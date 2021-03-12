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Экс-игрок Динамо: После пропущенного мяча команда Мирчи Луческу прибавила

Лига Европы
(2 голосов)

Александр Головко подвел итоги первого матча киевлян в 1\8 финала ЛЕ

Экс-игрок Динамо: После пропущенного мяча команда Мирчи Луческу прибавила

Александр Приходько - UA-Футбол

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Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Головко прокомментировал поражение киевского клуба от "Вильярреала" (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Сегодня динамовцам не может быть стыдно за игру. Думаю, что и тренер скажет, что все, что хотели, увидели, кроме результата. И после пропущенного мяча команда прибавила. "Динамо" не смирилось с поражением. Вчера был качественный футбол от "Динамо", - сказал Головко.

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В статье: Александр Головко Динамо (Киев) Вильярреал
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Источник:
ТК Футбол

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