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Как в старые добрые времена, но уровнем ниже. МЮ - Милан 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча МЮ - Милан, Лига Европы, 11 марта 2021
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10-15 лет назад эти клубы были среди лучших во всей Европе. В 2007-м, например, их противостояние в полуфинале Лиги Чемпионов стало украшением турнира. Сейчас МЮ и «Милан» только стремятся вернуться на утраченные позиции. Победа в Лиге Европы - маленький шаг на этом пути. Собственно, по именам эта пара вполне заслуживала бы финал турнира, но жребий свел их только в 1/8. И игра в итоге не разочаровала. МЮ забил первым благодаря точному удару своего 18-летнего новичка, а россонери украли у соперника победу, реализовав угловой на последних минутах. Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Милан.
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
Манчестер Юнайтед - Милан 1:1
Голы: Диалло 50 - Кьяер 90 + 2
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