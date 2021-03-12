Экс-игрок Динамо: После пропущенного мяча команда Мирчи Луческу прибавила

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Головко прокомментировал поражение киевского клуба от "Вильярреала" (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Сегодня динамовцам не может быть стыдно за игру. Думаю, что и тренер скажет, что все, что хотели, увидели, кроме результата. И после пропущенного мяча команда прибавила. "Динамо" не смирилось с поражением. Вчера был качественный футбол от "Динамо", - сказал Головко.