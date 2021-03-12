Летучий шотландец. 39-летний голкипер Рейнджерс совершил невероятный сейв в матче ЛЕ - ВИДЕО

Голкиперы - главные долгожители в футболе. Ван дер Сар играл до 41-го года, Буффону - 43, но он до сих пор важная часть "Ювентусу". Аллану Макгрегору из шотландского "Рейнджерс" - 39. В четверг в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Славии" он совершил, возможно, лучший сейв года. На 90-й минуте встречи при счете 1:1 пражская команда разыгрывала угловой. Лукас Масопуст выиграл позицию и нанес, казалось, неотразимый удар в нижний угол. Однако Макгрегор продемонстрировал чудеса реакции и координации.

Игра так и завершилась со счетом 1: 1. Вашему вниманию полный видео обзор матча "Славия" - "Рейнджерс".