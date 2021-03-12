Боялись, но заморозили и ошеломили. Рома - Шахтер. Обзор итальянской прессы

Итальянская пресса была впечатлена и даже несколько удивлена итоговым счетом матча "Рома" - "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы. Она воспринимала донецкую команду не как побежденную "Агробизнесом" и "Зарей", а как победителя "Реала" и "вышибалу" "Интера" из Еврокубков. Поэтому восприняла победу со счетом 3:0 как весьма ценное достижение и не жалела комплиментов своей команде. Именно на них, а не на критике соперника, она и сосредоточила свои силы.

"Красивая и конкретная "Рома". Спринт к четвертьфиналу", - таков заголовок итальянской редакции Sky Sport. "Великолепное выступление команды Фонсеки, позволяющее положить в шляпу выход в четвертьфинал Лиги Европы. В первом тайме Пеллегрини забивает с хорошего паса Педро. Во втором тайме открылось свободное пространство, Фонсека выпустил Эль-Шаарави, и Фараон не предал, забив второй гол. А через несколько минут головой забил Манчини", - радуется официальный транслятор матча в Италии.

"Такого результата, пожалуй, не было даже в самых радужных ожиданиях. "Рома" боялась "Шахтер", команду высокого качества и динамизма, но сумела интерпретировать матч правильно, выделив недостатки украинцев. Двойной успех для Фонсеки, бывшего тренера "Шахтера", и для несчастного Мхитаряна, вынужденного уйти на 35-ой минуте из-за травмы... 3:0 все еще не выводит в 1/4 финала, но сильно склоняет туда. И, прежде всего, побеждает итальянская "Рома", с Пеллегрини, Эль-Шаарави и Манчини, тремя игроками, которые, несомненно, заставили глаза тренера сборной Манчини сверкать".

Перипетии матча на сайте описываются довольно банально. Отмечу лишь, что игра после 20-ой минуты была названа "монологом "Ромы". Начало второго тайма - "пугающим оборону "джаллоросси", которая, правда, "через несколько минут реорганизовалась и вновь стала солидной". Отметили почти ссору Фонсеки с Педро словами "тренер требует больше от своих людей и заменил Педро на Эль-Шаарави. А Фараон сразу же показал, что в хорошем настроении".

"Ошеломляющая "Рома": три гола "Шахтеру"! Фонсека ручается за четвертьфинал", - таков заголовок римской Corriere Dello Sport, всегда уделяющей огромное внимание "волкам". "Красивая победа в Италии, порадовавшая и тренера сборной Манчини. С голами Пеллегрини, Эль-Шаарави и Манчини "Рома" ошеломила "Шахтер" и добыла серию обеспечений прохода далее. Вновь против бывшей команды, после "Браги", Фонсека выставляет на игру солидную, компактную и сфокусированную "Рому", которая добывает третью победу подряд и подтверждает общий рост, дающий надежду тренеру".

В описании событий на поле следует отметить заявление о том, что Тайсон играл на правом фланге. Но эта ошибка осталась единственной. "С очень высокой линией обороны, не виданной на "Олимпико" со времен Зденека Земана, украинцы пытались осложнить маневры соперника. Потому команда Фонсеки сфокусировалась на длинных забросах и стандартных положениях. И стратегия сработала. "Рома" вела игру хорошо, "Шахтер" играл заторможенно. Хотя в начале второго тайма Тете напугал "джаллоросси" двумя опасными идеями в течение нескольких минут, заставив Фонсеку беспокоиться".

Далее, разумеется, упоминается о выходе Эль-Шаарави вместо Педро. "Правильное действие, поскольку через 11 минут Фараон запускает контратаку, прыгает над двумя защитниками и мягким касанием переигрывает Трубина.

Далее "Рома" увеличивает свою энергичность и удар головой Манчини с углового закрывает игру. Фонсека аплодирует и теперь может думать об ответном матче в Украине с большим спокойствием".

"Рома" очаровывает с супер Эль-Шаарави: "Шахтер" ошеломлен". Андреа Пульезе из Gazzetta Dello Sport не слишком оригинален в заголовке. Зато далее добавляет интересные замечания об отдельных игроках. "Вратарь Пау Лопес также сыграл решающую роль как минимум в трех случаях", "роскошный Пеллегрини долго освещал сцену "джаллоросси", "Эль-Шаарави забил первый гол за команду с пятого мая 2019-го года", "с Кристанте больше качества в построении комбинаций сзади, как и длинных забросов на Пеллегрини и Педро". "Идеальная "Рома" сметает "Шахтер", - также заметное заявление.

