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На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал

Лига Европы
(5 голосов)

Киевляне терпят неудачу в домашнем матче Лиги Европы

На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал

Новина українською

Команда Мирчи Луческу местами демонстрировала весьма симпатичную игру в противостоянии с "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы. Одна беда - бело-синие напрочь забыли, как попадать в ворота. А в таком случае рассчитывать на положительный результат сложно. Особенно когда соперник - один из представителей топ-чемпионата, который ставит перед собой максимальные задачи. Подопечные Эмери в ворота попадали значительно чаще, поэтому и забили дважды. Как "Динамо" уступило на НСК Олимпийский "Вильярреалу", смотрите в фоторепортаже от Александра Приходько.

Фотогалерея

На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 1На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 2На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 3На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 4На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 5На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 6На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 7На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 8На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 9На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 10На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 11На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 12На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 13На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 14На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 15На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 16На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 17На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 18На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 20На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 21На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 22На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 23На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 24На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 25На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 26На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 27На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 28На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 29На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 30На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 31На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 32На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 33На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 34На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 35На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 36На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал - фото 37
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В статье: Динамо (Киев) Вильярреал
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