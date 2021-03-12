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Матвиенко: Фонсека хорошо знает Шахтер, поэтому были сложности

Лига Европы
(2 голосов)

Защитник "горняков" прокомментировал первый матч в 1/8 финала ЛЕ

Матвиенко: Фонсека хорошо знает Шахтер, поэтому были сложности

Фото: UA-футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко прокомментировал поражение от "Ромы" (0:3) в 1/8 финале Лиги Европы.

"Соперник хорошо нас перекрыл и изучил. Также их тренер Паулу Фонсека хорошо нас знает, поэтому были сложности. Мхитарян - квалифицированный игрок высокого уровня, постоянно просит вперед, дергает нашу оборону.

Во втором и третьем голах, возможно, немножко выключились и появилась недоконцентрация. Во втором голе Исмаили, наверное, думал, что фол свистнут. Ну а третий гол - это наша давняя проблема - стандарты", - сказал Матвиенко.

Напомним, что ответный матч "Шахтер" - "Рома" состоится 18 марта.

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Рома (Италия)
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Источник:
UEFA

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Комментарии (3)
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zagalex65 (харьков)
12.03.2021 в 08:07
На все 100% согласен с аа19464(Макеевка)!!!!!Это не игра,хотя ничего хорошего и не ожидал!Стиль Шахтера - катать мяч поперек поля на своей половине и делать как можно больше передач назад!Интересно,им кто нибудь перед матчем объясняет,что ворота соперника впереди?Неее,ребят,это не футбол!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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avatar
Американец 2000
12.03.2021 в 08:03
Вообще странная тактика тренера - катать мяч по полю , не продвигаясь к воротам (((
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aa19464 (Макеевка)
12.03.2021 в 07:52
Ваша и наша проблема это ваша игра в настояшее время а вернее ее отсутствие.Пешком матч не выиграеш Что команда делала на сборах - неизвестно Команда не бегит да и желания не видно.
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