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Кейн решает вопросы. Тоттенхэм - Динамо Загреб 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Тоттенхэм - Динамо Загреб, Лига Европы, 11 марта 2021
Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча Тоттенхэм - Динамо Загреб, которые встречались в 1/8 финала Лиги Европы. Судьбу противостояния решил лучший бомбардир шпор Гарри Кейн, который забил по голу в первом и втором таймах. В общем Кейн в текущем сезоне забил уже 26 голов во всех турнирах.
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
Тоттенхэм - Динамо Загреб 2:0
Голы: Кейн 25, 70
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