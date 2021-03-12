Хавбек Вильярреала: Через неделю Динамо приедет к нам очень мотивированным

Полузащитник "Вильяреала" Этьен Капу прокомментировал победу над киевским "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы провели отличный матч, но это лишь половина дела. Через неделю они приедут к нам очень мотивированными. Мы не должны думать, что уже в четвертьфинале. Если расслабимся, можем быть наказаны за это", - приводит слова Капу официальный сайт УЕФА.