЧ. 11ое тоже не получает, но если ЛЧ выигрывает команда, которая проходит туда и от чемпионата(99,9%), то и эта позиция проходит в ЛЧ напрямую. Как раз на ней сейчас Шотландия и скорее всего там и останется. Я уверен, что наш чемп сильнее и шотландского, и австрийского. Но Рейнджерс в этом году выдаёт очень хороший сезон. А главное преимущество Австрии - это 3ая и 4ая команды страны(ЛАСК и Вольфсбергер), которые обе прошли в группу ЛЕ и добыли там на двоих 6 побед и 2 ничьи, против скромных только двух побед нашей одинокой Зари. Но все равно, не сомневаюсь, что наш уровень - это 10 место в рейтинге, но на данный момент пока так.
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0
0
недалековідКиева (Біла Церква)
12.03.2021 в 00:08
Ненайшов калібру , мабуть передивляється матч ДК...
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+4
0
pilips111 (Чернигов)
12.03.2021 в 00:08
Опозорились и ржут после игры. Весело всем. Ну ржите дальше. Чего болельщики должны расстраиваться. Пижоны.
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+8
0
Artemanat (Кривой Рог)
12.03.2021 в 00:07
Во втором голе Додо мог в подкат пойти, впереди был Витао и красную не дали бы! Витао мог бы хоть попробовать отобрать мяч,а не ждать когда шарави зайдет с ним в ворота
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
12.03.2021 в 00:06
ДК и ШД на этом прощаються с ЕК --обе команды показали хороший балет а не игру --Каштру и Палкина в отставку --как он хвалил Каштру почему он не лучший тренер в УПЛ
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+7
-2
George_D (Харьков)
12.03.2021 в 00:51
Тю! Даже Фонсека хвалил Каштру, и говорил, что при нем Шахтер играет лучше! :)
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0
0
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Siren05 (Мариуполь)
12.03.2021 в 00:04
У ШД приблизительно столько шансов пройти дальше, как и у ДК .За счёт домашней игры могут даже выиграть, но не более. Наши обе команды вылетают с ЛЕ однозначно. Обидно, досадно, но ладно... И что обиднее всего, что Рома не выглядела супермонстром, но тактика ШД ужасающая, вообще не пыталась атаковать и делали всё очень медленно... Короче картина Репина "Приплыли"...
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+6
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2021 в 00:06
не "приплыли", а "пришли")))
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+2
-1
NikosFutboloidos (Chop)
12.03.2021 в 00:04
Висновок: каштровані бразильці і дитячий садок Луческу. Нас просто повернули в реальність. Тепер щурині бої в УПЛ, і так по кругу.
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-1
Alex Sunchez
12.03.2021 в 00:03
Капитана нет в команде, который напихает, заведет, мотивирует, заметили что с повязкой был марлос?Тайсон просто пешеход которому глубоко плевать на шд впрочем как остальным бразилам, уже думають как через годик второй будут катать в топ клубе, а с також игрой разве что в олимпике. Ну и тренер просто безвольный слабак, пусть тренирует ю15.
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+4
0
Golfik25 (Киев)
12.03.2021 в 00:01
Отлично, так держать. Великий Шахтер показал как надо играть. Надо было запретить играть на арене Ромы, из за Гельзина и все таки, обидно, что судья не увидел оффсайды во всех голах.
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+6
-3
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С.Карпович. (Ланівці)
12.03.2021 в 00:00
під цю гру підходить пісня Левка Дурка "Переполох,бобік здох"
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+7
0
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Blackboria (Тернопіль)
12.03.2021 в 00:00
А мені мінусували в коментарях після жеребкування, коли мною було сазано, що з такою грою у обох укр. клубів у ЛЧ БЕЗ ВАРІАНТІВ
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-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.03.2021 в 00:00
Результат, справді, несподіваний. Я вважав, що буде десь 6:0, може 5:0, а вийшло лише 3:0. Але це тому, що Рома грала в економ-режимі, зберігаючи сили на матчі внутрішнього чемпіонату. Не було кому рятувати Шахтар, не було ані монзулів, ані іванових та вских інших паскалів. Одним словом, Шахтар відскочив.
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+7
-2
George_D (Харьков)
11.03.2021 в 23:59
Фонсека как будто поиздевался над Шахтером, выпустив под конец матча Ибаньеса. Фамилия отражает то, что сделала Рома с Шахтером.
