Матвиенко: Фонсека хорошо знает Шахтер, поэтому были сложности

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко прокомментировал поражение от "Ромы" (0:3) в 1/8 финале Лиги Европы.

"Соперник хорошо нас перекрыл и изучил. Также их тренер Паулу Фонсека хорошо нас знает, поэтому были сложности. Мхитарян - квалифицированный игрок высокого уровня, постоянно просит вперед, дергает нашу оборону.

Во втором и третьем голах, возможно, немножко выключились и появилась недоконцентрация. Во втором голе Исмаили, наверное, думал, что фол свистнут. Ну а третий гол - это наша давняя проблема - стандарты", - сказал Матвиенко.