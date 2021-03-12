Жерсон Родригес: Когда Вильярреал забил первый гол, Динамо уже не смогло вернуться в игру

Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес прокомментировал поражение от "Вильярреала" (0:2) в первом матче в 1/8 финала Лиги Европы.

"Думаю, мы были лучше в первом тайме, но пропустили и не смогли вернуться в игру после перерыва. Во втором тайме мы были немного подавлены. Мы разочарованы, что пропустили со "стандартов", и очень разочарованы результатом", - цитирует Родригеса официальный сайт УЕФА.