Лига Европы. Олимпиакос - Арсенал 1:3. Дожали

Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

"Стадион Георгиос Караискакис" (Пирей)

Трудно давалась "Арсеналу" игра до 75-й минуты. Греки построили мощную оборонительную линию сзади, что и стало причиной почти отсутствия остроты в завершающей фазе атаки "канониров".

Правда, встречу подопечные Микель Артета начали именно с убийственного момента. Кто не реализовал? Да, правильно, Обамеянг - злой рыцарь прошлогоднего вылета лондонцев с этого же турнира. Бельерин подал в штрафную, а габонцу оставалось только попасть в ворота головой, но мяч после его удара рикошетом от защитника и от руки голкипера попал в перекладину.

Полчаса "канониры" пытались снова зайти в штрафную хозяев, однако безрезультатно. Мартин Одегорд решил не тратить силы и ударил из-за пределов штрафной. Вот здесь Жозе Са сыграл очень неуклюже и не смог парировать выстрел, который летел прямо в него. Первый гол норвежца за "Арсенал".

В начале второй половины встречи Артета выпустил в бой свеженького Себальйоса, который через несколько минут наварил кашу на пару с Лено. Их обокрал Эль-Араби и попал в открытый угол ворот. Через несколько минут марокканец имел возможность оформить дубль, однако не попал в створ с расстрельной позиции.

Под конец матча "Арсенал" наконец нашел шанс в штрафной хозяев: Габриэль замкнул передачу с правого фланга от Виллиана. Этот ассист стал седьмым для вингера в текущем сезоне - больше с "канониров" пока не делал такого никто.

А вот еще одна замена испанского наставника лондонцев на этот раз оказалась удачной. Ельнени через четыре минуты после выхода на замену принял мяч в центре поля, протащил его и дальним ударом попал в правый нижний угол ворот Жозе Са. Игровой снаряд улетал именно от голкипера, так что он тут был бессилен.

"Арсенал" в третий раз за 13 месяцев едет с "Георгиоса Карискакиса" с победой. "Канониры" с уверенностью готовятся к лондонским дерби, а резервисты к матчу в следующий четверг. Пока подопечным Микель Артета нет равных в Лиге Европы.

"Олимпиакос" - "Арсенал" 1:3

Голы: Эль-Араби 58 - Одегорд 34, Габриэль 79, Ельнени 85

"Олимпиакос": Са - Лала, Сократис, М'Вила, Рябчук (Олебас 46) - Масурас (Андруцос 86), Камара, Бухалакис - Вальбуэна (Фортунис 46), Эль-Араби (Кока 77), Брума (Ранджелович 59)

"Арсенал": Лено - Бельерин, Луис, Габриэль, Тирни - Виллиан (Ельнени 81), Томас (Себальйос 55), Джака - Одегорд (Смит Роу 82), Обамеянг (Ляказетт 88), Сака (Пепе 82)

Предупреждения: М'Вила 22, Бухалакис 37 - Габриэль 43