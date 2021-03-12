Уходим под воду…  Акценты зрителя на играх Динамо и Шахтера в Лиге Европы

Недавний мой обзор четвертьфиналов Кубка Украины завершался так. Оптимисты скажут, что эти игры говорят в пользу расширения УПЛ. Скептики возразят им: это наши "небожители" опустились на грешную землю, подтянувшись к серой "массовке". Давайте дождемся 1/8 финала Лиги Европы. Мне кажется, момент истины поджидает нас там. Как в воду глядел.

Когда еще седьмая команда Ла Лиги и сосед "Динамо" по рейтингу УЕФА воспринимался, как явный фаворит в их дуэли? А в комментариях, к слову, кое-кто договорился до того, что называет "Вильярреал" главным претендентом на победу в турнире. Ничего себе струя!

Каюсь, надеялся на большее и с "Ромой" - еще более близким соседом "Шахтера" в табели о рангах. Говорил и буду говорить, что Каштру не уступает Фонсеке в качестве главного тренера "Шахтера". А если взглянуть на результаты в той же Европе, то и превосходит. Но не ладно что-то в подземном королевстве…

Матч в Риме ожидаемо вышел более зрелищным: 11 опасных моментов у ворот против 7 в Киеве. Если на "Олимпийском" "боевые действия" фактически завершились на 66-й минуте, после промаха Цыганкова со штрафного удара, то в столице Италии сигналом отбоя прозвучал третий гол "Ромы", забитый Манчини на 77-й. Дальше, по большому счету, смотреть было нечего.

Смею утверждать, что конец нашим надеждам в Киеве наступил уже на 30-й минуте, когда Торрес открыл счет. Не зря Луческу с таким сожалением вспоминает шанс Цыганкова в дебюте игры: ведь после этого единственной возможностью забить для "Динамо" стал упомянутый выше стандарт, уже при 0:2.

В Риме все решила 73-я минута, когда Эль-Шаарави удвоил счет. До этого у "Шахтера" было три возможности кряду, чтобы ответить голом на гол. Можно понять эмоции "горняков", когда перед забитым мячом в их ворота португальский рефери Диаш не зафиксировал фол на Исмаили. Однако нельзя его обвинять в этом: мяч оставался у игрока в центральной трети поля.

И вообще это максимум того, что мы можем предъявить судьям. Не им проиграли. Если смотреть на соотношение высчитанных мною потенциально голевых эпизодов у ворот, то в обоих случаях соперники превзошли нас на три момента. Если же отсечь условные полумоменты (на мой вкус), то получится 1:5 в Киеве и 3:5 в Риме. Готов их перечислить.

То есть, можно говорить о лучшей реализации "Ромы", и я бы сказал, что закономерным итогом тут стал бы счет 1:2. Тогда как в Киеве – скорее 0:1, и мне странно слышать повторяемый рефрен о том, что "Динамо" "наиграло" на гол. Ибо, на мой взгляд, наиграть можно, создав хотя бы три полноценных момента. Все остальное – лирика.

В любом случае, оба этих результата оставляли бы нам достаточное поле для иллюзий. Но, увы, суровая действительность дала о себе знать раньше. К слову, в Киеве могло быть и гораздо раньше, если бы Тригерос не простил нас уже на 4-й минуте. Вы вспомните удар Кристанте в ближний угол на 6-й минуте в Риме? Ваше право, спорить не собираюсь. Все сказано выше.

Самой заметной фигурой на поле лично для меня стал римлянин Пеллегрини. Помимо первого забитого мяча, он еще трижды находил мячом Кристанте при подачах углового, и всякий раз при этом в штрафной "Шахтера" бушевал огонь. В Киеве очевидную главную роль сыграл Морено – участник двух голов, едва не забивший третий.

Были свои яркие личности и в наших рядах, но они блистали, так сказать точечно: на протяжении ограниченного времени. У "Шахтера" это – Тете, принявший активное участие во всех трех опасных эпизодах у ворот Лопеса, в течение 17 минут после перерыва. У "Динамо" - кипер Бущан, совершивший три сэйва за 5 минут тогда же, что, увы, не помешало пропустить второй гол.

Общее впечатление: молчи, грусть, молчи… В обоих случаях мы закономерно проиграли, и панихиду по нашим ожиданиям в Лиге Европы можно заказывать загодя. И никуда нам не деться с этой подводной лодки – что с желтой, что с желто-красной. Наш номер – шестнадцать: таково число команд, дошедших до 1/8 финала ЛЕ.

"Шахтер" после зимней паузы волшебно преобразился, изменившись до неузнаваемости в худшую сторону. С тем же тренером и составом. Так не бывает. Тем паче, в памяти осталось, как лихо Каштру справился с этим периодом подготовки год назад – впервые в своей практике. Что-то не так, что-то происходит внутри. Или в клубе, или в команде.

Чрезвычайно обидно, что это случилось именно сейчас – когда можно было уделать Фонсеку в очном состязании. Теперь же в истории останется этот искаженный обстоятельствами результат.

"Динамо" Луческу достигло своего потолка и уперлось в него. Если "Шахтер", образно выражаясь, плавно ушел под воду, то "Динамо", побарахтавшись было на поверхности, составило ему компанию.

На мой взгляд, емко выразился один из читателей нашего сайта. "Висновок: каштровані бразильці і дитячий садок Луческу. Нас просто повернули в реальність. Тепер щурині бої в УПЛ, і так по кругу". Глас народа…

Как зритель, не могу не пройтись по телекомментариям этих матчей. Оба лишь усугубили негатив, полученный вчерашним вечером.

Начну со Второго, потому что в этот раз он рьяно исполнял Первого. То есть, включил футбольный справочник вместо комментатора игры. И так этим увлекся, что, казалось, нехотя вынужден был переключаться на беглую констатацию острейших моментов, чтобы поскорее вернуться к своему "так вот… ".

Только на тактические нюансы в составах у него ушла почти вся первая четверть часа. Зато тех же Пеллегрини и Кристанте – активнейших игроков на протяжении матча – он почти не называл.

Первый, который, по-моему, и ввел эту моду на канале "Футбол", в международных играх "Динамо" пытается все-таки концентрироваться на игре. И сразу становится ясно, почему он этого не делает всегда: настолько примитивно комментировать может любой из нас.

И еще. У нас принято критиковать "ТРК "Шахтер". Просто сравните оба вчерашних комментария: кто фанател больше? А когда я услышал о том, что зрители на трибунах "получают наслаждение от игры", что называется, прозрел. Как еще вам нужно комментировать "Динамо"?

Впрочем, главное не это. Недавно ушел из жизни Лучший футбольный комментатор в моей жизни Юрий Розанов. Эти люди с гордостью называют себя его учениками. Да простит меня Юрий Альбертович, светлая ему память, но на его месте я бы, наверное, в гробу перевернулся…