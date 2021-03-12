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Мхитарян может не сыграть в ответном матче против Шахтера

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Игрок получил травму икроножной мышцы

Мхитарян может не сыграть в ответном матче против Шахтера

Фото: ASRoma

Новина українською

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян, скорее всего, пропустит ответный матч с донецким "Шахтером" в 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, у Мхитаряна травма правой икроножной мышцы . Также армянский футболист еще должен пройти детальное медицинское обследование, в ходе которого будет известно насколько серьезное повреждение.

Напомним, что ответный матч "Шахтер" - "Рома" пройдет 18 марта.

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В статье: Генрих Мхитарян Рома (Италия)
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Источник:
Football italia

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