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Исмаили: Не знаю, что было с судейством. Было много фолов, нам фактически не давали играть

Лига Европы
(1 голосов)

Горняки крупно уступили в Риме

Исмаили: Не знаю, что было с судейством. Было много фолов, нам фактически не давали играть

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" со счетом 0:3 уступил на выезде "Роме" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Защитник дончан Исмаили в интервью программе "Шлях до Гданська" подвел итог поединка в столице Италии.

"Очень сложная игра, сильный соперник физически. "Рома" хорошо закрывала наши атаки, это усложнило нашу игру. У нас были большие сложности с начинанием атак. Мы не смогли организованно разыгрывать, после первого тайма скорректировали некоторые детали. Тогда уже начался более-менее похожий на наш футбол.

Первый гол - это моя ошибка. Я неправильно прочитал игру и сделал неправильный выбор. Это и привело к голу.

Не знаю, что сегодня произошло с судейством. Было очень много фолов со стороны соперника, нам фактически не давали играть. Мы пытались развивать нашу игру, но они фолили. 0:3 - слишком тяжелый результат. Мы хотели добиться положительного результата, хотя знали, что будут сложности. Соперник очень силен, но мы будем бороться до последней минуты, чтобы как-то инвертировать это" - сказал Исмаили.

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили Рома (Рим)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.03.2021 в 01:04
Судья уж точно не при чем, нефиг стонать
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0
0
Лекарь (село Дарница)
12.03.2021 в 00:59
Я матч не видел, посмотрел только повторы. Хочу сказать Исмаили - все голы - следствие твоих ошибок (в том числе). В первом и третьем мяче - не доиграл с соперниками, а во втором - тупо обрезался. При этом, всю вину я бы переложил на главного тренера, ибо именно он допустил тебя в состав, хотя ты еще не в форме.
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0
-1
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donkrot (Донецк)
12.03.2021 в 00:55
Закройте рты, вы как беременные тюлени по полю передвигались, и думали как вам пообниматься с Фонсекой.... Судейство... 3-0... Какое нах судейство?
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+1
0
Dardolis (Первомайск)
12.03.2021 в 00:44
Неужели никто не объяснил, что так как украинские судьи вас никто тянуть не будет...Вот и поплатились за уровень судейства в чемпе...вышли на Европу, а там по другому свистят...
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+3
-3
Unselfish (Белая Церковь )
12.03.2021 в 00:41
Тю, кто бы сомневался, это вам не УПЛ... В ЛЕ за уши никто не будет тянуть...
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+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2021 в 00:41
уступи место корниенко - у него есть желание ИГРАТЬ! и своим дебилам скажи, что пора уступать место молодым игрокам!
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+1
-1
aa19464 (Макеевка)
12.03.2021 в 00:48
Исмаили обьясни что вы в первом тайме делали? Катали мяч поперек поля и вратарю.Голы все забиты Ромой играючись Как на коньках обьезжали нвшу зашиту.Позор...
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0


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