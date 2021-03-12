  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Как в старые добрые времена, но уровнем ниже. МЮ - Милан 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как в старые добрые времена, но уровнем ниже. МЮ - Милан 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча МЮ - Милан, Лига Европы, 11 марта 2021

Как в старые добрые времена, но уровнем ниже. МЮ - Милан 1:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images

Новина українською

10-15 лет назад эти клубы были среди лучших во всей Европе. В 2007-м, например, их противостояние в полуфинале Лиги Чемпионов стало украшением турнира. Сейчас МЮ и «Милан» только стремятся вернуться на утраченные позиции. Победа в Лиге Европы - маленький шаг на этом пути. Собственно, по именам эта пара вполне заслуживала бы финал турнира, но жребий свел их только в 1/8. И игра в итоге не разочаровала. МЮ забил первым благодаря точному удару своего 18-летнего новичка, а россонери украли у соперника победу, реализовав угловой на последних минутах. Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Милан.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
Манчестер Юнайтед - Милан 1:1
Голы: Диалло 50 - Кьяер 90 + 2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Симон Кьяер Манчестер Юнайтед Милан Амад Диалло
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kanavasha (Киев)
12.03.2021 в 10:30
Интересно будет! если бы счет так и остался Милан без шансов!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...