Кейн решает вопросы. Тоттенхэм - Динамо Загреб 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Тоттенхэм - Динамо Загреб, которые встречались в 1/8 финала Лиги Европы. Судьбу противостояния решил лучший бомбардир шпор Гарри Кейн, который забил по голу в первом и втором таймах. В общем Кейн в текущем сезоне забил уже 26 голов во всех турнирах.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Тоттенхэм - Динамо Загреб 2:0

Голы: Кейн 25, 70