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Бущан - лучший игрок Динамо в матче с Вильярреалом по версии WhoScored

Лига Европы
(2 голосов)

Голкипер ни раз спасал команду

Бущан - лучший игрок Динамо в матче с Вильярреалом по версии WhoScored

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло "Вильярреалу" со счетом 0:2.

Статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам, которые приняли участие в поединке.

Лучшим в составе киевского клуба с оценкой 7.2 был признан Георгий Бущан.

Худшим в составе "Динамо" стал Сергей Сидорчук - 5,9.

Лучшим же игроком матча был признан защитник "Вильярреала" Хуан Фойт - 8,0 балла.

Бущан - лучший игрок Динамо в матче с Вильярреалом по версии WhoScored - изображение 1
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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) Вильярреал
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
12.03.2021 в 09:46
Отбивает стабильно перед собой и лучший? Хотя... он хоть отбивает, остальные не забивают... Просто пороблено!!!! надо в церковь сходить или в синагогу...
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