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Мхитарян может не сыграть в ответном матче против Шахтера
Игрок получил травму икроножной мышцы
Фото: ASRoma
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян, скорее всего, пропустит ответный матч с донецким "Шахтером" в 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает Football Italia.
По информации источника, у Мхитаряна травма правой икроножной мышцы . Также армянский футболист еще должен пройти детальное медицинское обследование, в ходе которого будет известно насколько серьезное повреждение.
Напомним, что ответный матч "Шахтер" - "Рома" пройдет 18 марта.
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Источник:Football italia
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