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Каштру: Момент с корнером стал для Шахтера переломным, очень сложным
Наставник горняков оценил игру против "Ромы"
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подвел итоги поражения в первом матче против "Ромы" (0:3) в 1/8 финала Лиги Европы.
"Решающими были четыре минуты, когда мы пропустили два мяча – с 73-й по 77-ю. Перед вторым голом вроде бы был фол в нашу пользу, который не поставили. И пропустили еще один мяч с углового. Думаю, что этот момент стал переломным и очень сложным.
Самая большая ошибка в том, что мы не реализовали четыре явных момента, которые создали. Мы хотели, и работали, и делали все для того, чтобы забивать мячи здесь, на выезде. Это было очень важно. И, конечно же, нужно было избежать трех пропущенных мячей. Думаю, что результат по сегодняшней игре не до конца справедлив и совершенно не показывает того, что было.
В первом тайме была достаточно сбалансированная игра. Но статистика – это статистика, в данный момент она ничего не значит, все смотрят на результат. Но если говорить о 60% держания мяча, об атаках, которые мы провели… К сожалению, как я уже сказал, не смогли реализовать ни одного из моментов, которые создали.
Мы вчера играли против "Ромы", которая действует с линией из пяти защитников. Понимали, что наше преимущество будет именно в начале атаки. Потом наши вингеры должны были располагаться между линий соперника, таким образом открывая зоны для развития наших атак, что не всегда удачно удавалось. У "Ромы" также не было большого объема атакующей работы в первом тайме.
Стратегически мы хотели с самого начала матча отбирать мяч у соперника, не давать ему проходить в те зоны, которые мы считали опасными для нас. "Рома" также в течение всего поединка не создала огромного количества моментов, если говорить о развитии игры именно от ворот до наших ворот. Они забили один мяч после аута, и также в первом тайме был один момент, когда они могли забивать после углового. В первом тайме мы не смогли показать ту атакующую игру, которую планировали, по сравнению со вторым таймом", - сказал Каштру.
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