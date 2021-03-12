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На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал
Киевляне терпят неудачу в домашнем матче Лиги Европы
Команда Мирчи Луческу местами демонстрировала весьма симпатичную игру в противостоянии с "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы. Одна беда - бело-синие напрочь забыли, как попадать в ворота. А в таком случае рассчитывать на положительный результат сложно. Особенно когда соперник - один из представителей топ-чемпионата, который ставит перед собой максимальные задачи. Подопечные Эмери в ворота попадали значительно чаще, поэтому и забили дважды. Как "Динамо" уступило на НСК Олимпийский "Вильярреалу", смотрите в фоторепортаже от Александра Приходько.
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