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Экс-игрок Динамо: После пропущенного мяча команда Мирчи Луческу прибавила
Александр Головко подвел итоги первого матча киевлян в 1\8 финала ЛЕ
Александр Приходько - UA-Футбол
Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Головко прокомментировал поражение киевского клуба от "Вильярреала" (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
"Сегодня динамовцам не может быть стыдно за игру. Думаю, что и тренер скажет, что все, что хотели, увидели, кроме результата. И после пропущенного мяча команда прибавила. "Динамо" не смирилось с поражением. Вчера был качественный футбол от "Динамо", - сказал Головко.
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Источник:ТК Футбол
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