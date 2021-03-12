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Как из пращи! ВИДЕО как арендованный у Реала норвежец забил дебютный гол за Арсенал

Лига Европы
(1 голосов)

Помог канонирам разбить Олимпиакос

Как из пращи! ВИДЕО как арендованный у Реала норвежец забил дебютный гол за Арсенал

фото - Getty Images

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Мартину Эдегору, о котором в Европе заговорили еще в подростковом возрасте, понадобилось девять матчей, чтобы отличиться дебютным голом за "Арсенал". В матче 1/8 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса" Эдегор открыл счет классным мощным ударом из-за пределов штрафной.

Матч вообще отличился эффектными голами. "Олимпиакос" отыгрался благодаря очередной ошибке защитников и вратаря "Арсенала". А потом Габриэль забросил мяч в девятку головой после подачи углового, а Эльнени забил неотразимым ударом метров с 25-ти. Вашему вниманию видео обзор матча Лиги Европы "Олимпиакос" - "Арсенал"

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
"Олимпиакос" - "Арсенал" 1:3
Голы: Эль-Араби 58 - Эдегор 34, Габриэль 80, Эльнени 85

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Арсенал (Лондон) Мартин Эдегор
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