Забарный: Игра с Вильярреалом была равная, но Динамо не повезло

Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный прокомментировал поражение от "Вильярреала" (0:2) в первом матче в 1/8 финала Лиги Европы.

- Не сказал бы, что поражение - это катастрофа. В принципе, игра была равная, но нам не повезло. Просто не удавалось забить на финальной стадии завершения атак. Надеемся на реванш.

- Самое обидное - уступить дома или не нанести ни одного удара в створ ворот соперника?

- Сложно что-то сказать по этому поводу. Мы старались и отдавались на поле до финального свистка. Ребята - молодцы. Будем делать выводы.

- Что в раздевалке сказал главный тренер?

- Тренер поддержал и сказал, что это Лига Европы. Сейчас будем переключаться на подготовку к "Зари".

- Можно ли сказать, что для "Динамо" чемпионат и Кубок Украины - в приоритете?

- Нет. Для нас одинаково важны и внутренние соревнования, и Лига Европы. Мы не делим турниры, все игры для нас - важны.

- Успеет ли команда после поражения восстановиться в психологическом плане до воскресенья - до ответственного матча с "Зарей"?

- Конечно. Думаю, что мы восстановимся - и в физическом плане, и эмоционально. Здесь важно правильно подготовиться к игре, - сказал Забарный.