На разных полюсах мастерства. ФОТО репортаж с матча Динамо - Вильярреал

Команда Мирчи Луческу местами демонстрировала весьма симпатичную игру в противостоянии с "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы. Одна беда - бело-синие напрочь забыли, как попадать в ворота. А в таком случае рассчитывать на положительный результат сложно. Особенно когда соперник - один из представителей топ-чемпионата, который ставит перед собой максимальные задачи. Подопечные Эмери в ворота попадали значительно чаще, поэтому и забили дважды. Как "Динамо" уступило на НСК Олимпийский "Вильярреалу", смотрите в фоторепортаже от Александра Приходько.

Фотогалерея