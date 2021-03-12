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Олег Саленко: У Динамо появился прогресс в атаке, но матч с Вильярреалом проиграла защита

Лига Европы
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Киявляне могут сосредоточиться на чемпионате

Олег Саленко: У Динамо появился прогресс в атаке, но матч с Вильярреалом проиграла защита

Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Олег Саленко подвел итог первого матча киевлян в 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала", в котором бело-синие проиграли со счетом 0:2.

"К сожалению, везение покинуло "Динамо". Теперь нужно было показать мастерство, а его пока не хватает. Но с другой стороны, Фарт был на стороне киевлян, что испанцы помимо двух мячей еще несколько простили и не забили. И это хорошо, что не проиграли крупно. Хотя первые 30 минут "Динамо" играло неплохо. Наконец, мы увидели атакующий футбол, а не окопный сзади. Даже в начале матча создали голевой момент, но Цыганков головой пробил чуть выше. Нужно отметить, появился небольшой прогресс в созидательной игре.

Первый гол испанцев сделал свое дело. Динамовцам пришлось идти вперед, раскрываться, появились бреши, чем и пользовались гости. Можно констатировать, что игру проиграла защита. Два мяча "Вильярреал" забил из пределов вратарской площади. Особенно явная вина двух центральных защитников Забарного и Сироты при втором голе. Сначала дали пробить, а потом, когда вратарь парировал, позволили добить отскочивший мяч. Друг на друга смотрят, а кто идет на мяч – это загадка. Такие отскоки защитники должны вырывать и отбирать с мясом.

Если в первом тайме еще что-то пытались создавать и нагнетать, то во втором пусто, без серьезных моментов. "Динамо" не та команда, которая проигрывая, умеет переломить ход событий в свою пользу. Таков ее уровень, на сегодняшний день больше не может.

Этот матч уже история. Хотелось, чтобы сыграли хотя бы вничью, но оказалось намного хуже. На ответный поединок уже нечего надеяться, а нужно готовиться к матчу с луганчанами, и зацикливаться больше на чемпионате, чтобы его выиграть. Нужно признать, и это все понимают, даже Луческу, что "Вильярреал" был сильнее, заслуженно победил, они более опытные и класс игроков выше, чем у "Динамо". Единственный плюс от поражения - приобрели бесценный опыт".

Читайте такжеЛуческу: Вильярреал победил заслуженно. Нам не хватило гола
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В статье: Динамо (Киев) Вильярреал
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
12.03.2021 в 11:35
Серьезно? Я понимаю проиграть 2:4. Типа забили но защита пропустила. Но тут ноль. И ноль ударов вствор. Это прогресс? А что же тогда отсутствие прогресса. Еще бить по своим воротам? Есть матчи когда лучше промолчать. Вчерашний матч лучше некомментировать. Ибо хорошего сказать нечего
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