"Украинцы слишком часто замедляли темп и придавали игре слишком мало интенсивности. Часто и по желанию, команда Каштру полагалась на голкипера Трубина, который искал длинный пас. Хотя после гола "Рома" также решила заморозить игру и не позволить украинцам рестарт. Гости все же нашли путь быть опасными, но Пау Лопес очень хорошо прикрыл Мораеса. А во втором тайме появился другой "Шахтер", команда подняла центр тяжести. Игра стала намного лучше, появился простор и гонка началась. Но команда Каштру была вынуждена оставить простор, и "Рома" дважды забила..."

"Рома" едет в Киев в намного большей безопасности, чем ранее".

Также следует отметить новость миланского сайта (уделившего больше внимания матчу "Манчестер Юнайтед" - "Милан") с видео голов, где гол Эль-Шаарави был назван "жемчужиной".

Якопо Манфреди из римской La Repubblica отмечает, что Фонсека выиграл тактическую дуэль с Каштру. Также говорит о голах игроков сборной. Выступление же римлян в целом назвал "практически идеальным". "Каштру явно проиграл тактическую битву Фонсеке, который, очевидно, прекрасно зная команду, которую тренировал до 2019-го года, ударил ее, используя ее слабые стороны. Квалификация еще не добыта, но, несомненно, через неделю в Киеве, несмотря на суровый климат и присутствие болельщиков на трибунах, ответный матч обещает быть гораздо менее сложным, чем ожидалось".

Манфреди отмечает попытки гостей держать высокую линию обороны и компактность, считает, что это работало и хозяева страдали до первого гола, упоминает и о пробуждении "Шахтера" в начале второго тайма, но и о возвращении "Ромы" и удачной замене Фонсеки.

Туринский Tuttosport, как всегда, в своём репертуаре. Первые новости на главной странице, как всегда, о "Ювентусе". А в отчете о матче есть те же слова "ошеломляет" и "почти обеспечивает". "Джаллоросси" начинают матч с правильного подхода, закрывая пространство сзади и сразу бросаясь вперед. Гости играют с очень высокой защитой, а хозяева в ответ пытаются поймать соперника забросами". Упоминают и о своих моментах, и о моменте Мораеса, и о мощном начале второго тайма гостями, и о замене Фонсеки. И об итальянцах, забивавших голы.

Также интересны статьи на сайте болельщиков "Ромы" Chiesa Di Totti: "Рома" преуспела даже лучше, чем все предматчевые предположения. В первом тайме неожиданное трио Мхитарян-Пеллегрини-Педро не дало "Шахтеру" реальной точки опоры для защиты от атаки с "фальшивой девяткой". В матче, который начался как шахматная партия. Обе стороны были осторожны и ожидали, что другая дрогнет, но чем больше шла игра, тем чаще "Рома" пробивала "Шахтер" в контратаках". Игру же во втором тайме назвали "взвешенной". "Шахтеру" позволили надеяться на гол, а затем наказали на другом конце поля".

В другой статье на том же сайте заявили: "Начало этого матча оказалось примерно ожидаемым. Несмотря на знакомство клубов, первые пять-десять минут были типичной фазой проверки, когда оба клуба тыкали и подталкивали друг друга, ища неэффективности. Последующие 10 минут прошли довольно равномерно, и обе стороны, казалось, находились в нескольких шагах от начала матча различными прорывами. Но "Рома" добилась первого. Во время, которое не может быть более противоречивым. Ведь до того обе стороны уравновешивали друг друга, и этот матч казался обреченным на нулевую ничью".

"Опасения скуки во втором тайме быстро развеялись, поскольку "Шахтер" сразу обратил взоры на ворота. И накал заметно изменился, особенно около 60-ой минуты. В десятиминутном отрезке между 58-ой и 68-ой минутами "Рома" создала три настоящих голевых момента благодаря вдохновенной игре Рика Карсдорпа, Лоренцо Пеллегрини и Стефана Эль-Шаарави, которые вышли на матч вместо Педро на 62-ой минуте. В этом промежутке от десяти до 15-ти минут было больше действий, чем в остальной части матча вместе взятых... После голов "Рома" всегда была в нужном месте в нужное время".

В итоговом абзаце было объявлено о "потрясающем" выступлении "Ромы". Там напомнили и о "статичной игре в дебюте на пути к раздражающей ничьей и 120-ти минутам плюс пенальти в Киеве". "Так что нужно быть благодарными за увеличение прессинга во втором тайме. И если бы не промахи Эль-Шаарави и Майораля, матч мог бы завершиться со счетом 4:0 или 5:0. "Рома" обеспечила практически лишенный нервозности путь к четвертьфиналу".

Фото - Sky Sport Italia