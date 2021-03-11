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Лига Европы. Олимпиакос - Арсенал 1:3. Дожали
Лондонцы дважды забивают в конце поединка
AFP | Flashscore/Автор невідомий
Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
"Стадион Георгиос Караискакис" (Пирей)
Трудно давалась "Арсеналу" игра до 75-й минуты. Греки построили мощную оборонительную линию сзади, что и стало причиной почти отсутствия остроты в завершающей фазе атаки "канониров".
Правда, встречу подопечные Микель Артета начали именно с убийственного момента. Кто не реализовал? Да, правильно, Обамеянг - злой рыцарь прошлогоднего вылета лондонцев с этого же турнира. Бельерин подал в штрафную, а габонцу оставалось только попасть в ворота головой, но мяч после его удара рикошетом от защитника и от руки голкипера попал в перекладину.
Полчаса "канониры" пытались снова зайти в штрафную хозяев, однако безрезультатно. Мартин Одегорд решил не тратить силы и ударил из-за пределов штрафной. Вот здесь Жозе Са сыграл очень неуклюже и не смог парировать выстрел, который летел прямо в него. Первый гол норвежца за "Арсенал".
В начале второй половины встречи Артета выпустил в бой свеженького Себальйоса, который через несколько минут наварил кашу на пару с Лено. Их обокрал Эль-Араби и попал в открытый угол ворот. Через несколько минут марокканец имел возможность оформить дубль, однако не попал в створ с расстрельной позиции.
A lion’s roar! ????⚪️???? @elarabiyoussef #Olympiacos #OLYARS #UEL #Goal #Celebration #Lion pic.twitter.com/ccfRiOZdO8— Olympiacos FC (45????) (@olympiacosfc) March 11, 2021
Под конец матча "Арсенал" наконец нашел шанс в штрафной хозяев: Габриэль замкнул передачу с правого фланга от Виллиана. Этот ассист стал седьмым для вингера в текущем сезоне - больше с "канониров" пока не делал такого никто.
А вот еще одна замена испанского наставника лондонцев на этот раз оказалась удачной. Ельнени через четыре минуты после выхода на замену принял мяч в центре поля, протащил его и дальним ударом попал в правый нижний угол ворот Жозе Са. Игровой снаряд улетал именно от голкипера, так что он тут был бессилен.
The Egyptian King ???????????? pic.twitter.com/tyfvv4Cu0U— Arsenal (@Arsenal) March 11, 2021
"Арсенал" в третий раз за 13 месяцев едет с "Георгиоса Карискакиса" с победой. "Канониры" с уверенностью готовятся к лондонским дерби, а резервисты к матчу в следующий четверг. Пока подопечным Микель Артета нет равных в Лиге Европы.
"Олимпиакос" - "Арсенал" 1:3
Голы: Эль-Араби 58 - Одегорд 34, Габриэль 79, Ельнени 85
"Олимпиакос": Са - Лала, Сократис, М'Вила, Рябчук (Олебас 46) - Масурас (Андруцос 86), Камара, Бухалакис - Вальбуэна (Фортунис 46), Эль-Араби (Кока 77), Брума (Ранджелович 59)
"Арсенал": Лено - Бельерин, Луис, Габриэль, Тирни - Виллиан (Ельнени 81), Томас (Себальйос 55), Джака - Одегорд (Смит Роу 82), Обамеянг (Ляказетт 88), Сака (Пепе 82)
Предупреждения: М'Вила 22, Бухалакис 37 - Габриэль 43
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