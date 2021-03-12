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Бущан - лучший игрок Динамо в матче с Вильярреалом по версии WhoScored
Голкипер ни раз спасал команду
Фото: ФК Динамо Киев
В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло "Вильярреалу" со счетом 0:2.
Статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам, которые приняли участие в поединке.
Лучшим в составе киевского клуба с оценкой 7.2 был признан Георгий Бущан.
Худшим в составе "Динамо" стал Сергей Сидорчук - 5,9.
Лучшим же игроком матча был признан защитник "Вильярреала" Хуан Фойт - 8,0 балла.
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
12.03.2021 в 09:46
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