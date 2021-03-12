Уникальный талант. ВИДЕО гола 18-летнего ивуарийца, за которого МЮ заплатил 30 млн

Начало карьеры 18-летнего уроженца Абиджана (столицы Кот'д-д'Ивуара) Амада Диалло действительно впечатляет. Попав в академию "Аталанты", он дебютировал в первой команде в 17 лет. Выйдя на замену на 77-й минуте в игре с "Удинезе", на 83-й он записал в свой актив забитый гол.

Правда, в том сезоне он еще два раза вышел на замену, а уже в текущем сезоне принял участие в двух поединках бергамаско - тоже появлялся на поле в конце игры. То есть на взрослом уровне в составе "Аталанты" у него пять выходов на поле (в общей сложности 63 минуты игрового времени) и один забитый мяч. Но этого оказалось достаточно, чтобы "Манчестер Юнайтед" заплатил за него ни много ни мало 30 млн евро.

Сульшер наверняка понимает, что для АПЛ он еще не достаточно окреп, а вот в Лиге Европы дает игровую практику. В первом матче с "Сосьедад" Амад Диалло вышел на восемь минут, во втором получил уже 32 минуты. В четверг в игре с "Миланом" ивуариец полностью сыграл второй тайм. При этом форвард отметился забитым голом. На 50-й минуте он эффектно откликнулся на заброс Бруну Фернандеша из глубины поля и головой поразил ворота Джанлуиджи Доннарумы. Пожалуй, действительно этого парня ждет большое будущее!

Матч, кстати, завершился со счетом 1:1.