Мхитарян может не сыграть в ответном матче против Шахтера

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян, скорее всего, пропустит ответный матч с донецким "Шахтером" в 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, у Мхитаряна травма правой икроножной мышцы . Также армянский футболист еще должен пройти детальное медицинское обследование, в ходе которого будет известно насколько серьезное повреждение.

Напомним, что ответный матч "Шахтер" - "Рома" пройдет 18 марта.