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+8
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2021 в 00:03
каштру было пох, потому что у него коноплянка!
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
11.03.2021 в 23:59
Чем грандиознее планы, тем больше ПУК). Когда стали говорить серьезно о победе в ЛЕ так стало понятно, что ждет грандиозный провал. Одни и те же грабли из года в год. Бразильцев хвалить нельзя, об украинцах вообще молчу. Интересно на чем основывались эти планы, на случайных победах над Реалом или отскоке от Интера? Или может на Боруссии? Давай, Каштру, до свиданья!
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scorpius (Ck)
11.03.2021 в 23:59
Шахтёр закончился. Ждем межсезонье и нового тренера, который встряхнет и заставит бегать оставшихся у тому времени лентяев.
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ДВ (Одесса)
11.03.2021 в 23:59
Следующий матч может стать последним для Каштру. Фарт закончился...Команда валится
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2021 в 00:02
какой фарт? что вы все с этим фартом носитесь, если просто всякие патрики, марлосы, тайсоны мяч передерживают? (кстати, fart - пердёж)
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-2
George_D (Харьков)
12.03.2021 в 00:03
В том то и фарт, что они и раньше это делали (передерживали), но умудрялись выигрывать. Иногда. В этом смысле и фарт (фортуна).
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0
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2021 в 00:21
потому что соперники были слабее, потому и выигрывали! а против этих "пляжников" уже давно научились играть даже команды 1-й лиги
0
0
oda1979 (Запорожье)
11.03.2021 в 23:58
а шо вы собственно хотели, если проплаченный Ромой судейка не фиксирует вне игры после подачи углового..беспредел какой-то..
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Беркут88 (Тернопіль)
11.03.2021 в 23:57
Урок на тему, як розгромно програти приблизно рівному супернику.
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С.Карпович. (Ланівці)
11.03.2021 в 23:57
частина гравців вже не може грати,а частина ще незнає що від них хочуть.
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ДВ (Одесса)
11.03.2021 в 23:57
Багаж Луческу таки закончился
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аалекс ( Крым)
11.03.2021 в 23:56
Были хорошие шансы зацепиться за приемлемый результат, но фарта не хватило. Такую разницу отыграть у итальянских клубов, практически невозможно. Каштру нужно срочно менять, команда медленно, но уверенно деградирует.
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vs-vorota (Alexandriya)
11.03.2021 в 23:57
Якого фарту?
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аалекс ( Крым)
11.03.2021 в 23:59
Обычного фарта в завершающей стадии, ну и мастерства, естественно.
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Беркут88 (Тернопіль)
11.03.2021 в 23:59
Теж цікаво при чому тут фарт? Грати потрібно було починаючи з першого тайму. І реалізовувати свої моменти усяким Мораесам.
+2
0
oda1979 (Запорожье)
11.03.2021 в 23:59
киевским гола не хватило, данецким фарта:)))))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.03.2021 в 23:56
каштру - ЛОШАРИЩЕ!!!! даже такую рому можно было обыграть, но твои любимчики тебя таки скинут с трона, тупое бесхребетное животное!
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Wille_kiev (Украина)
11.03.2021 в 23:55
Мда... Что ещё нужно для "хорошего" настроения перед тяжёлым рабочим днём? Влёт обеих украинских команд. Ссыкливый футбол, пассы назад, когда можно и нужно обострять игру, отвратительная игра в защите... можно продолжать дальше перечислять, но зачем? Лучше и не смотреть это унылое зрелище, только настроение испортил, так и не дождавшись хоть от одного украинского клуба ГОЛА, просто хотя бы 1 гола, что б хоть раз за вечер взорваться позитивными эмоциями. Хрен там. Просто ужас...
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Artemanat (Кривой Рог)
12.03.2021 в 00:05
Пока мы боимся соперников,мы уже проиграли,что шд что ДК играют как трусы
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2021 в 00:11
та показывали они местами что-то похожее на футбол, но только начинали передерживать мяч - всьо! гнать тренера и 3-х "мушкОтёров" (которые на месте крутятся, как-будто муху хотят раздавить) плюс "молодого" гасконца мораеса)))
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Mexxxxx (Просяная)
11.03.2021 в 23:55
По установке на игру понятно только одно – ходить пешком по полю, притом при любом счете. Тоже вариант. Жалкое зрелище получилось, счет такой же. Трудно и вспомнить такой безвольный Шахтер
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