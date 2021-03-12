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Матвиенко: Фонсека хорошо знает Шахтер, поэтому были сложности
Защитник "горняков" прокомментировал первый матч в 1/8 финала ЛЕ
Фото: UA-футбол/ Автор - Олександр Приходько
Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко прокомментировал поражение от "Ромы" (0:3) в 1/8 финале Лиги Европы.
"Соперник хорошо нас перекрыл и изучил. Также их тренер Паулу Фонсека хорошо нас знает, поэтому были сложности. Мхитарян - квалифицированный игрок высокого уровня, постоянно просит вперед, дергает нашу оборону.
Во втором и третьем голах, возможно, немножко выключились и появилась недоконцентрация. Во втором голе Исмаили, наверное, думал, что фол свистнут. Ну а третий гол - это наша давняя проблема - стандарты", - сказал Матвиенко.
Напомним, что ответный матч "Шахтер" - "Рома" состоится 18 марта.
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