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Хавбек Вильярреала: Через неделю Динамо приедет к нам очень мотивированным

Лига Европы
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Капу прокомментировал победу над киевлянами

Хавбек Вильярреала: Через неделю Динамо приедет к нам очень мотивированным

Фото: uefa.com

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Полузащитник "Вильяреала" Этьен Капу прокомментировал победу над киевским "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы провели отличный матч, но это лишь половина дела. Через неделю они приедут к нам очень мотивированными. Мы не должны думать, что уже в четвертьфинале. Если расслабимся, можем быть наказаны за это", - приводит слова Капу официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ответный матч "Вильярреал" - "Динамо" состоится 18 марта.

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В статье: Динамо (Киев) Этьен Капу Вильярреал
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Источник:
UEFA

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