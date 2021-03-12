Исмаили: Не знаю, что было с судейством. Было много фолов, нам фактически не давали играть

"Шахтер" со счетом 0:3 уступил на выезде "Роме" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Защитник дончан Исмаили в интервью программе "Шлях до Гданська" подвел итог поединка в столице Италии.

"Очень сложная игра, сильный соперник физически. "Рома" хорошо закрывала наши атаки, это усложнило нашу игру. У нас были большие сложности с начинанием атак. Мы не смогли организованно разыгрывать, после первого тайма скорректировали некоторые детали. Тогда уже начался более-менее похожий на наш футбол.

Первый гол - это моя ошибка. Я неправильно прочитал игру и сделал неправильный выбор. Это и привело к голу.

Не знаю, что сегодня произошло с судейством. Было очень много фолов со стороны соперника, нам фактически не давали играть. Мы пытались развивать нашу игру, но они фолили. 0:3 - слишком тяжелый результат. Мы хотели добиться положительного результата, хотя знали, что будут сложности. Соперник очень силен, но мы будем бороться до последней минуты, чтобы как-то инвертировать это" - сказал Исмаили.