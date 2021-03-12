Преимущество над соперником, доминирующим в Украине. Обзор испанских СМИ после матча Динамо - Вильярреал

С Лигой чемпионов у испанских клубов отношения в этом году складываются не слишком хорошо. Две команды уже вылетели из плей-офф, будущее еще двух – туманно. А вот в Лиге Европы все в порядке. "Реал Сосьседад" сошел с дистанции в 1/16-й финала, однако "Гранада" и "Вильярреал" близки к тому, чтобы синхронно выйти в четвертьфинал. Испанская пресса держит руку на пульсе событий и хвалит своих представителей.

Выступление "Гранады" – это как приятный незапланированный бонус, а вот от "Вильярреала" чего-то подобного ожидали. Ведь команда именитая, опытная, хорошо укомплектованная, а главное – возглавляемая авторитетным тренером. Да и про ее соперника на стадии 1/8-й финала Лиги Европы испанские журналисты могут сказать больше, чем о "Мольде". Ведь еще свежи воспоминания от противостояний "Динамо" с "Барсой", и сборная Украины напомнила испанцам, что Киев – не такой уж и гостеприимный в плане футбола город. Однако "Вильярреал" вчера писал свою, ни на что не похожую, историю.

"Собачья вечеринка и динамовская катастрофа при совершенно другой атмосфере"...

"Пау Торрес и Альбиоль – ночь центральных защитников в Киеве", - отчитались на ресурсе Marca. - "Приближалась собачья вечеринка. Интенсивный холод в Киеве, жесткое из-за снега и гололеда поле, и соперник, тренер которого заставил команду ветеранов "Вильярреала" немало работать. И команда не подвела. "Субмарине" пришлось засучить рукава, чтобы не попасть под натиск хозяев, которых поддерживали люди на трибунах. Да, около двадцати тысяч (на самом деле – около двенадцати, - примечание), которые динамовской катастрофе предоставили совсем другую атмосферу. Плохо, что к такому (зрителям на трибунах) приходится привыкать".

Скриншот - Marca

Автор описал ход событий первого тайма, отметив, что "На второй "Вильярреал" выходил со спокойствием и предпосылками разгромить "Динамо". Разгрома не случилось, но второй гол гости забили. Сделал это еще один центральный защитник Альбиоль, удачно сыграв на подборе и ознаменовав замечательную ночь для "Вильярреала". На поле, где он становился чемпионом Европы и где вчера провел свой сотый матч в еврокубках".

"Преимущество над соперником, который железным кулаком доминирует в Украине"...

As немало материалов посвятил поединку. Один из них касается Херарда Морено, которого издание называет "Х-фактором сборной Испании на предстоящем чемпионате Европы". В другой заметке говорится, что "В холодном Киеве всегда тяжело играть. Но "субмарина" выдержала и почти гарантировала себе проход дальше. Голы Торреса и Альбиоля ознаменовали очень важную победу, которая позволит значительно спокойнее проводить ответный поединок".

"Команда Эмери показала отличную игру. Она могла завершиться с еще более крупным счетом, ведь было немало шансов увеличить преимущество", - констатировал автор. И назвал пару стопперов Альбиоль - Торрес одной из сильнейших в текущем турнире Лиги Европы.

Скриншот - As

В классическом отчете о матче от журналиста As говорится, что "Вильярреал" ведет себя во время пандемии, как и каждый из нас. После нескольких месяцев самоизоляции, начинается домашняя рутина и процесс поражения организма – восемь матчей без побед в Ла Лиге. Но выход в гости по четвергам (турнир Лиги Европы) обусловливает танцы. В Европе "субмарина" действительно счастлива. Во время первого за долгое время матча, на котором присутствовали зрители, "Вильярреал" продемонстрировал свой самый взвешенный жест, продемонстрировал надежность, которой не всегда хватало в прошлом, но которая сейчас вызывает радость. Все это позволило получить преимущество над соперником, который вылетел из Лиги чемпионов и железным кулаком доминирует в Украине".

Автор интересно описал ситуацию с забитыми мячами: "Всегда говорят, что лучшая защита – это хорошая атака, по итогам же этого поединка можем сказать, что "лучшая атака – это хорошая защита".

"Единственным в составе "Динамо", от кого шла угроза, был Виктор Цыганков"...

"Вильярреал" разыгрался и обыграл "Динамо", - громко отчитался автор Mundo Deportivo. - "Еще не все решено, потому что через неделю на "де ла Керамика" может случиться все, что угодно. Однако в четверг вечером "Вильярреал" достиг очень удобного результата в Киеве, после которого можно с оптимизмом рассматривать вопрос о выходе в четвертьфинал Лиги Европы".

Скриншот - Mundo Deportivo

"Ни двадцать тысяч зрителей на трибунах (ведь Украина позволяет заполняемость стадионов на 30 процентов), ни холод (минус два в начале игры) не остановили идеи "Вильярреала". Команда, возглавляемая Унаи Эмери, была более чем конкурентоспособной от начала и до конца, осознавая важность стадии и необходимость получения результата, который был бы полезным для ее интересов".

После описания основных событий матча, автор отметил: "Ману Тригерос был близок к тому, чтобы сделать счет 0:3, а в составе "Динамо" единственным, от кого шла угроза для Херонимо Рульи, был Виктор Цыганков (23 года, он стремится рано или поздно попасть в одну из пяти главных европейских лиг). Однако 0:2 так и остались на табло. Билет в четвертьфинал пока не в кармане "Вильярреала", но место в кошельке для него уже отведено".

"0:2 для "Вильярреала" – это золото"...

"Вильярреал" начал проход через 1/8-ю финала Лиги Европы правой ногой", - оригинально пишет автор издания Sport.es. – "На предыдущем этапе "Динамо" ликвидировало "Брюгге", а "Вильярреал" прошел "Зальцбург". Благодаря победе 2:0 в Киеве, "субмарина" добывает удобное выездное преимущество, поэтому "Динамо" придется сильнее постараться в ответном матче, если оно желает пройти в четвертьфинал"... В другом материале на этом сайте подробно говорится о голевом триумфе центральных защитников "Вильярреала", о травме Пау Торреса, о нереализованных гостями моментах на старте поединка. А дальше автор написал, что "Команда легендарного Луческу перехватила инициативу и даже создала голевой момент... Но именно тогда, когда "Динамо" улучшило свою игру, удар нанес "Вильярреал". Несмотря на гол, полное доминирование испанцев в игре не наступило. Слишком пикантным был счет, чтобы надеяться, что Киев остановится. Поэтому "Вильярреал" запланировал себе закончить работу уже во втором тайме и вскоре действительно получил приз".

Скриншот - Sport.es

"Далее "Вильярреал" уже играл по результату и предпочел приехать домой с 0:2, нежели рисковать увеличить преимущество и наткнуться на ответ "Динамо". 0:2 – это золото и хорошая страховка относительно будущего четвертьфинала. Пришло время улучшить ходу отечественных представителей", - патриотически отрапортовал журналист.

С украинским футболом у испанских СМИ в течение текущего сезона были разные отношения – от "Цыникова / Шарапенко" до настоящего шока из-за поражения сборной в Киеве. Но сегодня оценки однозначны, поскольку "Вильярреал" был лучше.